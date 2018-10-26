«Шансов на то, что жива — все меньше»: в Самаре не могут найти следов загадочно исчезнувшей блондинки

СЕГОДНЯ 19:00 2018-10-26T20:45:04+03:00

Ориентировок с Линой становится все больше на улицах Самары Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Журналисты «Комсомолки» подключились к розыску Лины Сторожевой, осмотрели место ее пропажи и обратились за помощью к экстрасенсам

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Поиски 34-летней блондинки Лины Сторожевой, загадочно исчезнувшей 14 октября, до сих пор не дали никаких плодов. Тех, кто верит, что она жива, с каждым днем становится все меньше. Но что же случилось? Ответа на этот вопрос не знают даже правоохранители. Корреспонденты «КП — Самара» попытались разобраться в ситуации и отправились на место, где маму 12-летнего мальчика видели последний раз.

Возле ее дома есть где затеряться

Местные жители говорят, что темных мест возле дома Сторожевой много - да только там бы уже нашлиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировский район, улица Черемшанская, большой многоэтажный дом на несколько подъездов. Рядом полузаброшенные стройки, гаражный массив, пустырь за школьным двором — затеряться тут не так уж сложно. Но ничего подозрительного нам не попадается, по крайней мере, при первичном осмотре.

— А вы можете и не лазить здесь! Все уж посмотрели — и подвалы, и чердаки! — заводит разговор местная жительница, представившаяся Татьяной. — Вы же по поводу Лины? У нас все о ней слышали, листовки висят, но никто ничего не знает.

— Вы с ней хорошо знакомы? — интересуемся.

— Нет, она в 6-м подъезде, а я в первом. Но я ее видела. Часто с сыном — хорошая, нормальная семья с виду. Для нас загадка, что случилось с Линой.

— А вот смотрите, какой дом пустой и темный. Там может? — показываем на недострой, который вполне мог бы «спрятать» в себе пропавшую.

— Я вас умоляю! — грустно смеется собеседница. — В этом здании каждый день мальчишки «трутся». Будь там труп — они бы давно его нашли.

Идем дальше. Обращаем внимание, что у дома, где живет семья Сторожевых, все подвальные помещения закрыты на замок. То есть, сама женщина без ключа и кусачек туда попасть не могла. Чтобы кто-то подозрительный туда тащил черные пакеты — никто не видел.

Тихая семья и нервы на пределе

Дома застать близких пропавшей нам не удалосьФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мы у подъезда № 6. Напротив — детская площадка, забор, поле и школа, куда ходит сын разыскиваемой — 12-летний Вадим. Кажется, что попал в ту запись с камеры на двери, которые запечатлели ночные передвижения внезапно исчезнувшей самарчанки.

Лина, ее мама Любовь и Вадим живут в квартире на первом этаже. Набираем номер на домофоне. Трель, еще одна, третья... Никто не отвечает. Видимо, нет дома. Раздумья по поводу дальнейших действий нарушает вежливый кашель со скамейки возле входа. Там курит мужчина.

— Может, опять куда-то уехали. Сейчас неудивительно — полиция несколько раз по дому ходила, их самих, небось, тоже куда-то возят, — предполагает незнакомец, проживающий тут же. — А может, просто не хочет никому открывать. Видно, что Люба переживает. Такой вид, что, кажется, не до разговор ей. Да и Вадима, наверное, лучше от этого всего огородить.

— А как вообще охарактеризуете семью? Были у них странности какие-то?

— Да нормальные, тихие. Не шумят, ничего. С мужем Лина давно развелась. Слава — папа ее — тоже съехал. Но приезжал иногда, с внуком гулял. Связи не потерял с ними, — говорит сосед.

— Какие-то версии есть в связи со всеми этими событиями?

— Абсолютно никаких. Никто ничего не знает. Несколько дней назад спрашивали Любу: «Ну, как дела? Помочь чем-то?» Ответила, что не надо. Все нормально, все под контролем. Но, как я понял, новостей никаких?

— Точно.

И такое «ничего» слышно со всех сторон. Во время нашего опроса натыкаемся на Людмилу (имя изменено), ребенок которой учится в одной школе с Вадимом. Правда, на класс постарше:

В САМАРЕ ПРОПАЛА МОЛОДАЯ ДЕВУШКА.

— Она также, как и я, приходила за сыном, шестиклассником. Обычная, приятная женщина. Мы с ней не общались, но общее впечатление — адекватный, здравомыслящий родитель, — описывает Сторожеву Людмила.

Этот разговор состоялся у подъезда № 7. В его сторону Лина бегала в ту непонятную ночь. Тут чем-то испачкали или замазали камеру наружного наблюдения. Некоторые сделали выводы — это не случайно, работа похитителей или тех, кто что-то знает. Но в «Безопасном доме» — организации, ставившей эти видеоустройства — успокаивают: утром 14-го картинка была нормальная. Ночью же ничего не видно лишь из-за отсутствия освещения.

Камеру на 7 подъезде кто-то испачкал, но картинка не стала из-за этого хужеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Не знает, где Лина и ее сестра Жанна. Журналисту «Комсомолки» она констатировала — «подвижек нет».

Бывший супруг Сторожевой — Сергей, — помогающий в поисках, изучавший видео с подъезда, и вовсе на нервах. Что логично — мать его сына пропала, с ним самим беседовали следователи:

— Звоните вы, звонят с телевидения. Но никаких новостей нет. Вообще никаких. Я боюсь сказать лишнего, да и не знаю ничего, — мужчина недоволен и бросает трубку.

«Ничего не видели, ничего не слышали, понятия не имею, не верьте слухам!» Это слова людей с работы Сторожевой. Да, слухи про ее сложные отношения с директором ходят, их проверяют представители закона. Оснований в чем-то подозревать человека пока нет.

Из дома женщина выходила

Дом, где живет Лина Сторожева со своей семьейФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Тем временем, мы уже прошли предполагаемый маршрут Лины Сторожевой — «в сторону трамвайной остановки». Пусто... В парке Металлургов, что тут рядом, тоже ничего. Через аллею Юных Пионеров дошли до парка Молодежного, где много кустов, лесистая местность, высохшее озеро... Лина здесь, но только на паре ориентировок на столбах.

Сложившееся изначально впечатление — «эта дама будто растворилась в воздухе» — не покидает. И с каждым следующим шагом оно усиливается. В силовых структурах не исключают, что пропавшая мертва. Вполне возможно, что в связи с этим исчезновением возбудят дело по статье «Убийство» — зацепок мало, человека нет.

— Она практически не оставила никаких следов. Сейчас оперативные службы проверяют «телефонную историю» пропавшей. Устанавливается, звонил ли ей кто-то ночью, когда она выбегала из подъезда. И кто это был. Информация по звонкам конфиденциальная, но дело не на тормозах — наоборот, — рассказывает «Комсомольской правде» собственный источник, знакомый с ситуацией. — Среди прочих версий и самоубийство, есть некоторые моменты, указывающие на вероятность этого. Шансов на то, что жива — все меньше... Но, конечно, все, в том числе и стражи порядка, надеются на лучшее.

Сыщики не считают, что Сторожева не выходила из дома — вероятность этого обсуждалась в социальных сетях и СМИ — и отмечают, она покидала подъезд еще раз. Вскоре после первого случая. Что произошло на улице или, может быть, в квартире между членами семьи — загадка. Никаких финансовых проблем, долгов у разыскиваемой не было, на работе она характеризуется исключительно с положительной стороны.

Жива или мертва? Сверхъестественное

Близкие не теряют надежд найти Лину СторожевуФото: соцсети

Тайну покрытую мраком пытаются раскрыть даже экстрасенсы. В сообществе «Поиск пропавших эзотериками» обладатели сверхъестественных способностей пестрят домыслами:

— Жива. Показали мужчину старше нее, он ее забрал к себе. Живет один — показали отшельника. Он к ней питает симпатию, показали, что она у него. Побаивается она его. Он ее не выпускает. Насильно, не исключаю, принуждает к интиму. Карты показали 4 жезла — означает, что она вернется;

— Жива. Обиделась на родителей. У подруги. Переживает. Скоро вернется;

— Невроз навязчивых состояний. Возможен суицид. Переохлаждение. Уехать могла в лесную зону для совершения задуманного;

— Иглы, уколы. Что-то острое, наподобие шпаги. Предполагаю, что мертва. Как будто вся исколотая чем-то. Дай Бог, что бы ошиблась;

— Не живая. Выходила к мужчине, поклонник, отношения были, вся в любви. Что-то обещал ей, она как глупенькая повелась. Мужчина темный, возможно, борода, щетина на лице. Смерть насильственный характер носит. Удушение идет, но не исключаю и другие травмы плюс к этому. Тело в сыром месте, но это не лес, скорее небольшая посадка, или парк. Она будет найдена;

Подвалы в доме Лины - закрыты на замок, туда попасть сложноФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Девушка, к сожалению, мертва. От нее идет панический страх, и не только за себя и за ребенка. Она получала угрозы, угрозы в письменном виде: скорее в соц.сетях. Это точно мужчина, он старше, имеет «вес», авторитет, умеет давить;

— Жива. Сама убежала, прячется, угрожали ей, боится за семью, поэтому приходится скрываться.

Сейчас ей помогает мужчина, предупредил о возможных событиях, вернется, как решится ситуация;

— Нет в живых. Суицид. Депрессия, может быть, от одиночества, плюс возможные финансовые проблемы. Также все это как-то связано с ее работой. Искать: от места, где она жила, на север. Рядом, чуть западнее, промышленный район, где-то недалеко железнодорожная станция, с другой стороны — крупная автомобильная трасса. Близко что-то международное — сооружение или парк какой-то. Вообще территория там европейского уровня (знак Стрельца). Или что-то похожее.

Говорят, что последний раз женщина двинулась в сторону трамвайной остановкиФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Свое мнение нам озвучил и самарский участник знаменитой «Битвы экстрасенсов» Алексей Шавыркин:

— Мертва. Связано с какими-то разборками или разговорами. Она будто чего-то боялась или кого-то. Чувствую, что она где-то в воде или у воды. Найти ее должны, и будет это будто случайно. Не тогда, когда все ищут и это их цель. Состояние ее такое, эмоционально подавленное, как депрессия, усталость от всего, что вокруг происходит — давление какое-то на нее было, с работой связано. Думаю, ее убили. Суицидники так не выглядят после смерти. Кажется, что причастен к этому тот, кто помогает в поисках. Но я не могу понять, кто это.

Девушку уже ищут в парках и лесистых местностях городаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

К сожалению, все застопорилось на уровне разговоров. Но хочется верить в лучшее, в то, что Лину Сторожеву найдут. Завтра, 27 октября, близкие пропавшей приглашают неравнодушных горожан к 10 утра на Черемшанскую, 160 — к 6 подъезду. Волонтеры, добровольцы и профессиональные поисковики с натренированными на розыск собаками будут прочесывать местность поисках женщины.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении Лины Сторожевой, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или на kpsamara@phkp.ru.

Помочь просят всех неравнодушныхФото: соцсети

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