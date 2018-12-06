Слышим, дышим, говорим: куда самарцам обратиться, если возникли ЛОР-проблемы

Можно ли наслаждаться ароматом мандаринов, когда не дышит нос? Или восторгаться любимой музыкой, если уши подводят? А уж как плохо жить без голоса, и рассказывать не стоит. Заболевания верхних дыхательных путей и ЛОР-органов заметно сказываются на качестве жизни. Специалисты лечебно-оздоровительного центра Matrёshka Plaza продолжают рассказывать о том, как поддержать свое здоровье. Мы уже обсудили здоровье сердечнососудистой системы, поговорили о том, как избавиться о боли в спине и суставах, теперь речь пойдет о здоровье носа, ушей и горла.

Оториноларингология на помощь тем, кому тяжело дышать, слышать или говорить

Ваши уши, нос и горло выполняют огромный спектр функций. Уши и связанные с ними нервные механизмы позволяют слышать и сохранять равновесие. Нос - дышать и чувствовать запахи, а также фильтровать воздух. Особое строение горла дает вам возможность глотать пищу, пить, говорить и петь. Изучением патологиями уха, горла и носа занимается оториноларингология.

Перечень ЛОР-заболеваний весьма внушительный. Чаще всего им подвержены дети, причина тому - еще формирующийся иммунитет. Но и взрослые часто сталкиваются с патологиями носа, горла и ушей.

Проблемы с носом часто затрагивают слизистую носовой полости и придаточные носовые пазухи. Многие заболевания носа хронического характера могут сопровождаться мучительной мигренью и даже ухудшением зрения. Среди частых проблем: насморк или ринит, синусит, аденоидиты, кровотечения из носа и другие.

Патологии уха практически всегда снижают качество слуха. Воспалительные процессы здесь обычно сопровождает высокая температура, выделения и острое ощущение боли в ухе. Среди болезней уха частыми считаются: отит, евстахиит, серная пробка, травма внутреннего уха и барабанной перепонки.

Болезни горла, в том числе ларингит, ангина, фарингит и другие, могут протекать также с температурой или без неё. Но, как правило, сопровождаются кашлем, першением и болью в горле, а также выведением мокроты. У взрослых эти признаки не всегда явные. Но вот дети от заболеваний горла страдают сильнее.

Причинами ЛОР-проблем часто являются переохлаждение, резкий перепад температуры, слабый иммунитет, недостаток витаминов, стрессы, повышенные физические и умственные нагрузки, вредные привычки, а также вирусы и инфекции.

Все проблемы с горлом, ухом и носом объединяются в одну общую категорию, потому что эти органы взаимодействуют как единая физиологическая система и для решения этих проблем нужна система.

Среди методов, которые медики используют для лечения ЛОР-заболеваний, - ингаляционная терапия, аппаратная физиотерапия, лечение с применением медикаментозных препаратов. В крайних случаях требуется хирургическое вмешательство.

Ингаляции – это введение в организм лекарственных средств во время дыхания. Аппаратная физиотерапия подразумевает использование тепла и холода, ультразвука, электрического тока, магнитного поля, лазера, ультрафиолета, инфракрасного излучения. Лечение с применением медикаментов назначается почти при любом лор-заболевании, главная цель - снижение воспалительных процессов, борьба с инфекцией, снятие отеков, обезболивание.

Любые ЛОР-проблемы лучшие решать на раннем этапе и не допускать их перехода к хронической стадии. В противном случае лечение может затянуться на долгие годы.

Это полезно знать

При заболеваниях верхних дыхательных путей и ЛОР-органов могут помочь в лечебно-оздоровительном центре Matrёshka Plaza. Здесь есть несколько комплексных программ.

«У нас есть комплексная физиотерапевтическая программа по лечению хронического тонзиллита. Ее эффект заключается в бережном и эффективном лечении миндалин и стимулировании местного иммунитета, - рассказывает врач-физиотерапевт лечебно-оздоровительного центра Matrёshka Plaza Татьяна Векшина. - Детям с двух до семи лет, страдающим аденоидитом, мы предлагаем один из видов лазеротерапии в сочетании со спелеотерапией и программу «Лечение аденоидита». В программу входят промывания полости носа по Политцеру, медикаментозные, гомеопатические и физитерапевтические процедуры. Взрослым, болеющим хроническим синуситом, предложим светолечение в сочетании со спелеотерапией».

Есть в лечебно-оздоровительном центре Matreshka Plaza и программы для тех, кто не понаслышке знает, что такое бронхолегочные заболевания и заболевания верхних дыхательных путей.

«Одна из востребованных программ медицинской помощи при гайморите фронтите и других форм воспалений околоносовых пазух (синуитах) - «Лечение острого синуита и обострения хронического синуита». Она включает в себя промывание придаточных пазух носа под отрицательным давлением, если показаны и пункции придаточных пазух носа, а также лечение с помощью синус-катетора «Ямик». Из физиотерапевтических программ можно выделить «Лечение острого тонзиллита и обострения хронического тонзиллита». В состав этой программы также входит процедура промывания лакун небных миндалин и физиолечение. Еще одна интересная программа – «Легкое дыхание», направлена она на лечение острых и хронических бронхитов и бронхиальной астмы», - рассказывает врач-отоларинголог лечебно-оздоровительного центра Matrёshka Plaza Ольга Шатилова.

Специалисты комплекса Matreshka Plaza используют методы диагностики и лечения, прошедшие доказательные исследования и одобренные международными медицинскими ассоциациями, как эффективные и безопасные.

Среди услуг лечебно-оздоровительного центра Matreshka Plaza:

- общий осмотр ЛОР-органов;

- эндоскопическое обследование ЛОР органов (исследование носа на предмет аденоидов у детей, полипов, анатомических особенностей и искривлений перегородки носа, зондирование пазух носа; эндоскопические обследование уха на определение перфорации, жидкости в полости среднего уха и др.; осмотр голосовых складок);

- рентгенологическое и ультразвуковое исследование (заключение сразу);

- катеризация слуховой трубы с введением лекарственных средств;

- мазки из глотки или носа на эозинофилы;

- аудиометрия;

- тонзиллотомия и аденоидэктомия;

- массаж барабанной перепонки;

- ЛОР-процедуры: промывания, вливания лекарственных веществ, аппликации, прижигания, продувания слуховых труб, пункции пазух и постановки дренажей в них.

Лечебно-оздоровительный центр Matrёshka Plaza

Сайт: www.matreshkaplaza.com

Тел.: (846) 933-30-30

Адреса:

Самара, ул. Енисейская 62а

Тольятти, ул. М. Жукова, 8.

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