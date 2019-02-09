После драки и пожара в самарской колонии № 5 госпитализировали 17 человек

В Самаре правоохранители продолжают разбираться в причинах беспорядков, которые охватили исправительную колонию № 5 вечером 8 февраля. Напомним, там во время ужина один из заключенных, который работает в хозблоке, начал нецензурно оскорблять остальных. В итоге завязалась потасовка, а затем осужденные подожгли матрасы в одном из отрядов.

Ранее сообщалось, что в ходе конфликта пострадали 15 человек. Они получили ссадины и ушибы. Однако, по последним данным, количество пострадавших возросло до 17 человек. Как сообщила "Комсомольской правде - Самара" пресс-секретарь уполномоченного по правам человека Самарской области Ольги Гальцовой, 16 осужденных с травмами средней тяжести госпитализировали в больницу при УФСИН на улице Физкультурной, а еще одного - в нейрохирургическое отделение больницы имени Пирогова. Все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии. Им оказывается все необходимая медицинская помощь.

- Конфликт в учреждений был быстро улажен. Устроенный заключенными пожар также удалось быстро потушить. Точное количество человек, принимавших участие в потасовке, пока установить сложно. Сейчас колония работает в штатном режиме, - сообщила самарский омбудсмен.

В настоящее время СУ СК по Самарской области проводит по факту случившегося проверку. Следователи уже выезжали в колонию и осмотрели место происшествия.

- Куйбышевский межрайонный следственный отдел Самары возбудил уголовное дело по статье 213 УК РФ "Хулиганство". В настоящее время устанавливаются подозреваемые, все обстоятельства происшествия и причины ему предшествующие, - сообщили следователи.

Отметим, что, помимо конфликта между заключенными, правоохранители проверят и работу сотрудников колонии.

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