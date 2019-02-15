2019-02-15T16:13:09+03:00
Общество

Не хотел отпускать: тольяттинца, задушившего возлюбленную и ее 16-летнюю дочь, отправили за решетку на 18 лет

Также Алексей Шурыгин должен выплатить 400 тысяч рублей отцу погибшей девочки и 500 тысяч - матери своей сожительницы
Михаил ГОРЮНОВ
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Отношения у Дианы и Юлии с Алексеем были хорошими, никто не ожидал, что все кончится трагедиейОтношения у Дианы и Юлии с Алексеем были хорошими, никто не ожидал, что все кончится трагедиейФото: соцсети
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"Сожалею, что так произошло"

В Самарском областном суде закончили разбираться в обстоятельствах жуткого преступления, совершенного в начале прошлого года в Тольятти. Алексея Шурыгина, год назад задержанного за убийство своей сожительницы Юлии Бутусовой и ее 16-летней дочери Дианы Зариповой, признали виновным в расправе и отправили за решетку.

- Шурыгину назначили наказание в виде лишения свободы на 18 лет. Отбывать срок он должен в колонии строгого режима, - сообщили корреспонденту "Комсомольской правды - Самара" в пресс-службе прокуратуры региона.

Помимо жизни за колючей проволокой, 42-летнему слесарю теперь предстоит найти 900 тысяч рублей. 500 тысяч служители Фемиды обязали выплатить матери Юлии, 400 тысяч - отцу Дианы.

Алексей вины не отрицает. Выступая с последним словом он был немногословен.

- Сожалею, что так произошло. Прошу простить меня, - сказал мужчина.

Тела Юлии и Дианы обнаружили в квартире обвиняемого на пятом этаже дома на улице Коммунистической 10 января 2018 года. Несчастные лежали практически друг на дружке, на теле Бутусовой кто-то оставил записку - "Я видел эти фото!".

Пропавшие телефоны так и не нашли

Алексей Шурыгин раскаялся в содеянном Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Алексей Шурыгин раскаялся в содеянномФото: Альберт ДЗЕНЬ

В тот же день в полицию пришел сдаваться и сам Шурыгин. Неделю после происшествия - следователи считают, что Юлия и Диана были задушены 3 января - он мотался по окраинам Автомобильной столицы, постоянно пил алкоголь и буквально жил в своей "Ауди". За это время, уверены силовики, душегуб успел продать украденные им телефоны своих жертв. Впрочем, отыскать удалось только неработающий планшет девочки.

Первой погибла Юлия Зарипова. Она пришла домой после ночи в гостинице и объявила Шурыгину, что вместе с дочерью съезжает. Попросила ту собирать вещи. Алексей - вместе с Юлией они сожительствовали около года, а знакомы лет 13 - не захотел отпускать любимую и задушил ее голыми руками. Когда Диана вышла из другой комнаты на кухню, хозяин квартиры признался ей в убийстве матери. Девушка поверила лишь тогда, когда увидела труп. Что-то предпринять она не успела - преступник набросил ей на шею петлю, вероятно, провод от зарядки...

Прокуратура требовала, чтобы подсудимому назначили 19 лет строгого режима. Защита настаивала на более мягком вердикте. Отметим, что и отец Дианы просил не 400 тысяч, а 750. Но он, по словам других потерпевших, не участвовал в воспитании ребенка очень давно и не заслуживает не копейки.

У Алексея Шурыгина еще есть время, чтобы обжаловать решение служителей Фемиды. Нужно ли подавать апелляцию, он пока не решил.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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