«Меня провоцировали, но я раскаиваюсь и больше работать не буду»: Завуч из Тольятти рассказала, почему ударила ученицу в школе

Это уже не первый раз!

Очередной учительский скандал в Самарской области набирает обороты. Завуча Валентину Якутину, ударившую пятиклассницу Ангелину из школы 93 по лицу, отстранили от работы, обстоятельства конфликта проверяют полицейские и следователи.

Скандал в Тольятти: почему учителя в школах распускают руки 00:00 00:00

Опытный педагог со стажем работы более 40 лет, заместитель директора - как такое могло произойти. Ученики школы откровенничают в разговоре с корреспондентами "Комсомольской правды-Самара" - ничего удивительного, за Якутиной это наблюдалось и раньше.

- У нас ребята ходят на ее уроки с диктофонами и камерой наготове, - рассказывает журналисту "Комсомолки" шестиклассница Маша. - Одного мальчика ударила головой о парту, меня била по рукам. Не удивительно, что в этот раз ее решили снять на видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/686665" frameborder="0"></iframe> Завуч тольяттинской школы бьет ученицу по лицу.

По словам Маши, Ангелина - пострадавшая школьница - скромная и тихая девочка. Рисовала цветочки. Как говорят одноклассники пострадавшей, сначала Валентина Васильевна сделала ей замечание. Ребенок перестал рисовать.

- Потом она вспомнила, что не заполнила дневник и начала это делать, а учительница подумала, что та снова рисует, и стала бить ее. На видео еще не все попало, - объяснила Маша.

Мама девочки говорит, что не имеет претензий в педагогуФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Первый раз попали в СМИ

В 93 школе сегодня самая настоящая суматоха. Все только и делают, что обсуждают вчерашний конфликт. В коридорах учреждения не только педагоги и школьники, но и журналисты с камерами, а еще следователи. Правоохранители опросили всех участников конфликта, маму Ангелины и ее одноклассников, директора...

Историю на слуху и у родителей. Некоторые в замешательство.

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- Я видела видео в интернете мельком. Трудно судить, не зная всех обстоятельств, - говорит Татьяна Петровна, пробабушка одной из второклассниц. - Но в этой школе сложно. Знаю что многие родители недовольны организацией самого учебного процесса и хотят сменить школу.

Педагоги приветливы, но и на их лицах растерянность. Еще накануне их школу мало кто знал, а сегодня она гремит в СМИ. И беда пришла, откуда не ждали.

- У нас такого раньше не было никогда. Валентина Васильевна отличный педагог, настоящий профессионал, - говорит завуч Евгения Гусарова. - Я видела, как пишут в интернете, что это не первый случай у неё, но к нам жалоб не поступало. А еще я посмотрела страницы некоторых из тех, кто оставлял такие комментарии. И не стала бы им доверять, как, например может знать 30-летний мужчина из Саратова, что происходит в школе Тольятти.

В этом классе и произошел конфликтФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

"Я не должна была так поступать"

Журналисту samara.kp.ru удалось пообщаться и с "героиней" скандального ролика - Валентиной Якутиной. Женщина, 42 года отдавшая обучению детей, подавлена и едва сдерживает слёзы.

- Преподаватель не должен так поступать, не должен скрываться и поднимать руку на ребенка, - чуть ли не шепчет собеседница. - Трудно сказать, что случилось, наверное, мне не хватило сил и терпения. Я всегда, всю жизнь, хотела чему-то научить, воспитать...

Якутина сетует не только на себя, но и на девочку:

- Она всегда провоцировала, рисовала, разговаривала, смеялась на уроках. Я делала замечания...

Валентина Васильевна отмечает, что никогда раньше не била детей и все разговоры об этом - не правда:

- Такое было первый раз. Я поговорила с мамой Ангелины, извинилась, она не держит зла.

Опытный педагог не знает, чем закончатся разбирательства, но для себя она решила:

- Это конец моей работы в школе. После всего этого я уйду.

Потерпевшая вместе с мамой и сотрудником СК ходит по коридорам - проводятся следственные действия. Ангелина отрицает, что вела себя плохо:

- Раньше никогда таких ситуаций не было, - уверяет запуганная школьница.

Ее мама Вероника в замешательстве от всего происходящего.

- Мне не комфортно мусолить это ситуацию, мне не приятно все это. Я подождала бы окончания разбирательств.- говорит мама Гели. - о случившемся я узнал от дочери. Сейчас шок и непонятно,что делать с этим.

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Вероника вопреки словам Якутиной подчеркивает, что она не успела поговорить с Валентиной. Не было шансов. Раньше ничего плохого про этого учителя она не слышала.

Сейчас разбор ситуации продолжается.

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