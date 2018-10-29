2018-10-29T12:02:20+03:00
Спорт

Крылья Советов - Зенит 29 октября 2018: прямая трансляция матча 12 тура РПЛ

Футбол, матч Крылья Советов - Зенит. Прямая онлайн-трансляция игры 12 тура РПЛ, которая пройдет 29 октября 2018 в Самаре. Состав команд, статистика личных встреч
Ольга АФАНАСЬЕВА
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"Крылья Советов" встретятся с "Зенитом""Крылья Советов" встретятся с "Зенитом"
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Онлайн-трансляция матча 12 тура РПЛ "Крылья Советов" - "Зенит", который пройдет 29 октября в 19-00 по самарскому времени на стадионе «Самара Арена".

После долгого перерыва на игры сборных и Лиги чемпионов и Европы, большой футбол возвращается в Самару. Питерский "Зенит", одолевший в ЛЕ французский "Бордо", приезжает в Самару достаточно "пощипанным". В последней игре на поле с незалеченными травмами появился Дзюба, перебор карточек у Себастиана Дриусси. К тому же питерцы возглавляют турнирную таблицу с огромным отрывом от соперников и сейчас Сергей Семак может поберечь ударные силы команды.

А вот самарцам нужно выигрывать: новому тренеру необходимо показать болельщикам, что все не зря, а игрокам по-любому хочется показать себя, чтобы чаще попадать в стартовый состав. Пока же всех интересует, какую схему игры выберет Божович и с каким количеством нападающих выйдет на поле клуб.

Пока статистика личных встреч не на стороне "Крыльев": за 2016-2017 год обе встречи закончились поражением самарцев со счетом 3:1 и 1:3. В этот раз самарцы могут и свести дело к ничьей, если им оченьповезет: делимся своим прогнозом на игру.

Онлайн-трансляция начнется в 19-00 по самарскому времени ( 18-00 по московскому). Следите за обновлениями вместе с «КП-Самара»!

Крылья Советов - Зенит 29 октября 2018.

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