АО «Российский аукционный дом» сообщает

Акционерное общество «Российский аукционный дом», согласно Приказа № 805-п от 16.11.2018г., сообщает об отмене:

1. Аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода понижения начальной цены («голландский») по продаже недвижимого имущества, принадлежащего ПАО Сбербанк по лоту №1, назначенного на 29.11.2018г.:

Лот №1:

Объект 1: Нежилое помещение, назначение: нежилое помещение, площадь: 611,9 кв.м, номер этажа, на котором расположено помещение, машино-место: Этаж №1, Этаж №2, Технический этаж №3, расположенное по адресу: Самарская область, Автозаводский район, г. Тольятти, ул. Юбилейная, д. 55, c кадастровым номером 63:09:0101170:10540;

Объект 2: Доля 6119/84247 в праве общей долевой собственности на земельный участок общей площадью 5 529 +/- 26.02 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Юбилейная, д. 55, кадастровый номер 63:09:0101170:43, категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: для дальнейшей эксплуатации здания сбербанка (зона № Ж-4)

Начальная цена Лота №1 – 14 602 400 руб., с учетом НДС 18%. и включает в себя:

Начальная цена Объекта 1 – 13 659 200 руб., с учетом НДС 18%.

Начальная цена Объекта 2 – 943 200 руб., НДС не облагается.

Минимальная цена Лота №1 – 10 951 800 руб., с учетом НДС 18%. и включает в себя:

Минимальная цена Объекта 1 – 10 244 400 руб., с учетом НДС 18%.

Минимальная цена Объекта 2 – 707 400 руб., НДС не облагается.

Сумма задатка – 1 095 180 руб.

Шаг аукциона на повышение – 365 060 руб.

Шаг аукциона на понижение – 730 120 руб.

Продавец гарантирует, что Объекты никому не проданы, не являются предметом судебного разбирательства, не находятся под арестом (запрещением), не обременены иными правами третьих лиц.

2. Электронного аукциона, открытого по составу участников и открытого по форме подачи предложений по цене, с применением метода повышения начальной цены («английский») на право заключения договора аренды объекта нежилого фонда, являющегося собственностью ПАО Сбербанк по лоту №1, назначенного на 27.11.2018г.:

Лот 1: Часть нежилого помещения, кадастровый номер 63:09:0101170:10540, назначение: Нежилое помещение, Этаж №1, Этаж №2, Технический этаж №3, общей площадью 611,9 кв.м, расположенного по адресу: Самарская область, г. Тольятти, Автозаводский р-н, ул. Юбилейная, д.55. В аренду передается часть здания площадью 283,9 кв.м, а именно:

- нежилые помещения, расположенные на 1-ом этаже, общей площадью 40,8 кв. м, номера на поэтажном плане: № 8, № 88, № 90, № 97;

- нежилые помещения, расположенные на 2-ом этаже, общей площадью 243,1 кв. м, номера на поэтажном плане: № 64, № 66, № 68, № 72, № 73.

Целевое назначение Объекта: нежилое.

Срок договора аренды – 5 (пять) лет со дня заключения Договора.

Начальная цена (величина постоянной составляющей месячной арендной платы) Лота 1 – 109 939 рублей 00 копеек (в том числе НДС 18%).

Сумма задатка – 109 939 рублей 00 копеек.

Шаг аукциона – 10 993 рубля 90 копеек.

Продавец гарантирует, что Объект никому не продан, не является предметом судебного разбирательства, не находится под арестом (запрещением), не обременен иными правами третьих лиц.