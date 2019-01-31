Инвалид, раненный в центре Самаре в перестрелке из-за собак, нападал на специалистов службы отлова

30 января в центре Самары мужчина выстрелил в стаю собак из травматического пистолета. Пострадал мужчина, который кормил и ухаживал за псами – ему прострелили кисть руки. Дворняга по кличке Лорд получил сначала два удара ножом, а потом два огнестрельных ранения.

Корреспондент samara.kp.ru поговорила с хозяином собак, местными жителями и выяснила, как все было на самом деле. Собаки, кстати, во время беседы вели себя с незнакомцами мирно и дружелюбно.

Лорд гулял без намордника. Но разве хорошо стрелять в живое существо?Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Выгул на велосипеде

47-летний Владимир Шумилин начинает рассказ издалека – мол, как обычно утром вывел собак на прогулку. Выгул происходит следующим образом: Владимир садится на велосипед, а собаки бегут за ним. Эту странную процессию в Самаре наверняка видели многие, в соцсетях даже были фото с комментариями «Повелитель собак». Конечно, никаких поводков и намордников. В этот день было точно так же.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/689304" frameborder="0"></iframe> Соседи зоозащитника с улицы Ярмарочной, в которого стреляли, обвиняют его в том, что тот не следит за своими собаками.Мария ШЕСТЕРИКОВА

— Мы погуляли, уже возвращались домой. Пока я уводил велосипед, подъехал джип. Собаки залаяли на машину, и одному из сидящих внутри это не понравилось, - вспоминает Владимир в разговоре с журналистом "КП-Самара". – Он вышел из машины с ножом, стал пинать собак, махать ножом. Задел Лорда в грудь, у него два ножевых ранения. Я подхожу, спрашиваю, что случилось. Он выдвигается на меня: «Ты че тут развел?» Началась перепалка. Его забыл спросить, кого завести. Тоже мне, хозяин жизни! – горячится Владимир. - Тогда этот мужик пошел за пистолетом в машину. Выстрелил мне в правую кисть, перебил палец и сухожилие. Врачи говорят, еще месяц будет заживать. Лорд стал меня защищать, и этот отморозок выстрелил в него. Хотите стрелять – езжайте в Сирию! Но не в центре же города! Эти собаки ничего никому не сделали.

Кнопку дети притащили со стройки, перезимовать. Вот зимует уже четвертый годФото: Альберт ДЗЕНЬ

Собак у Владимира много, но сколько именно, посчитать он не может. Может быть 10, а может, 11. Пострадавший Лорд приехал вместе с беженцами с Донбасса, Кнопку принесли соседские дети, а еще двое прибились этой зимой... По словам собачника, животные никогда ни на кого не кидались.

- Я не кинолог, но у меня дар божий, наверное. Я каждый день выезжаю на набережную гулять с собаками. Я их воспитывал, чтобы люди не шарахались. Собаки не агрессивные, социально адаптированные. Самое большое, что они себе позволяют – это лаять на других собак и на машины. Это законом не запрещено. Зачем стрелять?

Владимир Шумилин – инвалид. В 2005 году мужчина заснул за рулем и попал в аварию. В итоге ему ампутировали ступню, он ходит на протезе. С женой и сыном Владимир не общается, единственное, что осталось – собаки.

«Сами бы их перестреляли!»

Многие сомневаются в адекватности собаковода. На видео заметно: хозяин размахивает руками и материт мужчин из «Ленд Крузера». Видео проще выкладывать без звука, иначе получится одно сплошное запикивание.

Соседи говорят, что боятся псов, которые свободно гуляют по дворуФото: Альберт ДЗЕНЬ

С собаками воюют не первый год и постоянно обращаются в администрацию Ленинского района. Там вызывают службу отлова, а Владимир Шумилин, по словам активистов, бросается на сотрудников с ломом или ножом. И служба отлова уезжает.

- Он всех своих собак выводит на улицу без поводков и намордников. Мы уже устали бороться с постоянным лаем, со стаей собак, которые смирные только когда хозяин рядом с ними, - жалуются соседи Шумилина.

Вот так собаки живут во двореФото: Альберт ДЗЕНЬ

Владимир Шумилин живет в старом двухэтажном многоквартирном доме в самом центре города. Собаки живут здесь же: часть во дворе в будках, а часть в квартире. Во дворе лежат свиные уши и копытца, около входа – огромная миска корма. Посередине двора хозяин положил диванные подушки - лежбище для собак. Как только во двор заходят посторонние, из будки тут же выбегает собака и начинает лаять.

- Видите, какая защита надежная? Нас тут и поджигают постоянно, и обворовывают. У меня вон даже две 32-килограммовые гири украли. А с собаками мне ничего не страшно. А своих они не трогают, - уверяет собачник.

- Пройти здесь невозможно, - возмущается Елена Павлова, жительница дома напротив. – Собаки на детей нападают. Мою четырехлетнюю дочь эти собаки облаяли. Слава богу, никто не пострадал. У меня домработница боится тут ходить. Я сама этих собак бы перестреляла!

- Боятся они тут ходить, - парирует собачник. – Научились бояться – научитесь и не бояться. Я вот боюсь, что Америка на нас нападет. И что?

Защитника собак ранили в руку, а псу стреляли в бокФото: Альберт ДЗЕНЬ

Кого в итоге наказать?

Сейчас полиция разбирается в том, что произошло. По информации правоохранительных органов, четверо мужчин Land Cruiser 200 заметили, как стая собак напала на женщину. Тогда один из них вышел из машины и стал защищать прохожую. Сначала он порезал собаку ножом-«бабочкой», а потом достал травматический пистолет и выстрелил в пса. Еще три человека, которые вышли из автомобиля на помощь тоже пострадали. У одного из них гематома на лице, у другого укусы на ноге.

«Травмат» изъяли у 46-летнего местного жителя. Оружие зарегистрировано по всем правилам. В отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении – «Стрельба из оружия в отведенных для этого местах с нарушением установленных правил или в не отведенных для этого местах».

Участники конфликта друг на друга написали заявление. Сейчас проводится проверка. Сотрудники самарской полиции просят всех свидетелей позвонить по телефону: 332-02-02. Особенно женщину, на которую первыми напали собаки и которую якобы защищали мужчины из джипа.

Между тем, видео стрельбы, с которого все началось, уже удалили с YouTube.

- Пацану, который выложил видео, пригрозили, и он убрал съемку, - рассказывает Владимир. – А я заявляю: я, Владимир Анатольевич Шумилин, не боюсь. Подонки должны быть наказаны. Стрелять в центре города – где это слыхано?

Перестрелка из-за собак в Самаре: кто виноват? 00:00 00:00

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА

Амаль Баева, зоозащитница, руководитель приюта для животных «Надежда»

- Я знаю Владимира. Мы предлагали поместить часть его собак в приют, чтобы не мешались, но он отказался. Вряд ли это насилие вызвано тем, что собаки были без поводка и намордника. Просто эти люди на беззащитных кинулись. Это неадекватная агрессия. Нам много что может не нравиться, но не стрелять же. По поводу выгула. Да, это причиняет неудобства другим жителям района. Сложная ситуация. Мы не можем мы найти компромисс. Не знаем, чем помочь Владимиру. Он не хочет расставаться с собаками, а люди не хотят мириться с таким количеством животных рядом. Но однозначно вопрос надо решать в правовом поле, а не с выстрелами.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В центре Самары мужчины расстреляли собак и их хозяина-инвалида

У мужчины раздроблена кость в руке, а у пострадавшей собаки - ножевые и огнестрельные ранения (подробности)

«Все участники конфликта найдены»: в Самаре полиция разбирается со стрельбой по собакам и мужчине-инвалиду

Мужчины уже написали друг на друга заявления (подробности)

В Самаре догхантер убил пенсионерку за то, что она помешала ему травить собак

63-летний соцработник Людмила Сафонова заступилась за двух дворняжек (подробности)

Две девочки из Самарской области убивали кошек и транслировали это в интернет

ЧП произошло в городе Кинель (подробности)

В городе Отрадном Самарской области догхантеры напали на женщину

Елена Ломакина пыталась защитить безобидную дворовую собаку (подробности)

Самарцы составили петицию с требованием ужесточить наказание за издевательства над животными

Поводом стало зверское убийство догхантером пенсионерки (подробности)