2018-12-18T17:43:32+03:00
Общество

«Наркотики или плохие друзья?»: из-за чего мог погибнуть 15-летний парень из Тольятти, тело которого нашли в лесу

Даниил Артамонов был благополучным подростком, с друзьями создал рэп-группу, близкие не верят, что он мог сам лишить себя жизни
Мария ШЕСТЕРИКОВА
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Даниил Артамонов вместе с мамой гуляют по улице Ленинградской в СамареДаниил Артамонов вместе с мамой гуляют по улице Ленинградской в СамареФото: соцсети
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— Спасибо всем за поиски. Данилу нашли в лесу мертвым. Подробности пока не знаю. Берегите детей. Больше с ними общайтесь. Смотрите их телефоны. Фильтруйте друзей. И просто любите их очень сильно! — такое полное отчаяния сообщение разместила на странице мама 15-летнего Даниила Артамонова.

Тело школьника нашли 15 декабря в лесополосе в районе Медгородка. Подросток ушёл из дома 12 декабря около трёх часов дня и не вернулся. Как рассказала его мама в соцсетях, дальше школьник ночевал у друзей. В ночь с 13 на 14 декабря Даниил перестал выходить на связь. Мальчика искали всей Самарской областью, но, увы. Добровольческий поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил: «Найден. Погиб». По предварительной информации, Даниил покончил жизнь самоубийством. Правда, ни родственники, ни знакомые мальчика в это не верят.

Что же произошло на самом деле со школьником из благополучной семьи?

Версия №1. Наркотики

Ребята сняли в лесу клип на трек про неразлеленную любовь Фото: принтскрин видео.

Ребята сняли в лесу клип на трек про неразлеленную любовьФото: принтскрин видео.

Мама Даниила работает в одной из клиник Тольятти. Сам мальчик увлекался архитектурой и ездил на курсы в Самару — судя по всему, собирался поступать в архитектурно-строительный институт СамГТУ. Никаких предпосылок к самоубийству родные не замечали.

— Я не верю, что он мог сам такое сделать, — рассказывает один из друзей мальчика. — Хороший парень, у него два брата и сестра. Старшему брату — 18, он учился в Москве.

13 декабря местные жители видели, как Даню вели по улице — утром и вечером.

— Скорее всего, накачали наркотой, — предполагает мама подростка Анастасия.

Возможно, наркотики и стали причиной смерти мальчика. Либо его из-за них решили убить, либо школьник сам попробовал и он потерял контроль над собой.

Версия №2. Сомнительные друзья

Многие винят в смерти мальчика его друзья. Именно они, по имеющейся информации, видели его живым в последний раз. Пока мальчика искали, его друзья, размещали у себя на странице посты про суицид. Однако подруга Даниила эту версию считает несостоятельной.

— С ним в тот вечер до последнего были адекватные друзья. После того как они разошлись, Данил без каких-либо объяснений и намеков на то, что он что то затеял не приходит домой и просто пропадает.

Версия №3. Неразделенная любовь

Даниил состоял в группе Golden Horde и взял псевдоним Gaz. Группу они собрали вместе с друзьями. сочиняли рэп и снимали клипы.

Это и есть группа, с которой выступал Даня Фото: соцсети

Это и есть группа, с которой выступал ДаняФото: соцсети

Один из последних клипов снят в лесу и в заброшенных зданиях — примерно в такой обстановке и нашли труп молодого человека. Даня читает рэп «Только с тобой я чувствую себя живым».

Что произошло в тот злополучный вечер, предстоит установить правоохранительным органам. В полиции пока официальных комментариев по поводу смерти 15-летнего подростка не дают.

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