Взрыв дома в Самаре в районе Авроры: под завалами погиб пенсионер

СЕГОДНЯ 08:37 2018-10-25T10:09:14+03:00

Спасатели до сих пор разбирают завалы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Его жена осталась жива, этой ночью ее не было дома. Газ в доме был отключен в связи с долгами[фото, видео]

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Спасатели продолжают разбирать завалы на месте взрыва трехэтажного коттеджа в районе Авроры в Самаре. Ранним утром под руинами нашли тело мужчины - хозяина дома Евгения К. Однако, окончательно его еще не смогли достать. По данным сотрудников МЧС на место происшествия уже успела приехать его супруга, сейчас ей оказывают помощь медики. Сын пары не живет с ними. Женщина не ночевала дома, она была у мамы, именно это ее и спасло.

Масштабы разрушений впечатляютФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как передает с места ЧП корреспондент КП - Самара Мария Шестерикова, масштаб разрушений впечатляет. Хлопок был настолько сильный, что летала техника, мебель. По словам тех, кто работает на месте, мужчине оторвало руку, на него упала стиральная машинка. Говорят, что погибла также собачка.

- На месте сильно пахнет газом, в гараже стояла машина и был бензин. Сейчас на место также приехали сотрудники "Самарагаз", - сообщает Мария Шестерикова.

Сотрудники МЧС: в доме была несанкционированная врезка в газовую трубу 00:00 00:00

- Причин взрыва мы сейчас называть не можем, проводится расследование. Известно, что дом был отключен от газоснабжения,- рассказали журналисту радио "КП-Самара" в пресс-службе ГУ МЧС РФ по Самарской области.

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При взрыве погиб мужчинаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Как прокомментировали в "СамараГаз", последний раз в этом доме обслуживание газового оборудования проводилось в 2017 году. В 2018 коттедж отключили от газоснабжения из-за долгов. Но хозяева сообразили, как вернуть себе голубое топливо с нарушением закона. Расплата была слишком страшной.

На месте все еще работает спасательная техника и личный состав МЧС - 98 человек. Завалы разбирают, после того, как тело мужчины достанут, стены коттеджа обрушат окончательно, чтобы больше ничего и нигде не рвануло. После этого, будут искать причину взрыва.Также доследственную првоерку начали СУ СК РФ по Самарской области.Им предстоит выяснить обстоятельства, которые послужили причиной трагедии.

На месте ЧП работали 98 человекФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Напомним, что ЧП случилось в Железнодорожном районе Самары ночью. Около половины первого ночи поступил звонок на пульт дежурного от напуганных соседей. Хлопок при взрыве был такой силы, что в соседних домах тряслись окна, а в доме напротив упала стена забора - прямо на машину, припаркованную рядом.

- Я не представляю, сколько там газа должно быть, чтобы так бабахнуло, - удивляется очевидец Владимир. - Мне кажется весь район, до Авроры слышал этот взрыв. От дома мало что осталось. Если только котельная была в подвале, тогда могло бы быть сильно так, конечно.

Это далеко не первое ЧП подобного рода в последнее время в Самаре. В июле газ взорвался в квартире пенсионерки на ул. Медицинская. Там хлопком снесло стену в доме.

В мае взрыв прогремел в микрорайоне Крутые Ключи, на бульваре Финютина. Погиб мужчина.

В апреле взорвался газ и начался пожар в доме на ул. Садовой: на месте пострадал пождилой мужчина, людей эвакуировали из соседних квартир.

В феврале газовые баллоны взорвались в высотке на Димитрова: здесь делали натяжные потолки, пострадали и соседние квартиры.

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