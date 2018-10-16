Обновленный парк Металлургов в Самаре откроется уже на этой неделе
Долгожданное открытие парка Металлургов (парк имени 50-летия Октября) в Самаре состоится уже на этой неделе. Парк вновь начнет принимать посетителей в пятницу, 19 октября. Об этом сообщил глава Кировского района Самары Игорь Рудаков.
- 19 октября в 15:00 после капитального ремонта состоится открытие парка 50-летия Октября! Приглашаем всех! – сказал чиновник.
Напомним, что реконструкция парка Металлургов велась с августа прошлого года. На проведение работ из городского и областного бюджетов было выделено около 120 млн рублей. Ремонт парка неоднократно вызывал недовольство у местных жителей, но его все-таки удалось завершить и устранить все недочеты. Так, там поправили всю плитку, обустроили две входные группы, новые детскую и спортивную площадки. Кроме того, у озера установили ограждение, сделали освещение и обустроили новую пристань. помимо этого, у фонтана в парке Металлургов появилась подсветка, а у лебедей – новый теплый домик.