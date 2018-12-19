Светская львица, подруга бандитов или успешный офицер? Кто такая полковник Рабинович, попавшаяся на многомиллионной взятке в Самаре

Вера Рабинович — успешный полицейский следователь, полковник юстиции, занимающая руководящую должность в ГСУ при областном ГУ МВД, рискует встретить Новый год за решеткой. Женщина попалась на взятке в 2 с половиной миллиона рублей и уже завтра может быть отправлена под стражу. Вопрос решат в Самарском районном суде, а пока журналисты «Комсомолки» разбирались — кто такая Рабинович и что ей вменяют?

Большая семья и успешная карьера

Вере 36 лет, она из большой и дружной семьи. У нее несколько сестер, которые тоже ведут активную жизнь — кто-то нашел себя в поэзии, кто-то стал чиновником... Одна из старших — Мария, работала в милиции, была заведующей канцелярией в следственном управлении, но трагически погибла на страшном пожаре в УВД в 1999 году.

На службе полковник Рабинович неоднократно отмечалась начальством и получала новые звания и наградыФото: ГУ МВД России по Самарской области

Свою жизнь с полицией Вера Рабинович связала в середине 2000-х, старт оказался успешным. Она быстро дослужилась до старшего следователя ГСУ, пользовалась уважением начальства. Как рассказали «КП-Самара» экс-коллеги Веры, она хорошо ладила с бывшим руководителем следственного управления облМВД Юрием Супоневым, который в прошлом году скончался после продолжительной болезни. Именно при нем Рабинович возглавила следственное подразделение в полиции Новокуйбышевска в конце 2000-х.

«Командировка» вышла неоднозначной. Высокопоставленную сотрудницу полицию в Интернете подозревали в связях с местными преступными формированиями, в частности с ОПФ «Индейцы». «Мерседес» Рабинович периодически видели возле кафе, где отдыхали представители группировки. У местных жителей возникали сомнения в «прозрачности» уголовных дел, которые следователь вела.

Реклама пальто и борьба с коррупцией

Как бы то ни было, Вера спустя несколько лет вернулась в Самару и в хорошо знакомом ей ГСУ стала начальником контрольно-методического отдела по экономическим преступлениям. При непосредственном участии Рабинович разоблачаются многие коррупционные преступления, которые на слуху у общества.

Несмотря на такую, казалось бы «закрытую» должность, офицер вела активную жизнь, ездила на дорогой иномарке, всегда красиво и со вкусом одевалась, посещала светские мероприятия, участвовала в фотосессиях и даже снималась в глянцевом журнале, рекламируя модное платье за 24 тысячи рублей и пальто за 73. На личном фронте тоже все отлично — Рабинович замужем за бизнесменом, пара воспитывает сына.

Женщина засветилась с рекламой одежды на сайте одного из популярных гламурных журналов городаФото: Скриншот сайта

— Но проблемы могли возникнуть в любой момент. Учитывая и работу тут, и, особенно, в Новокуйбышевске. Возможно, Вера просто запуталась, но она не случайно оказалась в поле зрения ФСБ, — делится с «Комсомольской правдой» мнением источник, знакомый с ситуацией. — Деньги, думаю, ей были нужны как и всем - на себя. Дорогие вещи, отдых, рестораны, мероприятия... На что она их тратила, знает только она сама - но жила Вера хорошо. Плюс у нее обеспеченный муж, не сказать, чтобы она нуждалась в дополнительных финансах.

И беда случилась. В сентябре Веру Рабинович все поздравляют с получением почетного звания полковника юстиции, а уже вечером 17 декабря ее на многомиллионной взятке в кафе в самарском аэропорту «Курумоч» ловят оперативники УФСБ. Почему именно там — по прилету или наоборот — точно неизвестно.

Встреча с ФСБ в аэропорту

Взятка изъята для экспертизы и приобщения к уголовному делу

— Летом 2018 года к потерпевшему по уголовному делу обратился мужчина, который предложил ему передать 20 миллионов начальнику отдела ГСУ за то, чтобы дело направили в суд. Посредник намеревался 5 миллионов из озвученной суммы оставить себе, не оповестив ни потерпевшего, ни полицейского, — рассказывают подробности нарушения в СУ СК Самарской области.

Мужчина — один из местных бизнесменов, вступивший в долговой конфликт с другим предпринимателем — согласился. День «икс» был намечена на 17 декабря.

— В рамках оперативного эксперимента в кафе в аэропорту потерпевший передал посреднику первую часть оговоренной суммы. 10 миллионов рублей, часть из которых была муляжом. Тот в свою очередь отдал часть полученных денег — 2,5 миллиона рублей — другому посреднику, который передал эту сумму Рабинович, — объясняют следователи.

Судя по оперативному видео, сотрудники ФСБ изъяли пятитысячные купюры и иностранную валюту. На ладонях Веры Рабинович остались следы флуоресцентной краски. Признает ли она вину -неизвестно, но, как говорят, во время задержания вела себя вызывающе.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/682827" frameborder="0"></iframe> Задержание начальника отдела ГСУ Веры Рабинович в Самаре.

Между тем в связи со случившимся начальник ГУ МВД региона Александр Винников уже назначил проведение служебной проверки.

— Если вина сотрудника будет доказана, он будет уволен из органов внутренних дел по дискредитирующим обстоятельствам и понесет ответственность в соответствии с действующим законодательством, а его руководители будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, — заявили в Главке.

Сейчас расследование преступления и его обстоятельств продолжается. Избрание меры пресечения для Рабинович и других фигурантов этой истории намечено на завтра.

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