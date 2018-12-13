1 января проснемся посреди свалки: самарские общественники просят президента РФ перенести сроки "мусорной реформы"

Ассоциация общественников Самарской области обратиласьк президенту РФ Владимиру Путину с просьбой перенести мусорную реформу на чуть более отдаленное будущее. Напомним, по задумке властей новый региональный оператор по вывозу мусора должен приступить к работе уже 1 января. А жители должны в конце месяца получить квитанции с очень увеличившимися цифрами. Вот только, по мнению общественников, регион к этому не готов. И 1 января мы рискуем проснуться посреди огромной свалки.

- Для начала работы регоператора выбрали неудобную дату. Это 1 января - выходной день, день начала долгих новогодних каникул. Что будет, если у жителей возникнут какие -то вопросы? Куда обращаться, кому звонить? Получается, что за несколько дней мы можем просто погрязнуть в мусоре, - утверждают авторы письма, которое направили также губернатору Дмитрию Азарову.

Напомним, что "мусорная реформа" - это переход региона на единую систему обращения мусора.Она подразумевает наличие единого регионального оператора, которым стал "ЭкоСтройРесурс". Уже он собирает деньги с населения и затем нанимает подрядчиков для вывоза мусора. С региональным оператором должны заключить договор все жители области. Вот только помнению общественников документ несовершенен:

- Очень много недоработок, во-первых все это не соответствует требованиям антимонопольного законодательства - в частные руки отдается важнейшая сфера жизни человека. Уставной капитал у регоператора небольшой, он может закрыться - и все, исчезнуть с деньгами. Пока все не поятно с перевозчиками - они не готовы работать на таких условиях, на первые торги вообще не вышел никто. Да и сам договор: он заключается в одностороннем порядке, подразумевается, что внести изменения можно раз в год: а если люди выписались? Это же происходит чаще, - комментирует самые скользкие моменты председатель РОО "АсВЖСО" Вера Романюк.

Ассоциация домовладельцев просит перенести "мусорную реформу" хотя бы на квартал, чтобы было время проработать организационные вопросы, подготовиться к вопросам жителей. Для этого с письмом обратились к президенту и губернатору.

- Мы слышал, что есть прецеденты по стране, что если регион не готов - все переносится. У нас все очень сырое, мы это видим. Завтра 14 декабря будем обсуждать вопрос на совещании в губернской думе. Мы надеемся найти понимание, - уверяет Вера Романюк.

Напомним, что уже известны тарифы: с1 января вывоз мусора для населения обойдется в 4 раза дороже - и это минимум. КП-Самара посчитала: если раньше семья из 4 человек в однушке 33 кв.м. платила около 90 рублей, сейчас придется выложить около 450 рублей. Цели насамом деле благие: убрать несанкционированные свалки, начать перерабатывать сумор. Вот только пока непонятно, как их будут достигать. С первого января во дворах не появятся раздельные контейнеры, а задача - почистить территорию - ляжет на плечи муниципалитетов. Вызывает недоумение и тот факт, что пока перевозчики не хотят работать с новым оператором. Так вывезут ли мусор 1 января? И если этого не произойдет, смогут ли жители найти хоть одного специалиста, которому на этом можно будет пожаловаться?

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