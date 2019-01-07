«Созвонились и решили поработать вместе»: ветеран «Спартака» Александр Самедов близок к переходу в «Крылья Советов»

Экс-полузащитник московского «Спартака» и сборной России по футболу Александр Самедов, похоже, определился с местом, где продолжит свою игровую карьеру. Игрок находится в шаге от перехода в самарские «Крылья Советов», которые борются сейчас за выживание в РПЛ.

— Созвонились с Самедовым, Божович ему тоже звонил. Решили поработать вместе. У него есть желание, у нас тоже есть, — по словам директора «Крыльев» по развитию Александра Шикунова, договоренность с ветераном достигнута. Осталось уладить лишь некоторые формальности.

Между тем в «Википедии» Александр — уже игрок «КС». Интересно, что если подписание состоится, «Крылья» станут первым немосковским клубом в долгой карьере хавбека.

Самедову уже желают удачи в СамареФото: соцсети

С красно-белыми Самедов попрощался 5 января. Контракт был расторгнут по обоюдному согласию.

— От всего сердца я благодарю огромную красно-белую семью! Вы мои крылья и моя сила! Я навсегда с вами! Вы в моем сердце, моей жизни! И это не отнять!!! Низкий вам поклон, — отмечает футболист у себя в Инстаграме, где подписчики ему также желают успехов в самарской команде.

Самедов - один из героев ЧМ-2018 в РоссииФото: GLOBAL LOOK PRESS

Александр Самедов — воспитанник «Спартака». Он впервые сыграл за команду в ноябре 2002 года. С 2005 по 2017 годы играл за «Локомотив», ФК «Москва» и «Динамо». В 2017 году Самедов вернулся в родной клуб и помог красно-белым выиграть долгожданные золотые медали чемпионата России.

На прошедшем летом 2018 года чемпионате мира по футболу Александр сыграл 5 матчей. Всего за сборную России полузащитник сыграл в 53 встречах. На его счету 7 голов.

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