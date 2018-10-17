2018-10-17T14:21:45+03:00
Люди дела - Самара

Вехи истории Российских железных дорог: Мост Императорский и мост Бельский - творения Николая Белелюбского

Отмечая в 2018 году свое 15-летие, крупнейшая компания страны вспоминает о славном прошлом, рассказывает о дне сегодняшнем и планирует завтрашний. Куйбышевская железная дорога – подразделение ОАО «РЖД» с богатой историей
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Слева направо: Императорский мост через Волгу в Ульяновске и Бельский мост под Уфой на реке БелаяСлева направо: Императорский мост через Волгу в Ульяновске и Бельский мост под Уфой на реке БелаяФото: Wikimapia.org
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Вехи истории Российских железных дорог - Мост Императорский и мост Бельский - творения Николая Белелюбского

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