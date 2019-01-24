Замерзать в своем доме - страшно: жители Самары рассказали, как выживали двое суток в домах без отопления

Жители Самары из-за коммунальной аварии остались без тепла и воды. Больше 60 тыс. человек мерзли два дня. Тепло начали давать только днем 24 января, спустя ровно двое суток после аварии. Это время стало для самарцев, оказавшихся в заложниках коммунального ада, непростым. Проблема коснулась более 300 домов в двух крупных районах: Промышленном и Кировском. И если в первый день жители только вздыхали и спрашивали у ремонтников: мол, ну когда же? То на второй день нервничать стали даже самые стойкие.

Валентина Васильевна в первый день просто решила утеплиться. Женщина живет в доме на ул. Ташкентская, дом с электрическими плитами, даже дешевый газ не используешь, чтобы согреться. В доме еще сын с невесткой и полуторагодовалый ребенок.

- У нас 23 января вечером температура опустилась до +16 градусов. Тогда пришлось уже включать обогреватель, представляю, сколько там по счетчику получится, крутилось колесо просто бешенно. В соседнем доме несколько раз пробки выбивало, даже искрилась проводка, хотя пишут, что не было ЧП никаких. 24 утром уехали к друзьям. Ребенка кутать тяжело, он же постоянно плачет, - сокрушается Валентина Васильевна.

Второй прорыв произошел вечером

В семье Васиных, которая живет на ул. Демократическая, тепло в батареях стало появляться уже к 5 вечера. Причем теплело в подъезде постепенно, первые этажи уже согрелись, а последние еще страдали.

- Мы не включали обогреватели. Спать нормально можно было, три одеяла брали, одевались. Днем мы не дома. Нам помогло то, что вокруг живут соседи с детьми. Им приходилось прогревать свои квартиры, все-таки ребенка морозить не будешь. И от стен и наше жилье грелось. А вот от ледяных батарей конечно тянуло морозом, - рассказывают они.

Кстати, получить обещанные штабом ЧС и ПТС обогреватели удалось, к сожалению, не всем. Ждать приходилось долго. Свою историю "Комсомолке" рассказала Ольга Леонова.

Ольга Леонова и ее сын еле дождались обогревателя

- Я сразу же позвонила на горячую линию, еще 23 числа, рассказала, что в доме инвалид 1 группы, он никуда не может выйти, негде ему погреться. Заказала. К утру ничего не привезли. Позвонила утром снова, а мне говорят - давайте снова заявку. Днем я уже начала нервничать, позвонила в минсоцдем. И это подействовало, привезли часа в четыре обогреватель. Просто попросили расписаться, ничего не сказали, когда возвращать, что делать, - говорит Ольга.

Также жители рассказывают, что с поквартирным отходом дошли не до всех.

- Кошмар! Нет ни воды, ни отопления. Третью ночь без тепла. Тоже ребёнок дома. Соседи рутром давали заявку на обогреватель, ничего не привезли и ни кто по квартирам не ходил, - рассказывает Наталья Евстигнеева.

В доме на пр. Кирова, 326, такая температура была 24 января вечером

Вечером 24 января отопление дали не всем. Система заполнена теплоносителем, но работы ведутся еще на некоторых домах. Максим Левераш живет на пр.Кирова, рядом с Барбошиной Поляной. Сейчас у него дома +10 градусов. За день температура снизилась на 6 градусов.

- У нас что-то копают около дома, что-то в подвале стучат. Холодно, конечно, страшно мерзнуть дома, - говорит он.

Расскажите, а как вы пережили эти два дня холода?

КОНКРЕТНО

5 лайфхаков от замерзавших, но выживших

1. Чугунная батарея, наполненная ледяным воздухом, работает не на обогрев, а на охлаждение жилья. Положите на них куртки или одеяла, чтобы они не охлаждали воздух еще больше.

2. Если включаете газ, не забывайте о вентиляции. Хотя бы раз в три часа нужно немного приоткрыть окно - на микропроветривание. Не стоит просто так включать газ: поставьте на горелку кастрюлю с водой, она будет лучше греть воздух вокруг.

3. Если утепляетесь на ночь, используйте свободную одежду, лучше одевайтесь в несколько слоев. В первую очередь утеплите ноги, найдите шерстяные носки.

4. Можно перед сном поставить в комнате несколько больших кастрюль с водой, они тоже будут нагревать воздух.

5. А вот много горячего чая пить не стоит, если вы будете потеть перед сном, согреться будет тяжелее.

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