2019-01-15T14:48:25+03:00
Общество

Вертушки не хуже, чем у Ван Дамма: военнослужащий из Тольятти выиграл турнир по тхэквондо в Бразилии и готовится к Турции

Молодой военный увлекается единоборствами с детства и всегда ставит себе только максимальные цели
Михаил ГОРЮНОВ
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Рафаиль считает, что в армии созданы все условия для тренировокРафаиль считает, что в армии созданы все условия для тренировокФото: соцсети
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Лондон, Гамбург, Бухарест - 22-летний солдат спортивной роты ЦСКА Рафаиль Аюкаев из Тольятти успевает не только отдавать долг родине, но и прославляет ее. Недавно молодой человек вернулся из Рио-де-Жанейро, где, представляя сборную ВС РФ, уверенно выиграл чемпионат мира по тхэквондо среди военнослужащих, проходивший под эгидой Международного совета военного спорта (CISM).

- После победы было чувство удовлетворенности и гордости за нашу армию и за нашу страну. Я хорошо готовился - сначала дома в Тольятти, потом в Москве в ЦСКА и рассчитывал только на победу, - рассказывает Рафаиль - Первый бой выиграл, второй и в и финале победил спортсмена из Китая.

Молодой человек после окончания срочной службы отправился в армию по контракту Фото: соцсети

Молодой человек после окончания срочной службы отправился в армию по контрактуФото: соцсети

Золотые медали спортсмен завоевал в эффектном стиле. Практически в каждом бою он отличался красивыми ударами ногами с разворота - в лучших традициях Ван Дамма. После некоторых соперники не поднимались. Рафаиль стал сильнейшим в весовой категории свыше 87 килограммов.

Парень занимается спортом с самого детства. Правда, начиналось все не совсем с тхэквондо.

Рафаиль Аюкаев отмечает, что у него нет кумиров среди известных бойцов Фото: соцсети

Рафаиль Аюкаев отмечает, что у него нет кумиров среди известных бойцовФото: соцсети

- Я пробовал себя в боксе, легкой атлетике, других видах спорта, - перечисляет наш собеседник. - В какой-то момент отец посоветовал попробовать силы в тхэквондо. Секция была в школе, у папы там какие-то знакомые. Я пошел, и все сложилось удачно. Равнялся только на себя, кумиров у меня никаких нет.

Восточные единоборства дались Рафаилю успешно. На юношеском и молодежном уровне Аюкаев показывал себя максимально хорошо, выигрывал первенства России и Европы. Объездил не только российские города, но и посмотрел на мировые.

В финале турнира в Бразилии Рафаиль победил тхэквондиста из Китая Фото: соцсети

В финале турнира в Бразилии Рафаиль победил тхэквондиста из КитаяФото: соцсети

В то же время боец активно стремился попасть в армию, и тут тоже фортуна оказалась на его стороне.

- У меня были хорошие показатели и мне предложили поступить на службу в спортивную роту. Так я попал в ЦСКА, - вспоминает Рафаиль. - Там созданы все условия для занятия спортом, акцент больше на это, чем на традиционные армейские вещи. Руководство всячески помогает и подсказывает, если что-то необходимо. Я многому там научился и после окончания срочной службы остался в ЦСКА - по контракту.

Живет Рафаиль по-прежнему в Тольятти, но ездит в спортроту. Как правило, происходит это в период подготовки к каким-либо соревнованиям.

Значимую часть своих достижений боец считает не только собственной заслугой, но и тренерской.

Рафаиль Аюкаев в Бразилии.

- Анар и Турал Аскеровы мои наставники. Они меня всему научили, всем приемам и методам подготовки, я очень им благодарен, - признается военнослужащий.

Сейчас Рафаиль Аюкаев не почивает на лаврах, а уже думает о следующем состязании. В ближайших планах - подготовка к боям в Турции, где пройдут отборочные этапы на мировое первенство. На этих соревнованиях Аюкаев будет представлять не Вооруженные силы, а родной регион. Цель, как и всегда, одна - добиться максимального результата.

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