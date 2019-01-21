“Что делать с ним?”: в Самаре подвели итоги конкурса на реновацию Загородного парка, но яснее его судьба не стала

Зал Дома архитектора в пятницу, 18 января, был многолюден. Все потому, что здесь награждали победителей конкурса проектов реконструкции Загородного парка, хотя его результаты были подведены еще в ноябре 2018 года.

Этот конкурс, без преувеличения, стал одним из архитектурных всероссийских событий 2018 года. Заявки на участие подали 185 студентов, архитекторов и архитектурных бюро. Проекты в итоге прислали 83 из них. И только половина участников – из Самары. Призовой бюджет составил около 3 млн рублей.

Зодчие-варяги

Экспертное жюри лучшим проектом признало работу студентов Московского архитектурного института - Максима Бессонова, Егора Гайдукова, Федора Торгашова и Дарьи Дулевой. Она носит название “Городской лес” и предполагает следующее: создание образовательного центра, амфитеатра, музея пивоварения, беседки для медитаций, медиатеки, шахматной площадки, горнолыжной школы, а также площадок для барбекю. Все это предполагается совместить с дополнительным озеленением парка. Особенный шарм проекту добавляют визуализации с явными отсылками к соцреализму.

В победившим проекте чувствуются нотки 30-х годов и картин Александра Дейнеки

Мнения и оценки самарских архитекторов о судьбе лучшего проекта реновации Загородного парка разделились. Но все сходятся в одном - он действительно оказался самым сильным в конкурсе.

- Мне кажется, в работе, получившей первое место, есть гармония, - считает Дмитрий Орлов, главный архитектор ООО “ВТС-П" и автор одного из призовых проектов. - Наверное, ребята не заметили проблем, известных нам, самарцам. Их проект большой, гармоничный. Мы понимаем, что он невозможен, но тем не менее, проект был бы хорош в идеальных условиях. Когда дойдет дело до реализации, вряд ли полностью воплотят какую-нибудь из работ, возможно, возьмут элементы.

Что ждет Загородный парк Самары? 00:00 00:00

- Многие проекты, представленные на конкурс, были глубоко провинциальны, а первое место совершенно заслуженно присуждено команде студентов МАРХИ, - говорит самарский архитектор Сергей Малахов. - Здесь соединились прагматичность и метафорический контекст архитектуры. Второго практически уже не осталась в регионах - у нас если парк, то только как “инвест-проект” с каруселями и продажей ирисок. В Загородном парке остается последний дикий берег Волги в Самаре, к нему нужно максимально осторожно подойти, но этого я не увидел в проектах. Жюри, конечно, ориентировалось на максимальное сохранение живого на не очень большой территории. Вот говорят, начнем реализацию, возьмем лучшее из всех проектов. Не представляю, как это реально можно сделать. Мое предложение - полностью воплотить проект, получивший первое место.

А что дальше?

Вообще, фантазия многих победителей явно превосходит реальность. В одном из них предлагается построить гигантскую металлическую конструкцию, которая будет тянуться по центральной аллеи от Ново-Садовой до самой Волги. В другом, созданным под руководством бывшего главного архитектора Самары, территория резиденции губернатора на первой просеке отдается под большую детскую зону. Все это идеи красивые, но, как признают сами архитекторы, утопические.

Реновацией парка есть кому заняться, но пока неизвестна экономическая сторона вопросаФото: Кирилл КАРИМОВ

Открытым остается главный вопрос - когда же начнется реконструкция парка. В кулуарах региональные чиновники говорят о серьезной нацеленности области и города реконструировать Загородный парк. Дата начала работ не называется, как и источники и объем финансирования под этот проект. Но, наверное, в современных условиях это даже к лучшему - ведь главное парк сохранить для наших детей, а не превратить его в “нулевую” Просеку.

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