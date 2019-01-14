Говорит о ревности и не смотрит в глаза родным: в Тольятти судят мужчину, который 3 недели прятал труп жены в "Газели"

Опускает глаза

Три недели прятал труп жены в "Газели", уверял всех, что она в отпуске - отдыхает за границей и нет поводов для переживаний, пил чай с ее родителями... Обстоятельства жестокого убийства 35-летней Галии Ефремовой шокирует своими подробностями. В расправе обвиняют ее мужа Дмитрия и сейчас он предстал перед судом Автозаводского района Тольятти.

Женщина работала в пивном магазине, возможно, именно там она сталкивалась с мужским вниманием, к которому ревновал ДмитрийФото: соцсети

На заседаниях по делу несчастной семьи многолюдно. Родственники, знакомые, свидетели - времени прошло много, но никто до сих пор не понимает - за что? Подсудимый проходя в зал смотрит в пол - глядеть в глаза близким своей жертвы не решается.

- Он все списывает на ревность. Наверное, чтобы срок меньше дали. Но все родные думают, что причина там другая, - делится в разговоре с корреспондентом "КП-Самара" знакомая погибшей Татьяна (имя изменено). - Все жалеют, что не разглядели в нем убийцу. Всегда вел себя внимательно, спокойный, примерный семьянин. И убил молодую девушку, которая строила планы на дальнейшую с ним жизнь, любила сына, работала, была хорошим человеком. Зачем он ее убил? Может, планировал, может корыстный умысел был. Надеюсь, ему воздастся по заслугам.

Не справился с эмоциями?

Как рассказали следователи, трагедия случилась в начале сентября прошлого года. Роковая ссора, недовольство Дмитрия тем, что супруге оказывают внимание другие мужчины - он не справился с эмоциями, схватил провод и задушил возлюбленную. Тело положил в ванную.

2-летний сынок пары ничего не видел - был в детском саду. Потом папа повез его в Ульяновскую область - к родителям Галии. Согласно материалам дела, там он провел несколько дней и мило общался с тещей и тестем. Про супругу говорил, что она отдыхает в Турции, у нее небольшие проблемы с документами, но скоро она все наладит и вернется. Такую же версию Дмитрий озвучивал и знакомым своей избранницы.

Сын погибшей сейчас находится у ее родственниковФото: соцсети

Вскоре Дмитрий вернулся в Автоград, оставив ребенка у бабушки с дедушкой, и решил избавиться от тела. Он уложил труп в пакет и отнес его в термобудку своей рабочей "Газели". Между тем тревога по поводу того, где находился Галия, нарастала, и Ефремов решил податься в бега. Он арендовал автомобиль и отправился в Татарстан.

Остались прения и приговор

Труп нашли в конце сентября. Установить подозреваемого и его местонахождение оперативники сумели в кратчайшие сроки. В суд дело передали в декабре, а уже в январе его начали рассматривать по существу.

- Сегодня, 14 января, судебное следствие завершено. Стороны взяли время подготовиться к прениям, которые пройдут 21 января, - сообщили "Комсомолке" в прокуратуре Автозаводского района.

Возможно, через неделю успеют огласить и приговор по этому жестокому преступлению. Обвиняемому грозит до 15 лет за решеткой. "Комсомолка" будет следить за развитием событий.

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