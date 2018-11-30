Лучшие юные художники Самары отправятся в "Парк чудес "Галилео"

Мама - главное слово в жизни каждого человека. Она никогда не предаст и не бросит, ее теплые руки укроют от любых невзгод и спасут от забот. В преддверии праздника День матери 2018 "КП-Самара" и "Парк чудес "Галилео" предложили самарским ребятишкам признаться в любви к их мамам так, чтобы это увидели все жители области. На наш конкурс "Открытка для мамы" пришло больше 40 работ - прекрасных открыток, которые дошколята и школьники делали своими руками. Чудесные цветы, нарисованные портреты и теплые слова - выбрать победителя было непросто, ведь каждая работа была индивидуальной и теплой.

Но все же мы выбрали десятку лучших - по количеству голосов от наших читателей. И пригласили их на награждение в редакцию.

Лучшими оказались десять ребят:

1. Анна Серендеева

2. Арсений Романов

3. Сергей Немудров

4. Алина Тимралиева

5. Елизавета Сызранцева

6. Владимир Онучак

7. Григорий Гриднев

8. Миша Алехин

9. Тимур Гиззатулин

10. Софья Уточкина.

Все они получили билеты в "Парк чудес "Галилео" и остались в восторге от подарка.

- Это чудесный подарок, мы уже давно мечтали сходить туда: друзья рассказывали, какв парке интересно. Мой сын увлекается книжками обо всяких опытах, думаю, он останется доволен, - призналась мама Сергея Немудрова.

Познавательно-развлекательный центр "Парк чудес "Галилео" - отличное место для творческих и любопытных ребят и их родителей. Здесь можно узнать как действуют те или иные физические законы, почему происходят природные явления. Удивительные зеркала, комната, в которой ты становишься то меньше, то выше, дом вверх дном, где мозг сходит с ума и отказывается воспринимать реальность и зеркальный оабиринт - путешествие в "Парк чудес "Галилео" придется по вкусу любому ребенку и даже взрослым.

Отправиться в путешествие в мир удивительного можно по адресу ул. Дачная, дом 2, корпус 1.