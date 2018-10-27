Крымскую чиновницу задержали за плохое укрепление берегов Волги в Самаре

СЕГОДНЯ 09:50 2018-10-27T11:53:54+03:00

Светлана Моравская проштрафилась еще в Самаре, но ее взяли работать в Крым

Светлану Моравскую, которая возглавляла управление капитального строительства республики Крым, подозревают в злоупотреблении полномочиями на такой же должности в Самаре

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В Москве задержали Светлану Моравскую, которая до последнего момента трудилась руководителем управления капитального строительства Крыма. В Самаре она несколько лет назад занимала такую же должность и, как подозревает полиция, работала не совсем честно. Уголовное дело на даму завели 18 октября этого года:

- Речь идет о том, что Светлану Моравскую подозревают в злоупотреблении полномочиями. В период ее работы печально известная ГК "С.И.Т.И" получила контракт на укрепление берега Волги около села Рождествено. Эти работы были выполнены некачественно, использовались неподходящие материалы, тем не менее чиновница спокойно закрыла контракт и оплатила его подрядчику. Необоснованно компания получила больше 200 млн рублей, - рассказывает источник, знакомый с ситуацией. О заведении уголовного дела сообщил в твиттере депутат госдумы Александр Хинштейн.

26 октября Светлану Моравскую задержали в Новой Москве, в квартире у матери. Следователям предстоит првоести обыск в ее квартирах в Москве и в Ялте, после этого в суде в Самаре должны рассмотреть вопрос об ее аресте. Чиновнице из Крыма вменяют злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее за собой тяжкие последствия. Напомним, губернатор Дмитрий Азаров также отметил, что готов выступить в суде по этому делу.

Возможно, что дело по Рождествено станет только одним из эпизодов в судебном разбирательстве. Александр Хинштейн подозревает, что и в Крыму Светлана могла продолжить работать по-самарски.

- Назначенная Вами глава службы капстроительства С.Моравская (сбежавшая из Самары с аналогичной должности) способна целиком компенсировать эти расходы. Только поторопитесь, пока она на свободе, - написал он Сергею Аксенову несколько дней назад на обращение главы Крыма в ФСБ с просьбой вернуть деньги, которые он давал на "фиктивные" взятки.

Кстати, пришедший на смену Светлане Моравской Реналь Мязитов, возглавялвший управление капитального строительства до прошлого года, также арестован.