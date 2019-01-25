Куда жаловаться на отопление в Самаре: порядок действий, если в вашем доме не топят батареи

Прорыв теплотрассы на Стара-Загоре и Ташкентской в Самаре оставил сразу несколько жилых домов и школ без отопления. Сейчас проблема практически решена, но настороженность осталась и вопрос - куда жаловаться, если батареи в вашей квартире не греют - буквально висит в воздухе. "Комсомольская правда - Самара" подсказывает, как действовать в таких ситуациях.

Самое главное - не сидеть и не ждать, что все наладится. Еще с осени прошлого года - как температура на улице стала падать, а отопительный сезон начался - в городе заработала "горячая линия", на которую можно обратиться с проблемами по подключению к теплу. У жителей есть возможность передавать свои обращения по телефонам как районных администраций, так и Департамента городского хозяйства и экологии. Все вопросы, поступившие на «горячую линию», находятся на контроле специалистов до полного их исполнения.

Телефоны "горячих линий" в районах следующие:

- Железнодорожный район: отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации района – 339-01-53 - с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни); оперативный дежурный района – 339-01-50 (круглосуточно);

- Кировский район: отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации района - 995-03-87 с 08:30 до 17.30 (в рабочие дни); оперативный дежурный района - 995-05-26 (круглосуточно);

- Красноглинский район: отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации района - 950-49-66 с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни); оперативный дежурный района - 950-03-13 (круглосуточно);

- Ленинский район: отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации района - 339-27-60 - с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни); оперативный дежурный района - 339-27-74 (круглосуточно);

- Октябрьский район: отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации района - 335-45-17 с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни), с 08:30 до 16:30 (в выходные дни); оперативный дежурный района - 334-57-39 (круглосуточно);

- Промышленный район: отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации района - 995-40-27 с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни); оперативный дежурный района - 995-00-59 (круглосуточно);

- Самарский район: отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации района - 333-54-18 с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни); оперативный дежурный района - 333-39-53 (круглосуточно);

- Советский район: отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации района - 262-03-81 - с 08:30 до 17:30 (в рабочее время, пятница - до 16:30); оперативный дежурный района - 262-46-21 (круглосуточно);

- Куйбышевский район: отдел по ЖКХ и благоустройству Администрации района - 330-68-32 - с 08:30 до 17:30 (в рабочие дни); оперативно-диспетчерская служба района - 330-05-54 (круглосуточно).

Кроме указанных номеров, работает "горячая линия" Департамента городского хозяйства и экологии: 266-56-22 - с 08:30 до 17:30 (в рабочее время, пятница - до 16:30); 266-54-54 – круглосуточно.

Власти рекомендуют по вопросам отсутствия отопления и горячего водоснабжения обращаться в ЕДДС по телефону: 930-81-12. Проконсультироваться можно и в УК вашего дома.

Диспетчер обязан принять вашу заявку и направить специалиста для выявления причины отсутствия теплоснабжения. В случае отсутствия отопления, эксперт составляет акт, после изучения которого проблема должна быть решена.

Если после осмотра ваших батарей работником коммунальной службы отопление так и не включили, то необходимо обращаться в свою управляющую компанию, жилищного товарищество дома либо в жилинспекцию.

В случаях, когда просьбы и требования игнорируются всеми инстанциями, коммунальщики никак не реагируют на заявку и откровенно не делают свою работу, необходимо заявит об этом в роспотребнадзор, прокуратуру, местную администрацию или суд.

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