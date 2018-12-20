«Мы поступали по-человечески»: в Самаре осудили летчиков, которые эвакуировали людей после катастрофы в Чернобыле

20 декабря Промышленный районный суд Самары признал Олега Сухинина виновным с мошенничестве в особо крупном размере. Напомним, летчиков-ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС обвиняют в том, что они предоставили подложные документы, неправомерно получили миллионы.

Обвиняемые ходят на суды друг к другу и доказывают: они не приносили документы в минтруд, даже не видели справок. рассматривают дела сразу шестерых летчиков. Еще с десяток точно таких же дел – в других судах Самары. Все как под копирку. Днем раньше суд с аналогичными формулировками приговорил бортоператора Михаила Курдюкова к трем годам лишения свободы условно и двум годам испытательного срока.

Ни результаты полиграфа, ни экспертизу, которую проводил Сухинин, суд не учел. Зато сохранил арест на имущество.

ИЗ ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА ОЛЕГА СУХИНИНА

Мы обязаны были это делать. Пожар, а мы должны ждать звонка или письменного подтверждения? Летчики делали по-человечески. Какое должно быть распоряжение, кроме желания помочь людям?

В двух заданиях на полет, которые представлены в документах следствия и которые подделаны не мной, указано, что я проходил медкомиссию. Однако в гражданской авиации медкомиссию не проходят.

В материалах экспертизы, которую я делал, подтверждено: представленные документы писали разные люди. А кто писал – неизвестно. Почему этого не проверяют? Следствие никак не реагировало на просьбу сделать экспертизу.

Мы летали через Киевский воздушный узел. Возили грузы, эвакуировали людей. Лично мыл самолёт от радиоактивных остатков. Это не входит в обязанности авиатехников, мы возмущались еще, что мыть придётся, забастовки устраивали. Потом привезли оттуда пленку засвеченную. Экспертиза показала: плёнка засвечена из-за попадания в высокую радиоактивную зону. Экипаж за это чуть не посадили. Тогда нас сажали за то, что мы там были. Теперь — за то, что не было. Возили свинцовые грузы со значком радиоактивности. В аэропортах стояли зоны дозиметрического контроля. Почему я сейчас должен говорить, что не чернобылец?

На допросе держали двенадцать часов.

— Я в туалет хочу, говорю. А мне: «Ничего, потерпишь, рано ещё»...

Я всю жизнь считал себя порядочным человеком. Последние 15 лет я чувствую себя преступником. За что?

Кириченко (крайний слева) находится под следствием, а Кадальков (рядом с ним) уже осужденФото: Архив "КП"

Ситуацию «КП»-Самара» прокомментировали в Управлении ФСБ России по Самарской области.

- Управлением ФСБ России по Самарской области в 2016-2018 гг. выявлено более 50 действующих и бывших сотрудников АО «РКЦ «Прогресс», ПАО «Кузнецов», ПАО «Салют» и ОАО «Авиакор-авиационный завод», предоставивших подложные документы для оформления удостоверений ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году. На протяжении нескольких лет они незаконно пользовались соответствующими льготами и государственными выплатами за счет средств федерального бюджета по линии Министерства социальной политики и демографии Самарской области и отделения Пенсионного фонда России по Самарской области на общую сумму более 104 млн рублей. В указанный период районными судами г. Самары 48 лиц осуждены к различным срокам лишения свободы (условно)_ с денежными штрафами. Из них 32 человека признали свою вину и сотрудничали со следствием, 16 – добровольно возместили ущерб до суда. В отношении 10 человек материалы уголовных дел находятся на стадии судебного следствия. Управлением инициирован возврат осужденными лицами неправомерно полученных средств в бюджет Российской Федерации на сумму более 12 млн рублей.

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