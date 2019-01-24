Более 60 тысяч человек мерзнут вторые сутки: в Самаре из-за двух коммунальных аварий объявили чрезвычайную ситуацию

В Самаре объявили режим чрезвычайной ситуации из-за двух крупнейших за пять лет коммунальных аварий, которые произошли на пересечении улиц. Ташкентская и Стара-Загора. Здесь произошел прорыв теплотрассы диаметром 1000 мм.

Огромная труба оказалась практически насквозь ржавой и не менялась с 1985 года. Министр ЖКХ и энергетики Самарской области Сергей Марков уже констатировал, что сеть города очень изношена. Только за этот зимний сезон это уже минимум пятая серьезная авария, из-за которой в домах пришлось отключать отопление. Люди сидят без тепла и горячей воды уже двое суток, на улице температура -20 градусов, местами до -32.

Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко о введении режима ЧС на территории двух районов Самары 00:00 00:00

- Режим чрезвычайной ситуации введен в двух районах города с 21.00, - сообщил руководитель областного МЧС Олег Бойко. Он будет докладывать обо всем происходящем в городе федеральному руководству.

Сотрудники МЧС контролируют ситуациюФото: Антон ЧЕРЕПОК

Сейчас отопления и горячей воды нет в 338 домах. В них живет 62274 человека. Весь вечер работники администрации совершали поквартирный обход. Выяснилось, что на территории проживают около 50 человек одиноких пенсионеров-инвалидов, из них больше 10 человек - лежачие. При этом пока никто не изъявил желание переехать в пункт временного размещения.

Пункт временного размещения замерзающихФото: Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Но такие места для жителей организовали в пяти школах. Сюда можно прийти погреться, выпить горячего чаю с пирожками. Также закуплено 2000 обогревателей, их передают жителям на основаниии обращений на горячую линию. По данным из штаба по ликвидации чрезвычайной ситуации, на три часа ночи поступило около 200 заявок,всем обогреватели были доставлены.

На месте провала работают ремонтные бригады. Как рассказал директор Самарского филиала Т Плюс Александр Гришатов, это одновременно 15 человек, несколько единиц спецтехники. Первую аварию устраняли почти весь день 23 января. В 7 вечера было объявлено о том, что в систему запускают теплоноситель, но через полчаса стало понятно: на трубе новое повреждение.

Предстоит провести экспертизу труб

- Приношу повторно свои извинения. Вторые сутки на месте работает круглосуточно ремонтная бригада. Все в обходах либо на месте. Стараемся в максимально короткие сроки устранить повреждения и подать тепло, - Обратился к горожанам директор Самарского филиала «ТПлюс» Александр Гришатов. И добавил, что для определения места повреждения понадобилось снятие трех больших перекрытий, заглянули и немного вперед, чтобы не получить снова такую же ситуацию.

angelponaroshku Александр Гришатов об аварии

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров прервал командировку и вернулся в Самару, чтобы контролировать работу штаба.

На данный момент место повреждения определено, заврешены сварочные работы, теплоноситель стали подавать в систему. На это понадобится около 3-4 часов. Затем тепло поступит в дома.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/687874" frameborder="0"></iframe> На месте коммунальной аварии на Стара-Загоре и Ташкентской снова идут земляные работы.Игорь МОЧАЛЬНИКОВ

Начальник ГУ МЧС России по Самарской области Олег Бойко о том, когда произошел второй прорыв тепломагистрали на Стара-Загоре 00:00 00:00

Напомним, первый прорыв произошел на ул. Ташкентской 22 января. Потоки кипятка хлынули по улицам, обварили замешкавшихся пешеходов на переходах. В больницу попали пять взрослых человек и один ребенок, многие ограничились обращениями в травмпункт. Одна женщина прямо упала в кипяток, поскользнувшись. У Владимира в поток кипятка попал отец, сейчас он в больнице им. Пирогова. Молодой человек говорит, что ему ставят средний вред здоровью, но семья с этим не согласна. Всем пострадавшим обещали выплатить компенсации от энергетиков. А в тот же день пассажиры трамвая оказались запертыми в душной бане вагона: они час ждали сотрудников МЧС.

Женщина упала в лужу с кипятком на месте коммунальной аварии.

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