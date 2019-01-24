Полицейские установили ребят, которые избили 10-летнего мальчика из Тольятти палкой и забросали его петардами

СЕГОДНЯ 14:50 2019-01-24T14:51:40+03:00

Мальчик занимается кикбоксингом, но эти навыки ему не помогли Фото: Из личного архива

Вову госпитализировали 16 января, а сейчас он проходит стационарное лечение

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В ГУ МВД России по Самарской области отчитались о разбирательствах в ситуации с 10-летним Вовой из Тольятти. Как ранее было опубликовано на "КП-Самара", ребенка избили палкой и забросали петардами днем 13 января. Все случилось из-за надписи "Supreme" на шапке подростка.

- 16 января в дежурную часть отдела полиции Центрального района города поступила информация из больницы о госпитализации 10-летнего мальчика с телесными повреждениями. В этот же день с заявлением по факту получения травм обратилась его мама, - говорят в пресс-службе ведомства.

Сейчас правоохранители установили обстоятельства конфликта и всех его участников. Пострадавший проходит стационарное лечение. По факту происшествия проводится проверка, по итогам которой будет принято процессуальное решение.

Как объясняла мать Вовы журналисту samara.kp.ru, ее сын получил травмы головы и ожоги глаз. Его побили возле ТЦ "Бон Бон" на улице Мира. Это случилось средь бела дня, но никто из взрослых не вмешался.

Жительница Тольятти рассказала, как ее сына избили палкой и закидали петардами из-за шапки. Сейчас женщина ищет свидетелей 00:00 00:00

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