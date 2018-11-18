"Они были такими счастливыми": истории трех семей из Самарской области, жизнь которых сломали аварии на дороге

Ко всемирному дню памяти жертв ДТП вспоминаем истории семей, жизнь которых сломали такие аварии. Каждая из этих историй - напоминание о том, насколько важно каждый день соблюдать правила дорожного движения. Невнимательность, безответственное отношение к своему авто, любовь к гонкам - все это может стоить жизни не только самому невнимательному водителю, но и окружающим людям.

"Хотели отдохнуть на море"

Близкие семьи Михайловых до сих пор не могут поверить, что потеряли родных людей. Виталий и Евгения недавно поженились - друзья говорили не иначе "нашли свое счастье". Познакомились на занятиях народным театральным искусством. Их друзья по увлечению вспоминают, как гармонично развивались отношения пары, как горели у ребят глаза. У Жени уже был сын, но для Виталия он стал родным. Только мальчишка и выжил в той страшной аварии в июле 2018 года: на саратовской трассе в сезон аварии случаются каждый день, в одну из них попали и Михайловы. Автомобиль врезался в фуру, взрослых, которые сидели впереди практически размазало по стеклу. Мальчишку спас проезжавший мимо шофер.

Для родных Виталия и Евгении Саша Храмов с Вольска стал настоящим ангелом спасителем. Он, а еще Олег Кашевой и Нина Ивлева, в тот момент, когда окружающие просто стояли и снимали происходящее на видео, бросились к искореженной машине и смогли достать ребенка.

Спаситель нашел мальчика, которого вытащил из машины

- Саша Храмов больше полутора суток искал родных и близких Вани, чтобы узнать о его состоянии, он объездил больницы, нашел, где лежит Ваня, но его туда не пустили, купил игрушки для Вани, продукты, но врачи не разрешили передать. Спустя полутора суток Саша нашел нас около морга, сказал, слава богу, я вас нашел, стоял плакал, рассказывал как всё происходило во время спасения, - написал на своей странице брат Виталия Евгений.

"Двое детей остались сиротами"

В августе здесь же, на проклятой отпускной трассе под Саратовом, погибли супруги Лучко. Нина и Сергей были пасторами одной из церквей в Самаре, воспитывали двоих детишек. 12-летняя Яна родилась с ДЦП, малышка после аварии впала в кому, 9-летнему Святославу повезло больше. Но ребята остались без любящих и очень внимательных родителей. Как рассказали родственники, опеку над Славиком оформили его дядя и тетя, мальчик теперь живет и учится в Краснодарском крае. Он пошел в новый лицей и занимается музыкой - как хотели и его родители, и он сам.

А друзья семьи Лучко записывают песни на стихи Нины - уже появилась вторая под названием "Несмотря на ночь".

- Так случилось, что Нина уже в вечности, но её творчество живет на этой земле, помогая людям и открывая им надежду и веру, - пишут они.

"Дочка почувствовала смерть папы"

Еще одну страшную аварию долго обсуждала вся Самара. ДТП, в котором погиб мотоциклист Алексей Загвоздкин попало на видеокамеры: на кадрах видно, как опель выезжает на перекресток Московского шоссе и ул. Потапова, как отлетает мотоцикл. Эта ночь отняла у Татьяны Загвоздкиной любимого мужа, а у сына и дочки - обожаемого папу.

Алексей обожал свою дочь, а она - его

Как вспоминает сама Татьяна, за месяц до аварии дочка проснулась от приснившегося кошмара - ей привиделось, что папа умер. Когда это произошло, девочке долго не решались сказать правду.

И, несмотря на то, что на видео видно - правила нарушил именно автомобилист, молодого парня - орпу семьи - уже не вернуть, и его сыну теперь уже приходится учиться быть сильным и мужчиной в доме.

Наверное, именно для этого и придумали такой день - день памяти погибших в ДТП. Чтобы, вспоминая всех тех, чью жизнь унесли дороги, все водители мира немного сбавили скорость, посмотрели вокруг и вспомнили: в жизни любого человека есть те люди, которые их ждут.