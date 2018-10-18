Самарскому аэропорту предлагают присвоить имя Григория Засекина или Сергея Королева

СЕГОДНЯ 16:50 2018-10-18T17:34:06+03:00

Как проходит голосование в проекте «Великие имена России» и что по этому поводу думают историки и общественники (опрос)

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11 октября в России начался региональный этап проекта «Великие имена России», цель которого - присвоить 45 международным аэропортам страны имена великих россиян. Организаторами конкурса выступают Общественная палата Российской Федерации, Общество русской словесности, Русское географическое общество, Российское историческое общество, Российское военно-историческое общество.

Сейчас в Общественной палате Самарской области проходят публичные обсуждения имен-претендентов.

- Сразу хотим успокоить людей: на всех билетах и документах аэропорта останется закрепленное за ним название Курумоч, - отмечает Виктор Сойфер, председатель Общественной палаты, - просто к названию добавится имя великого человека, которое у всех на слуху.

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Проект «Великие имена России» пройдет в четыре этапа. До 21 октября будет составлено предложение от регионов страны. В списке имен может быть от трех до десяти претендентов по каждому аэропорту России.

Уже сейчас волонтеры проекта получили более тысячи звонков и 158 электронных писем. Кроме того, 56 самарцев проголосовали лично в приемной Общественной палаты Самарской области. Чаще всего жители региона предлагают назвать аэропорт Курумоч в честь одного из губернаторов Самары: Григория Аксакова, князя Григория Засекина и конструктора ракетно-космической техники Дмитрия Козлова. В лонг-лист проекта также вошли имена Сергея Королева, Николая Кузнецова, Ильи Репина, Эльдара Рязанова, Василия Татищева, Алексея Толстого и Дмитрия Шостаковича. Руководители Общественной палаты отмечают: самарцы голосуют в основном за людей, связанных с ракетно-космической техникой. Не получили большого отклика предложения назвать аэропорт именем Александра II, Альфреда Фон-Вакано и Владимира Высоцкого.

Чье имя будет носить аэропорт "Курумоч"?

- Несколько самарцев предлагали дать аэропорту имя Буратино, Олимп и Береза, - прокомментировал заместитель председателя Общественной палаты Самарской области Павел Покровский, - но совсем странных имен не предлагали. Очень приятно, что жители области активно и адекватно относятся к конкурсу. Предлагают даже такие имена, о которых мы почти не думали.

- Я положительно отношусь к идее присвоить аэропортам имена выдающихся соотечественников, - говорит член регионального штаба ОНФ Вадим Нуждин. - Хорошо, что будут оставлены и первоначальные названия, все-таки наш Курумоч - это неотъемлемая часть истории губернии. Для самарцев большое значение имеет тема космоса, и, как мне кажется, имена известных покорителей космического пространства подойдут нашему аэропорту больше всего. Например, великий инженер-конструктор Сергей Королев долгое время был связан с Самарой, и производство ракеты Р-7 стартовало в Куйбышеве.

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КОНКРЕТНО

Выборы пройдут в четыре этапа

До 21 октября можно предложить свой вариант великого имени для аэропортов в приемной Общественной палаты Самарской области по адресу: г. Самара, ул. Галактионовская, д. 132, оф. 502, телефону (846) 337-25-77 или электронной почте:ImenaRossiiSamara@mail.ru

На втором этапе любой житель России сможет выбрать один аэропорт из списка и предложить для него вариант имени на сайте «Великие имена.рф». Предложить своего кандидата можно и по телефону «горячей линии» 8-800-707-93-17.

Имена, которые предложат не менее 500 человек, также добавятся к списку первого этапа и попадут в лонг-лист конкурса. Вносить предложения можно до 28 октября 2018 года.

На третьем этапе определят тройку лидеров имен-претендентов для каждого аэропорта. В финале конкурса любой желающий сможет выбрать только один аэропорт из списка и проголосовать за одно имя до 30 ноября на сайте проекта, в социальных сетях ВКонтакте и «Одноклассники», а также отправкой SMS-сообщения и по телефону «горячей линии».

Кроме того, решить судьбу аэропорта можно на железнодорожном вокзале, в самом аэропорту и даже на борту самолета: в этом жителям регионов помогут волонтеры, которые предложат пассажирам специальные анкеты.

Итоги голосования объявят на ежегодном форуме «Добровольцы России» 5 декабря 2018 года.

МНЕНИЕ ИСТОРИКА

- Это хороший проект, хотя бы потому, что он помогает вспомнить имена известных соотечественников, - объясняет историк Кирилл Попов. – Мне кажется, что в итоге самарцы проголосуют за человека, связанного с советской авиацией и ракетостроением – Королева или Кузнецова. Но хотелось бы, чтобы в тройку финалистов попали и лица губернской Самары. У нас много людей, связанных с просвещением и культурой. Приятно узнать, что люди голосуют за Татищева и Репина.

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