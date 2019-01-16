2019-01-16T13:42:20+03:00
Общество

Удары ножом в спину и стрельба: в Тольятти в дорогом коттедже нашли трупы убитой экс-чиновницы и ее мужа-бизнесмена

Семейная пара была хорошо известна в городе, а дочь Станислава Казачкова и Людмилы Гюнтер претендовала на звание "Девушка года Playboy"
Михаил ГОРЮНОВ
Поделиться:
Комментарии: comments4
Людмила Гюнтер долгое время работала в администрации города и была активным пользователем социальных сетейЛюдмила Гюнтер долгое время работала в администрации города и была активным пользователем социальных сетейФото: соцсети
Изменить размер текста:

Страшные каникулы

Новогодние праздники в Автомобильной столице страны были омрачены страшной трагедией. В красивом коттедже на улице Васильковой 2 января обнаружены трупы двух человек - 69-летнего Станислава Казачкова и его 61-летней супруги - Людмилы Гюнтер. Сообщение о случившемся незамедлительно поступило в силовые органы, по прибытию на место правоохранители сразу поняли - совершено преступление.

- На теле женщины обнаружены колото-резаные раны в области спины. На теле мужчины признаков насильственной смерти не обнаружено, причину гибели эксперты еще не установили, - рассказывает корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" старший помощник руководителя СУ СК региона Елена Шкаева.

Следователи уже возбудили уголовное дело по статье "Убийство двух лиц". Впрочем, похвастаться пока нечем. Кто и за что расправился с семейной парой - неизвестно.

- Сейчас выясняем все обстоятельства. Основная версия - бытовое убийство. Ничего ценного из дома не пропало. Подозреваемых нет, они устанавливаются, - отметила Шкаева.

Зверское убийство или роковая ссора?

Следователи не исключают, что именно Казачков совершил преступление

Следователи не исключают, что именно Казачков совершил преступление

Что произошло в доме четы - загадка. Судя по характеру ранений - женщина хотела убежать от преступника. А ее муж, вполне вероятно, пытался дать убийцам отпор и стрелял в них из своего охотничьего ружья. У стены возле трупа мужчины обнаружили оружие, пули и стрелянные гильзы. Все они, а также окровавленные кухонные ножи изъяты и отправлены на экспертизу.

Но более очевидным в СК считают следующий вариант развития событий:

- По предварительным данным, в ходе ссоры на бытовой почве погибший мужчина нанес женщине смертельные ножевые ранения. Причина его смерти станет ясна после окончания гистологического исследования. По версии следствия, мужчина после причинения телесных повреждений женщине, поджог дом и, вероятно, мог задохнуться от угарного газа.

Известные люди в городе

Между тем местные жители гадают - правда ли все носит случайный характер. Может быть, кому-то убитые перешли дорогу? В обсуждениях проскальзывают слова и о заказном характеры расправы.

Дочь погибших - известная в городе модель Фото: соцсети

Дочь погибших - известная в городе модельФото: соцсети

Казачков и Гюнтер были не последние люди в городе. Людмила в 2000-х являлась начальницей управления потребительского рынка и услуг в мэрии Тольятти, председательствовал в городской административной комиссии. Станислав работал в рыночной сфере и занимался бизнесом, был учредителем нескольких фирм, зарегистрированных на оптовом рынке.

В Автограде и не только хорошо знают и дочь несчастных. Кристина Гаас - известная модель, она претендовала на титул "Девушка года Playboy 2017" и "Мисс MAXIM-2018", а также участвовала в различных конкурсах красоты. С ее работой произошедшее никак не связывают.

Расследование продолжается. Дело находится на особом контроле у силовиков.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Тольяттинская красотка метит в Девушки года Playboy 2017

Кристина Гаас работает в государственном учреждении, но мечтает быть моделью и актрисой (подробности)

Мисс MAXIM-2018 хотят стать три сексуальные красотки из Самары и Тольятти

Сделали подборку фотографий девушек, которые могут украсить сентябрьскую обложку журнала (подробности)

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Говорит о ревности и не смотрит в глаза родным: в Тольятти судят мужчину, который 3 недели прятал труп жены в "Газели"
Близкие и родные погибшей считают, что мотивом преступления могли быть не только отношения в семье Ефремовых, и надеются на справедливое решение суда
Готовимся болеть за наших: в 2019 году в Тольятти пройдут финалы чемпионатов мира по ледовым мотогонкам и спидвею
Летом 2019 года впервые в истории российского спидвея финальные гонки командного чемпионата MONSTER ENERGY FIM SPEEDWAY OF NATIONS пройдут в нашей стране - на треке тольяттинского стадиона.
Новости 24
«Люди чувствуют себя обманутыми»: депутат из Самары предложил запретить «девяток» яиц
Самарскую область накроет сильный ветер и снег
В Самарской области продавщица ударила покупателя по голове за настойчивое желание попасть в магазин
Сорвал с плеча сумку и убежал: в Самаре разыскивают ограбившего женщину преступника
Заказы из Испании? Крупнейший машиностроитель Самарской области увеличивает производство
Сызранец может сесть на 4 года за патроны от умершего родственника
Жительница Самарской области проломила дверь в комнату матери, чтобы украсть ее телефон
Компания из Жигулевска "АКОМ" стала участником проекта "Национальные чемпионы"
Январь 2019 в Самаре стал самым снежным за последние 10 лет
В Самаре чиновника уволили из-за вранья о доходах
ООО " Газпром межрегионгаз Самара" набирает персонал в абонентские отделы в Самарской области
На трассе М-5 в Самарской области в лобовом столкновении «Оки» и Hyundai погибла женщина
В Самарской области займутся безопасностью учителей после драки в школе Сызрани
Житель Самары выращивал у себя в квартире каннабис
Губернатор Дмитрий Азаров исполнил новогоднюю мечту «девочки-бабочки» из Тольятти
Самарские следователи в 2018 году обвинили в коррупции 197 человек
В Тольятти сотрудники ДПС помогли роженице быстро добраться до больницы
Анастасия Павлюченкова вышла в третий круг Australian Open