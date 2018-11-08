«Крылья Советов» - «Ахмат» 10 ноября 2018 года: прогноз на матч 14-го тура РПЛ

СЕГОДНЯ 16:30 2018-11-08T16:49:22+03:00

Матч начнется в 17:30 по местному времени (16:30 по московскому времени) на «Самара Арене» Фото: Сайт ПФК "Крылья Советов"

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Прогноз на матч «Крылья Советов» - «Ахмат» 10 ноября 2018 года – 2:1 (победа самарцев с минимальным перевесом)

«Крылья Советов» в рамках 14 тура РПЛ в субботу, 10 ноября, примут на своем поле грозненский «Ахмат». Матч начнется в 17:30 по местному времени (16:30 по московскому времени) на «Самара Арене».

Самарцы в последнее время заметно прибавили. Связано это с приходом на пост главного тренера опытного Миодрага Божовича и с тем, что игроки начинают сыгрываться друг с другом. Очень неплохо самарцы выглядели в матче с лидером РПЛ «Зенитом» и в кубковой встрече с «Краснодаром». Но оба матча подопечные Божовича проиграли. Зато сумели «Крылья» набрать очки в играх с прямыми конкурентами – «Динамо», «Уралом» и «Уфой». К тому же, в предыдущем туре «КС» наконец сумели забить больше одного мяча за игру в первенстве страны.

У «Ахмата» же игра не очень ладится. Перед 7 туром в Грозный вернулся Рашид Рахимов – на посту главного тренера он сменил Игоря Ледяхова. С новым наставником «Ахмат» одержал 3 победы в чемпионате – над лихорадочным «Спартаком», крепким «Оренбургом» и мощным «Краснодаром». Последняя победа случилась 3 тура назад. После этого подопечные Рахимова дома сыграли вничью с «Динамо» и уступили тульскому «Арсеналу» и в Санкт-Петербурге с минимальным счетом проиграли «Зениту».

У «Ахмата» сейчас кризис, а «Крылья», безусловно, в хорошей форме. Правда, помочь самарцам в этом матче точно не сможет Йоан Молло, который все еще восстанавливается после травмы. У грозненцев в лазарете несколько человек – все они не принимали участие в предыдущих играх. Не сыграют, вероятно, и в Самаре. В общую группу вернулся только Аблай Мбенг.

Перед 14 туром «Ахмат» расположился на 10 месте с 16 очками в активе. «Крылья» отстают всего на 2 очка и занимают 13 место.

Моральный подъем, который сейчас у «Крыльев», и фактор домашнего поля помогут самарцам как минимум не проиграть, а то и набрать 3 очка. Волжане почувствовали вкус крови в матче с «Уфой» и готовы доказывать, что они способны на большее, чем 13 место. Божович своим футболистам это точно внушит. Но и «Ахмат» не лыком шит. Команда из Грозного – серьезный боец, который может вырубить любого противника («Краснодар» тому подтверждение). Однако, на мой взгляд, сейчас «Крылья» выглядят предпочтительнее.

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