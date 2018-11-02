Ждем гостей из Коста-Рики, Колумбии и Кубы: в Самаре все готово к Параду Памяти 2018

СЕГОДНЯ 22:00 2018-11-02T22:24:19+03:00

7 ноября на пл. Куйбышева на Парад Памяти 2018 смогут свободно попасть все желающие

Изменить размер текста: A A

Главное, теплее одевайтесь

Сегодня вечером заместитель председателя правительства Самарской области Александр Фетисов проверил готовность к Параду Памяти.

- До главного события этой осени осталось меньше недели, - напомнил он. – Все рабочие группы оргкомитета действовали в активном режиме, за что я им очень признателен. Люди искренне и добросовестно занимаются подготовкой. Давайте сверим наши часы.

Интересно, что свое выступление на итоговом рабочем совещании Александр Фетисов начал с цитаты из стихотворения школьницы Александры Алехиной, ведь к Параду Памяти ученики выпускали стенгазеты, рисовали и даже сочиняли стихи. Родителям ребят Александр Борисовия посоветовал теплее одеваться, на площади Куйбышева в ноябре ветра такие, что плюсовая температура суровее любого минуса.

Исторически точно воссоздадут даже трибуну

На площади Куйбышева уже готовятся исторически точно воссоздать трибуну, на которой принимали парад в 1941 году, где мерзли зарубежные дипломаты и верили, что несмотря на тревожные сводки, с боевым духом в СССР все в порядке, а значит есть шансы на победу.

Начнется Парад Памяти в 12.00. По главной площади Самары пройдут парадные расчеты, включая полк Приволжского федерального округа, Геройский полк, а также способный впечатлить даже самых взыскательных зрителей – воздушный парад. В завершении мероприятия на площади выступит хор Волжских казаков.

- В историческую составляющую Парада войдут военные, экипированные, как в годы Великой отечественной войны и с оружием тех лет, потом - историческая техника, представленная клубами Самарской и соседней областей. Ярким украшением станет легендарный танк Т-34-76, - раскрыл карты Александр Фетисов.

Школьники, несмотря на каникулы, активно готовятся к 7 ноябряФото: Альберт ДЗЕНЬ

Геройский полк будет состоять из школьников, которые пронесут фото Героев Советского Союза, полных кавалеров Ордена Славы, героев России, Георгиевских кавалеров, полководцев Победы, военачальников, связанных с Самарской областью и героев летчиков-«илюшинцев», кто летал на «Ил-2», выпущенных в Куйбышеве. Сопровождать движение Геройского полка традиционно будет голос народного артиста СССР Василия Ланавова, он будет читать стихи военных лет.

Сразу после парада всех гостей и горожан приглашают на первую очередь набережной, где покажут реконструкцию Керченско-Эльтигенской десантной операции. Мало кто знает, что она формировалась в нашем городе.

Кто сможет увидеть Парад Памяти?

Помимо приглашенных, которых будет более 2-х тысяч, на Парад Памяти смогут попасть все желающие. Это будет совершенно бесплатно. Пускать начнут с 11.00. Смотреть на историческую технику и безупречную военную выправку можно в специально отведенных местах за ограждениями, выставленными для безопасности.

Кто приедет в Самарскую область?

На параде будет присутствовать и выступать с приветственной речью полпред президента в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров. Подтвердили свое участие представители 14 стран, среди них Китай, Коста-Рика, Сенегал, Колумбия и Куба. За встречу иностранных делегаций будут отвечать представители министерств, благо, у них есть опыт проведения ЧМ-2018. Всем гостям приготовили памятные подарки и экскурсионные маршруты. Бункер Сталина обещал вместить всех патриотически настроенных желающих.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Более 1000 школьников пройдут с портретами отважных земляков в Геройском полку.

528 мест будет отведено на трибунах для почетных гостей

37 единиц исторической техники пройдет по площади Куйбышева

Представители 14 государств, 5 послов, а всего 26 делегатов приедут на Парад Памяти из-за рубежа.

+ 3 градуса по прогнозу погоды будет 7 ноября в Самаре

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Самаре прошла репетиция Парада Памяти

В ней приняли участие старшие парадные расчеты и ответственные от учреждений (подробности)

В Самаре 7 ноября перекроют дороги возле площади Куйбышева

Ограничения связаны с проведением на главной площади города Парада Памяти (подробности)

Парад памяти 7 ноября 2018 в Самаре: полная программа мероприятия

Всех жителей Самары приглашают на Парад Памяти 7 ноября 2018 на пл. Куйбышева, а также на реконструкцию Керченско-Эльтигенской десантной операции (подробности)