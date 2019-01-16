Удары ножом в спину и стрельба: в Тольятти в дорогом коттедже нашли трупы убитой экс-чиновницы и ее мужа-бизнесмена

Страшные каникулы

Новогодние праздники в Автомобильной столице страны были омрачены страшной трагедией. В красивом коттедже на улице Васильковой 2 января обнаружены трупы двух человек - 69-летнего Станислава Казачкова и его 61-летней супруги - Людмилы Гюнтер. Сообщение о случившемся незамедлительно поступило в силовые органы, по прибытию на место правоохранители сразу поняли - совершено преступление.

- На теле женщины обнаружены колото-резаные раны в области спины. На теле мужчины признаков насильственной смерти не обнаружено, причину гибели эксперты еще не установили, - рассказывает корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" старший помощник руководителя СУ СК региона Елена Шкаева.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух лиц". Впрочем, похвастаться пока нечем. Кто и за что расправился с семейной парой - неизвестно.

- Сейчас выясняем все обстоятельства. Основная версия - бытовое убийство. Ничего ценного из дома не пропало. Подозреваемых нет, они устанавливаются, - отметила Шкаева.

Зверское убийство или роковая ссора?

Следователи не исключают, что именно Казачков совершил преступление

Что произошло в доме четы - загадка. Судя по характеру ранений - женщина хотела убежать от преступника. А ее муж, вполне вероятно, пытался дать убийцам отпор и стрелял в них из своего охотничьего ружья. У стены возле трупа мужчины обнаружили оружие, пули и стрелянные гильзы. Все они, а также окровавленные кухонные ножи изъяты и отправлены на экспертизу.

Но более очевидным в СК считают следующий вариант развития событий:

- По предварительным данным, в ходе ссоры на бытовой почве погибший мужчина нанес женщине смертельные ножевые ранения. Причина его смерти станет ясна после окончания гистологического исследования. По версии следствия, мужчина после причинения телесных повреждений женщине, поджог дом и, вероятно, мог задохнуться от угарного газа.

Известные люди в городе

Между тем местные жители гадают - правда ли все носит случайный характер. Может быть, кому-то убитые перешли дорогу? В обсуждениях проскальзывают слова и о заказном характеры расправы.

Дочь погибших - известная в городе модельФото: соцсети

Казачков и Гюнтер были не последние люди в городе. Людмила в 2000-х являлась начальницей управления потребительского рынка и услуг в мэрии Тольятти, председательствовал в городской административной комиссии. Станислав работал в рыночной сфере и занимался бизнесом, был учредителем нескольких фирм, зарегистрированных на оптовом рынке.

В Автограде и не только хорошо знают и дочь несчастных. Кристина Гаас - известная модель, она претендовала на титул "Девушка года Playboy 2017" и "Мисс MAXIM-2018", а также участвовала в различных конкурсах красоты. С ее работой произошедшее никак не связывают.

Расследование продолжается. Дело находится на особом контроле у силовиков.

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