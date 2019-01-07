2019-01-07T13:04:14+03:00
Спорт

«Созвонились и решили поработать вместе»: ветеран «Спартака» Александр Самедов близок к переходу в «Крылья Советов»

Сторонам осталось уладить лишь формальности, устно игрок и клуб уже договорились
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments1
Александр Самедов не собирается вешать бутсы на гвоздьАлександр Самедов не собирается вешать бутсы на гвоздьФото: Михаил ФРОЛОВ
Изменить размер текста:

Экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Самедов, похоже, определился с местом, где продолжит свою игровую карьеру. Игрок находится в шаге от перехода в самарские «Крылья Советов», которые борются сейчас за выживание в РПЛ.

— Созвонились с Самедовым, Божович ему тоже звонил. Решили поработать вместе. У него есть желание, у нас тоже есть, — по словам директора «Крыльев» по развитию Александра Шикунова, договоренность с ветераном достигнута. Осталось уладить лишь некоторые формальности.

Между тем в «Википедии» Александр — уже игрок «КС». Интересно, что если подписание состоится, «Крылья» станут первым немосковским клубом в долгой карьере хавбека.

Самедову уже желают удачи в Самаре Фото: соцсети

Самедову уже желают удачи в СамареФото: соцсети

С красно-белыми Самедов попрощался 5 января. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию.

— От всего сердца я благодарю огромную красно-белую семью! Вы мои крылья и моя сила! Я навсегда с вами! Вы в моем сердце, моей жизни! И это не отнять!!! Низкий вам поклон, — отмечает футболист у себя в Инстаграме, где подписчики ему также желают успехов в самарской команде.

Самедов - один из героев ЧМ-2018 в России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Самедов - один из героев ЧМ-2018 в РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS

Александр Самедов — воспитанник «Спартака». Он впервые сыграл за команду в ноябре 2002 года. С 2005 по 2017 годы играл за «Локомотив», ФК «Москва» и «Динамо». В 2017 году Самедов вернулся в родной клуб и помог красно-белым выиграть долгожданные золотые медали чемпионата России.

На прошедшем летом 2018 года чемпионате мира по футболу Александр сыграл 5 матчей. Всего за сборную России полузащитник сыграл в 53 встречах. На его счету 7 голов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Один из героев ЧМ-2018 Александр Самедов расторг контракт со "Спартаком"

Полузащитник покинул клуб, воспитанником которого является (подробности)

Полузащитник «Краснодара» Роман Шишкин перейдет в «Крылья Советов»

Будет это аренда или трансфер пока решено (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Похож на Харри Кейна, равняется на Роналду: почему лучший бомбардир молодежки «Крыльев Советов» не играет за основу
Корреспондент «Комсомолки» пообщался с Егором Голенковым, который забивает по 4 мяча в одном матче и мечтает о попадании в стартовый состав главной команды Самары
Новости 24
Дед Мороз и Снегурочка подарили праздник детям из самарской больницы
Полузащитник Александр Самедов в шаге от перехода в самарские "Крылья Советов"
Тольяттинский драматический театр «Колесо» покажет зрителям роман об АвтоВАЗе
На трассе в Самарской области фура протаранила трактор и врезалась в дорожное ограждение
Неудачный обгон и два человека в больнице: в Сызрани “Приора” протаранила “Гранту”
В Самаре автолюбитель перед Новым годом остался без видеорегистратора
Погода в ночь на Рождество 2019 в Самаре будет морозной
В Самаре безопасность на Рождество обеспечат больше 280 сотрудников МЧС
Дворника здесь и не видели: "Скорая помощь" застряла в нечищенном дворе в Самаре
Отказали два раза: минспорта никак не может получить с подрядчика миллионы за срыв сроков строительства "Самара Арены"