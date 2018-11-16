«Общалась с начальством как и все»: коллега пропавшей в Самаре Лины Сторожевой рассказал, домогались ли до нее на работе

Уже больше месяца прошло со дня исчезновения 34-летней Лины Сторожевой. Судя по последним скудным новостям из жизни самарчанки, 14 октября она вышла из дома на Черемшанской и больше не возвращалась. Мать женщины обратилась в полицию, но это не помогло. Позже стало известно, что Лину и вовсе могли убить.

— 26 октября следователи приняли решение о возбуждении уголовного дела в связи с исчезновением Лины Сторожевой. Она отсутствовала больше 10 дней, следов практически никаких не оставила. Обстоятельства пропажи странные. Поэтому было заведено уголовное дело по статье 105 УК РФ — «Убийство». Оперативные работы ведутся, вопрос Сторожевой правоохранители практически ежедневно обсуждают на планерках, но зацепок нет никаких, — рассказал корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» собственный источник.

Подозреваемых у силовиков нет. Между тем проверяются практически все, кто знает девушку — мужчины, друзья, знакомые, коллеги, родственники. О каких-либо зацепках стражи порядка пока не сообщают.

Впрочем, надежды на то, что Лина жива — тоже остаются. Близкие девушки и просто неравнодушные горожане несколько раз отправлялись ее искать. Начали с территории у дома на Черемшанской, закончили в лесопасадках Кировского района. Результатов не было.

— Там недели не хватит все обыскать. Два барака заброшенных, куча сараев, недострой — высотка, — объясняет один из добровольцев. — Очень много алкоголиков. Но никто не знает ничего. Или так говорят. Поиски велись и в лесу, где ТЭЦ. Применялись служебно-разыскные собаки. Искали в разных местах группами, ничего найти не удалось. Будем надеяться, что Лина все-таки не погибла.

Девушку активно ищут волонтерыФото: соцсети

Поиски обещают не останавливать. Профессиональные волонтеры из «Лизы Алерт» оказывают информационную поддержку, родственники и знакомые — планируют выезжать на места.

Тема активно обсуждается в социальных сетях. Многие советуют проверить «профессиональную» сторону пропавшей, ведь некоторые очевидцы рассказывали, что у Лины были проблемы личного характера с руководителем. Журналистам «Комсомолки» удалось связаться и с одним из экс-коллег Сторожевой, работающей менеджером в страховой компании.

— Лина очень ответственный сотрудник! Я не могу сказать что-то особенное проо ее отношения с начальником. Такие же, как у всех начальников и подчиненных. Общалась с начальством как и все, — говорит Иван Ш., работавший с женщиной. — Я думаю, что ее директор уже все рассказал представителям соответствующих органов. У меня абсолютно нет никаких предположений по поводу того, что же с ней могло случиться.

Правоохранители продолжают разбираться в обстоятельствах загадочного исчезновения Лины Сторожевой. «КП-Самара» будет следить за развитием событий.

Всем, кто что-либо знает о местонахождении разыскиваемой, просьба обратиться в ближайший отдел полиции или на kpsamara@phkp.ru.

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