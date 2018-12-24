2018-12-24T15:37:11+03:00
Происшествия

Появились фото с места зверского убийства 16-летней пловчихи в Тольятти

Преступник завел девушку в безлюдное место и изрезал ее ножом
Михаил ГОРЮНОВ
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Тело девушки обнаружили за этим заборомТело девушки обнаружили за этим забором
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В Самарской области силовики разбираются в обстоятельствах жестокого убийства 16-летней Сафии А. Вчера вечером ее изрезанное ножом тело обнаружили на пустыре на улице Юбилейной в Тольятти. Изначально озвучивалась версия ограбления, правоохранители сейчас отрабатывают другую.

- Подозреваемым оказался знакомый девушки – 16-летний житель города Тольятти. По предварительным данным, он на почве ссоры нанес потерпевшей несколько ножевых ранений, от которых она скончалась на месте происшествия, - сообщает СУ СК Самарской области.

Из-за чего произошел конфликт? Была ли несчастная изнасилована? Ответы на эти вопросы стражи порядка пока ищут. Назначен ряд необходимых экспертиз. Сейчас никакие мотивы не исключаются, в том числе и ревность.

Местные жители давно жалуются на этот пустырь Фото: другой источник.

Местные жители давно жалуются на этот пустырьФото: другой источник.

Злоумышленник находится в изоляторе. Скоро ему будут избираться меру пресечения.

Между тем следователи опубликовали фото с места происшествия. Судя по кадрам, девушку завели как раз в те места на заброшенном пустыре, где оторваны листы. Там, как рассказывали "КП-Самара" тольяттинцы, часто отдыхают маргиналы и молодежь. Недалеко от места происшествия - на бульваре Королева - находится школа, в которой училась Сафия. Возможно именно на ее дворе девушка встретилась со своим убийцей.

Правоохранители осмотрели место происшествия и вышли на след подозреваемого Фото: другой источник.

Правоохранители осмотрели место происшествия и вышли на след подозреваемогоФото: другой источник.

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Сейчас в обстоятельствах преступления разбираются правоохранители (подробности)

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