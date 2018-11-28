«Пожилым нужна забота»: как жизнь в пансионате способствует активному долголетию

Продолжительность жизни в России растет с каждым годом. Однако мало, кто задумывается, каково приходится тем, кому перевалило за 70 или 80 лет. А ведь пожилые люди особенно нуждаются в уходе и заботе, в присмотре в силу нездоровья и возрастных изменений в организме. На выручку в таких случаях может прийти частный пансионат для пожилых людей. Здесь люди не «доживают» свой век, а живут полноценной жизнью, с комфортом, под присмотром специалистов.

У постояльцев есть все необходимое для комфортной жизни в пансионате

- В нашем обществе пока неоднозначное отношение к частным пансионатам, рассказывает директор пансионата «Гармония» Ольга Кондрашова. - Во-первых, само понятие дом престарелых в классическом понимании вызывает тревогу. Ассоциация одна – пожилые люди там брошенные и несчастные. На самом деле при современных реалиях пансионаты – это возможность общения для пожилых, уход и круглосуточная забота. Многим уже сложно оставаться одним и решать бытовые вопросы.

Решаем социальную проблему

По статистике, в мире в помощи нуждаются 1% пожилых людей от общего числа населения. В Самарской области проживает 3 миллиона 200 тысяч человек, а значит пожилых ,нуждающихся в помощи – около 32 тысяч. При этом мест в государственных пансионатах области порядка 5 тысяч. В таких случаях частные пансионаты – палочка-выручалочка, как для самих пенсионеров, так и для их родных и близких.

- Социальное предпринимательство—новое явление в экономике России, и оно развивается довольно успешно ,спрос на наши услуги есть. Это особенная отрасль предпринимательства, на стыке бизнеса и благотворительности. Без любви и души работать в этом бизнесе долго и качественно не получится, - говорит директор пансионата «Гармония» Ольга Кондрашова.

Между тем, общество пока недоверчиво относится к частным пансионатам. И тому несколько причин. Многие просто не знают о существовании такой формы заботы о близких. Другие наслушались «страшилок» про бабушек, которых забрали в пансионат и обобрали.

- Мы не имеем никакого отношения ни к пенсии ни к имуществу наших постояльцев, - успокаивает Ольга Кондрашова. - Мы заключаем договор с родственником пожилых или нуждающихся в уходе, они и являются плательщиками по договору .

Для пожилых часто устраивают музыкальные вечера

Часто сами родственники ощущают чувство вины. Ухаживать за немощными родителями или бабушками и дедушками считается делом семьи. Но это тяжкий труд: от решения бытовых и материальных проблем до физической усталости и стресса.

- Разве это не забота о близких – заработать им на такие условия, какие мы предоставляем в пансионате? - говорит директор пансионата «Гармония». - Печально, что в современном обществе до сих пор зазорно разместить пожилого человека в пансионате. Ведь ребенка мы водим в детский сад, а пожилого родственника в пансионат определяем с угрызениями совести. Важно понимать – мы не воспринимаем постояльцев как больных! Современный пансионат по уходу— не только для пожилых, но и для нуждающихся временно или постоянно в уходе. У нас есть и 42-х и 48-летние постояльцы. Всем нужен социум. Вместе с тем, старость – явление, которое ждет каждого, поэтому недооценивать этот вопрос не стоит. Поэтому мы приходим к такому явлению, как на Западе, где пожилому не зазорно жить в пансионате. Наоборот, можно быть уверенным, что там он получит весь спектр нужных услуг.

Сиделка или социум?

Человек с выходом на пенсию зачастую становится очень одиноким, а в случае болезни – изолированным. Вечно утомленный родственник или сиделка (чужой человек) - не всегда выход, ведь проблема одиночества не решается. Человек на протяжении всей жизни должен иметь возможность общаться, получать положительные эмоции. Кроме того, за счет численности постояльцев стоимость пребывания в пансионате обходится дешевле, чем услуги сиделки.

- У нас живут пожилые, которым сложно находиться одним (в силу физического недуга или в силу потери памяти) и лежачие. За всеми постояльцами осуществляется круглосуточный уход. Человек должен общаться, пока он жив: в любом состоянии, при любом заболевании. И пансионат в этом смысле – новый формат.

Сотрудники и постояльцы живут большой дружной семьей

Выбор КП

«Гармония» - палочка-выручалочка

Плюсов содержания пожилого родственника в пансионате множество. Здесь он имеет возможность находиться в обществе. С людьми, близкими по возрасту, всегда найдутся темы для разговоров, общие интересы. В «Гармонии» организована целая досуговая система, почти каждую неделю проходят мероприятия: выступает хор, проходят выставки картин, мастер-классы, чтобы жильцы получали еще и эстетическое удовольствие. Регулярные прогулки помогают держать тело в тонусе, а творческие занятия – сохранять память и ум.

Квалифицированные специалисты всегда окажут помощь. Пансионат оснащен всем необходимым оборудованием для ухода за пожилыми: от комфортных кроватей до биотуалетов и ванны для мытья головы. Сотрудники пребывают в пансионате круглосуточно, по нескольку человек. Причем, внутренним регламентом в пансионате запрещено работать более суток. Они знают, как правильно повернуть человека, как не допустить пролежней.

К постояльцам очень часто приходят родственники. Причем, ограничений по времени пребывания постояльца в «Гармонии» нет, это может быть от нескольких дней до нескольких лет. Ведь разные бывают ситуации: надо сделать ремонт или родственники пожилого человека решили отправиться в отпуск.

- В нашем пансионате нет ни одного человека, вызывающего жалость, - рассказывает Ольга Кондрашова. - Здесь постояльцы ведут полноценную жизнь в условиях социума. У нас полная свобода, концепция «открытых дверей», многих забирают родные на выходные. Стараемся не менять привычный уклад пожилых. Если человек привык есть бутерброд с колбасой, то он его получает. Таким образом, мы делаем пребывание в пансионате максимально комфортным.

Сайт: www.гармония-самара.рф

Наш адрес: г. Самара, 9-я малая просека, дом 70

Телефоны: +7 (846) 922-911-2; +7 (937) 645-52-71