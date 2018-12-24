«До последнего надеялись, что Сафия найдется живой»: В Тольятти на пустыре за прокуратурой убили 16-летнюю пловчиху

«Спортсменка, умница, красавица, девушка с большим будущим» — о 16-летней Сафии А. из Тольятти знакомые отзываются исключительно положительно. Вчера вечером, 23 декабря, жизнь школьницы оборвалась — ее истерзанное тело обнаружили на стройке на улице Юбилейной.

— Примерно в 16-00 она вышла из дома в магазин в 3 квартале. Через некоторое время ее родные стали волноваться, почему Сафии долго нет. Начали звонить, но телефон оказался заблокирован, — рассказывает «КП-Самара» источник, знакомый с ситуацией.

Близкие и знакомые Сафии шокированы случившемсяФото: соцсети

До последнего момента близкие не оставляли надежд, что девочка найдется живой и здоровой. Что она просто встретилась со знакомым или зашла в гости к подружке, но примерно в 22-00 на примыкающем к зданию прокуратуры на Юбилейной, 31 «А» пустыре был обнаружен труп.

— Родные опознали девочку. Все в шоке. На теле, как мне известно, насчитали не менее 17 ножевых ранений. Нож нашли на месте, — говорит местный житель. — И ведь это стройка уже несколько лет там стоит, реально страшно ходить — котлован, заросли, кусты. В двух местах оторваны листы, похоже на нелегальный вход. Место пользуется спросом и у молодежи, и у маргиналов. Но никто не реагирует.

Очевидцы также отметили, что с девушки сняли драгоценности. Пропал ее мобильный. В социальных сетях среди жителей Автограда сразу поползли пугающие домыслы — «Неужели снова маньяк?» Люди еще не забыли нападения на женщин, в которых обвиняют 22-летнего Артема Семенова.

Погибшая была мастером спорта РоссииФото: соцсети

Опасения длились недолго. Следователи уже заявили, что подозреваемый найден и задержан. Его удалось установить по оставленным на месте уликам, очевидцам и грамотной оперативной работе.

— На теле погибшей зафиксированы колото-резаные ранения шеи и туловища. Благодаря грамотно и своевременно проведенным следственным действиям установлено, что травмы потерпевшей мог нанести ее 16-летний знакомый. Он несколько раз ударил жертву ножом в ходе ссоры, она скончалась на месте, — сообщили в СУ СК Самарской области.

Знакомые погибшей до сих пор не могут поверить в случившееся. Сафия была мастером спорта по плаванию, с 2010 года занималась в школе «Олимп». В 2017 году она на первенстве страны среди юниоров завоевала серебряную медаль, а в начале декабря вернулась из Саранска, где принимала участие в соревнованиях «Резерв России».

Жители Тольятти до последнего верили, что школьница найдется живойФото: соцсети

По факту убийства уже возбуждено уголовное дело. Сейчас следователи продолжают разбираться во всех обстоятельствах этой страшной трагедии. Не исключено, что будут выявлены новые детали расправы. Расследование находится в активной стадии, назначены все необходимые экспертизы, которые должны помочь правоохранителям установить истину.

Злодей задержан. Он дает показания. Совсем скоро в суде будут решать вопрос по поводу ареста парня.

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