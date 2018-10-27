2018-10-27T14:13:47+03:00
Спорт

Крылья Советов - Зенит 29 октября 2018 года: прогноз на матч 12 тура РПЛ

Проогноз на матч 12 тура Российской Премьер-лиги Крылья Советов - Зенит. Игра пройдет 29 октября на стадионе "Самара Арена"
Ольга АФАНАСЬЕВА
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"Крылья" готовятся к матче с соперником из Питера"Крылья" готовятся к матче с соперником из ПитераФото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
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Прогноз на мачт 12 тура РПЛ Крылья Советов - Зенит: 1:1 (ничейный результат)

Игра 29 октября с "Зенитом" для болельщиков "Крыльев Советов" событие долгожданное. Во-первых, прошло уже несколько недель после назначения в команду нового тренера Миодрага Божовича, и хочется скорее увидеть первые серьезные результаты после тренировок с ним. Во-вторых, противостояние обещает быть интересным: вместе с питерским клубом в Самару едет любимчик публики после ЧМ 2018 Артем Дзюба - бывший подопечный Божовича в "Арсенале".

Чего же ждать фанатам от предстоящей игры? В недавнем интервью после открытой тренировки вратарь самарцев Сергей Рыжиков заметил, что игра должна быть "ураганной". Думаем, что это именно то, чего хотят поклонники самарского клуба. Но получится ли?

"Зенит" едет в Самару немного уставшим: 25 октября питерский клуб одолел в "Лиге Европы" дома "Бордо", но игра была непростой и команда выглядела не слишком-то свежей. "Крылья" же отдыхают с 21 октября, после встречи с "Уралом", которая закончилась ничейным результатом.

На наш взгляд, у "Крыльев" есть все возможности забить и не допустить провального счета. Схема с тремя нападающими отлично сработала в предыдущих мачтах. Корниленко, Канунников отличились неплохими голами, на подачах хорошо сработал Зотов. Болельщики ждут от Божовича в первую очередь того, что он заставит игроков заиграть, и тренеру нужно показывать результат, хоть у него и есть еще небольшой задел для старта.

С другой стороны, для "Зенита" этот матч не приницпиальный, в РПЛ команда лидирует с отрывом в шесть очков, следующий матч предстоит проводить дома с "Ахматом" и только в 14 туре уже более серьезный соперник - "ЦСКА". При этом в матче с "Бордо" Дзюба выходил с недолеченными травмами, травма была и у Лунева - вратаря питерцев, с перебором карточек сидит на скамейке и Себастьян Дриусси.

С таким раскладом у "Крыльев" есть все возможности забивать и даже выигрывать, но скорее всего класс гостей не позволит хозяевам так легко получить три очка. А вот ничья все же наиболее вероятный результат, если защита "Крыльев" соберется и не позволит питерцам во втором тайме, например, размазать себя по полю.

Статистика встреч Крылья Советов - Зенит

В последних двух играх РПЛ "Крылья" проигрывали "Зениту" и каждый раз с одним ит тем же счетом: 3:1 и 1:3.

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