Аэропорт «космического» значения: почему Королев побеждает Кузнецова и кому это нужно

Каждому аэропорту - великое имя. Этот проект вызвал широкое обсуждение в стране. Принять участие в голосовании может любой житель России - отдать свой голос на сайте великиеимена.рф до 30 ноября.

Самарцы активно включились в выборы имени для аэропорта Курумоч. Голосующие разогнались так, что оставили далеко позади многие соседние столицы. С огромным отрывом пока лидирует Сергей Королев - больше 15 тыс. человек хотели бы назвать воздушную гавань именем великого конструктора. Ведь недаром Самару называют космической столицей - понять голосующих можно.

На втором месте с огромным отрывом человек, который к Самаре, вернее, в Куйбышеву, имеет гораздо большее отношение. Это Николай Кузнецов, талантливый инженер, автор поразившего американцев двигателя НК-33, созданного в рамках «лунного проекта». При этом у него на 10 тысяч голосов меньше.

Кузнецов или Королев? - гадают самарцы

Кузнецов приехал в Куйбышев в 1949 году и задержался надолго, его именем был назван завод. Королев - личность легендарная, но он «человек мира», большую часть времени работавший в Москве. Так почему же Самаре так не хочется гордиться своими гениями?

Этим же вопросом задаются многие самарцы. Например, ученый-инженер Андрей Чернов удивляется на своей странице в соцсети:

- Почему Самара так борется за имя Королева для аэропорта? Это все равно, что проспект Мира или площадь Ленина в советское время. По мне, «имени Н.Д. Кузнецова» - гораздее. Таблички развесят, в журналах опубликуют, самарцы и туристы будут знать, кто это такой.

ЕСТЬ МНЕНИЕ

Валерий Гришко, главный режиссер Самарского театра драмы, исполнитель роли Королева в фильме «Главный»:

- Королев должен быть в Москве, тем более и город есть одноименный. И основная его работа была там всегда. Конечно, престижно нашему аэропорту иметь такое имя, это не случайно. Но Самара вряд ли его получит, не стоит и рваться. Глупо было бы два аэропорта - в Москве и у нас - одинаково называть. А вот Кузнецов - он только наш, он великий двигателестроитель. И мы будем гостям города рассказывать о нем, о его роли, сами больше о нем узнаем. И это в итоге полезнее.

Справка «КП»:

Николай Дмитриевич Кузнецов - советский генеральный конструктор авиационных и ракетных двигателей. В 1949 году возглавил Государственный союзный опытный завод №2 по разработке и производству опытных реактивных двигателей. Под его руководством создали 57 оригинальных и модифицированных газотурбинных двигателей для самолетов и жидкостных реактивных двигателей, в том числе для Советской Лунной Программы.

Сергей Павлович Королев - генеральный конструктор ракетно-космической промышленности СССР. Несколько раз посещал Куйбышев, чтобы контролировать подготовку к полетам в космос. Здесь Сергей Королев жил в доме №200 на ул. Чапаевской или в обкомовской квартире на ул. Вилоновской, 2А.

Программу «Тема дня» слушайте завтра, 20 ноября в 13.05 на Радио «КП» - Самара».

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А что вы думаете об этом? Чье имя должен найти самарский аэропорт?

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