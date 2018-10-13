"Надо больше Соболева и Зотова": главный тренер "Крыльев" Божович впервые встретился с болельщиками клубы

СЕГОДНЯ 16:30 2018-10-13T16:42:14+03:00

Поклонники самарского футбола поделились, чего ждут от нового тренера и кого бы хотели чаще видеть на газоне

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Главный тренер самарских "Крыльев Советов" Миодраг Божович впервые встретился с болельщиками клуба. Автограф-сессия прошла в "Космопорте". Вместе с новым наставником из Черногории в торговый центр приехали и игроки команды Георгий Зотов и Срджан Мияйлович.

На автограф-сессии побывали также и игроки: Мияйлович и ЗотовФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Очередь к трем стоолам выстроилась огромная: почти час ни тренер, ни футболисты не выпускали ручку из рук и только успевали улыбаться в камеру, пока самарцы делали селфи. В очередти было немало поклонниц: они тут же размещали селфи с игроками в инстаграме и прыгали от восторга: вот, мол, в школе покажу - все от зависти упадут.

Анна Булатова рассказала, что с детства болеет за клубФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Анна Булатова тоже сфотографировалась с тренером и попросила подписать шарф:

- Мы с братом с детства за "Крылья" более. Мне жалко, конечно, было Тихонова, когда огн уходил. Но я думаю, что команда лучше заиграет и будет больше голов, а значит, побед, - призналась девушка.

Кто-то будет самым крутым парнем во двореФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Сам Миодраг Божович отозвался о болельщиках очень тепло:

- Ну, здесь, конечно, в основном просят автограф. А что вы хотите, времени мало. Но желали и удачи. Я помню, когда "Крылья" еще на "Металлурге" играли, у них всегда были отличные болельщики, шумные, хорошо поддерживали. Самара - очень футбольный город, - рассказал новый тренер. И отметил, что уже провел с командой четыре тренировки и остался о ребятах хорогшего мнения: играть хотят, умеют, глаза горят.

Юные поклонники футбола были в восторгеФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Мы же спросили у самих болельщиков: чего же ждут от обновленных "Крыльев" под началом Божовича и балканского тренерского штаба они?

Антон Карицкий:

- Это была для меня хорошая новость. Божович - отличный и опытный тренер, он работал в многих клубах премьер-лиги до "Крыльев". Мне, конечно, было жалко, что расстались с Тихоновым, это важный человек для Самары. Но я бы хотел, чтобы он в команде остался, но в другом качестве.

Изменения, конечно будут, сейчас рано еще говорить о каких-то результатах, явно они будут только весной, не раньше. Но я уже вижу изменения в составе: тот же Корниленко, Зотов, которые при Тихонове сидели в запасе, они вышли с "Динамо" и последний матч, считаю, они сделали. Может быть, кто-то из дубля выйдет. У нас есть Голенков - он самарский, хотелось бы видеть на поле хоть одного самарского игрока.

Что же касается вратарей: по-моему это нездоровая ситуация, коггда в команде два голкипера примерно одного уровня. Я ничего не имею против Рыжикова, но думаю, должен бы остаться Конюхов.

Георгий Зиновьев

- Я болею за "Крылья" с 2008 года. Еще когда уходил Веркаутерен, я ждал, что придет тренер с опытом работы в премьер-лиге. Увы, пока не было такого. Сейчас пришел Божович, у которого большой опыт в РФПЛ. И я жду только положительных изменений, состав сейчас собрался явно не на 11-12 место в таблице.

Каких изменений жду? Ну вот, например, Андрей Валерьевич не давал Зотову играть, а гол с "Динамо" его оказался очень хорош. Еще мне нравится Антон, Корниленко, Саша Соболев. В последней игре Кухлевский вывел команду 3-4-3. Это оптимальное построение по-моему сейчас, когда собрались хорошие защитники.

Василий Васильченко

- Сейчас для команды главная задача остаться в премьер-лиге, на следующий год уже будет ясно, какие еще задачи будем решать. Сегодня не хватает реализации в игре, а на поле хотел бы видеть чаще Корниленко. Почему? Ну это же легенда.

Миодраг Божович фотографировался с фанатамиФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Сергей Глушков

- Я жду улучшения игры. Божович - это тренер, который игру в атаке ставит, команды у него играющие , атакующие и много забивающие. Хотелось бы Соболева чаще видеть, по-моему незаслуженно его убирали. В прошлом году этот игрок вытащил много матчей и серьезно набрал по играм.

Все болельщики фотографировались с Миодрагом БожовичемФото: Ольга АФАНАСЬЕВА

Напомним, что следуюдщую игру "Крылья Советов" проведут в Самаре 29 октября, на "Самара - Арене", уже можно купить билеты на игру. А уже первого ноября команде предстоит встретиться с "Краснодаром" в Кубке России.

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