За убийство 16-летней школьницы в Тольятти арестован ее бывший парень-спортсмен

В Самарской области сегодня, 25 декабря, решили дальнейшую судьба парня, задержанного за убийство 16-летней перспективной спортсменки Сафии А, изрезанное тело которой в воскресенье вечером обнаружили на стройке . Следователи настаивали на его двухмесячном аресте. Вердикт вынес суд Автозаводского района Тольятти.

Подозреваемым в зверской расправе над девушкой оказался ее знакомый Никита М. По иронии судьбы — тоже пловец. Он, как и погибшая, занимался в спортивной школе «Олимп». Правда, успехи парня были скромнее, чем у погибшей. Впрочем, он постоянно участвовал в областных соревнованиях.

Тем не менее между молодым человеком и Сафией вспыхнула искра и взаимная симпатия. Сафия и Никита какое-то время встречались, сошлись благодаря общим интересам.

— Это ее бывший парень. В тот вечер он приревновал ее к другому мальчику, они поссорились. Именно это привело к таким трагическим последствиям, — делятся знакомые пары в социальных. — Трудно поверить, что он дошел до такого!

Оперативники подтверждают эту версию. Именно разлад в личных отношениях сейчас считается основным мотивом убийства.

— Девочку обнаружил местный житель и сразу обратился в органы. Сдественно-оперативная группа провела работу на месте, исследованы следы, проведена отработка звонков — улики привели к этому парню, — рассказывает корреспонденту «Комсомолки» собственный источник. — Неразделенная любовь, они дружили какое-то время. Как именно все произошло, пока разбираемся. Добровольно ли она пошла на эту стройку или он ее заманил. Он не скрывался, дома был — там его и задержали.

Следователи также подтверждают — ссора между людьми, поддерживающими приятельские отношения. Корыстный мотив преступления не нашел подтверждения.

Арест подозреваемого в убийстве школьницы из Тольятти.

— У нас и не было такой версии. Тут именно личный конфликт. На предварительном допросе парень дал признательные показания. Обвинения ему планируется предъявить в ближайшие дни, — объяснила старший помощник руководителя СУ СК региона Елена Шкаева.

Никита встретит новый год в СИЗО. Расследование продолжается. Не исключено, что в этом страшном деле откроются новые обстоятельства.

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