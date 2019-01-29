2019-01-29T18:34:50+03:00
Общество

«Я видел эти фото!»: слесарь из Тольятти задушил сожительницу и ее дочь из-за измены?

Алексей Шурыгин запер трупы сожительницы и девочки в своей квартире, оставил на теле женщины записку, а сам неделю жил в автомобиле
Михаил ГОРЮНОВ
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Диана (слева) и Юлия жили с Алексеем Шурыгиным больше года, никто не ожидал, что случится трагедияДиана (слева) и Юлия жили с Алексеем Шурыгиным больше года, никто не ожидал, что случится трагедияФото: соцсети
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«Я их не для него растила и воспитывала! Взял и лишил их жизни! За что?» Вопрос кировчанки Натальи Дубыниной, год назад потерявшей свою 33-летнюю дочь Юлию Бутусову и 16-летнюю внучку Диану Зарипову, так и остается открытым. Обвиняемый в их смерти 42-летний Алексей Шурыгин — бывший сожитель Юлии — вроде бы и признается в содеянном, но помнит все не очень хорошо.

Задушил и оставил в квартире

Трагедия произошла год назад, сегодня ее рассматривают в Самарском областном суде. Тела Дианы и ее матери, лежавшие чуть ли не друг на друге, лицом вниз, обнаружили 10 января 2018-го в двухкомнатной квартире Шурыгина на Коммунистической в Тольятти. Там они в последнее время и проживали.

Алексей Шурыгин до сих пор не может объяснить, как именно все произошло Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Алексей Шурыгин до сих пор не может объяснить, как именно все произошлоФото: Альберт ДЗЕНЬ

Женщина и девушка долгое время не выходили на связь, Юлия 4 января не появилась на работе — она была менеджером на АЗС. Коллеги забили тревогу, вместе с близкими семьи они приходили к ним на Коммунистическую, но дверь никто не открывал. Лишь 10 числа силовики, уже при согласии близких, вскрыли помещение.

Эксперты установили, что потерпевших задушили. Юлию голыми руками, ее Диану какой-то удавкой — то ли провод, то ли леска, то ли веревка...Орудие убийства так и не нашли.

— Между подсудимым и его сожительницей произошла ссора, она хотела чуть ли не уйти от него, и мужчина в ходе конфликта расправился с ней. Диана стала свидетелем этого и тоже была убита, — рассказывает версию следствия корреспонденту «Комсомольской правды — Самара» старший прокурор отдела государственных обвинителей Александр Петухов.

Спокойный и адекватный мужчина

Алексей раньше в криминальных делах замечен не был Фото: соцсети

Алексей раньше в криминальных делах замечен не былФото: соцсети

Силовики считают, что девочку и ее маму лишили жизни 3 января. Под подозрение сразу попал Шурыгин — обычный слесарь одного из известных городских предприятий, раньше никогда в криминале незамеченный. Но что могло послужить причиной такого страшного поступка. Юлия и Алексей в отношениях с лета 2017-го, ничего не предвещало беды.

— Видела его два раза в жизни. Ничего не могу сказать об их отношениях, потому что Юля не рассказывала мне ни о каких ссорах, — описывает подсудимого Наталья Дубынина. — Когда я у них в Тольятти гостила, он иногда выпивал, но никогда не был сильно пьяным. Никогда не ругался, не скандалил, был адекватный, спокойный. С Дианой у них замечательные отношения были, не повышал голос на нее, руки не поднимал...

Мать и бабушка убитых отмечает, что последний разговор с дочерью у нее состоялся 2 января 2018 года. Юлия обмолвилась, что Алексей ей пишет по телефону угрозы, но не стала вдаваться в подробности... Больше они не созванивались.

По всей видимости, именно кризис в отношениях возлюбленных, подкрепленный алкоголем, и привел к непоправимому. На это указывают некоторые факты, в частности то, что из-за постоянной ругани Юлия 2 января даже не ночевала дома — сняла номер в гостинице.

Гневная записка на спине трупа

У Юлии и ее дочери нелегкая судьба Фото: Соцсети

У Юлии и ее дочери нелегкая судьбаФото: Соцсети

Знакомые Шурыгина говорят, что именно спутница его довела до такого.

— Я знал его только с положительной стороны. Леха, очень хороший человек, никогда мухи не обидел. Походу, эти девочки его сами довели, Юлия производила то еще впечатление. Девочка, согласен, не при делах. Но не представляю, что должно было произойти, чтобы он так себя повел. Может это и не он вовсе. Пока они не появились в его жизни, у него все было хорошо, — предполагает друг фигуранта.

Близкие погибших с этим не соглашаются и считают, что это лишь попытки оправдать убийцу. В то же время из улик, обнаруженных на месте происшествия, следует, что раздор был, как и ревность. На спине Юлии нашли бумажку с написанным от руки текстом: «Потому что *** (нецензурное слово) в инете есть фото». Зачем, кто и кому оставил это послание — непонятно.

После преступления Алексей прихватил из дома планшеты и телефоны жертв, выключил мобильник и на своей «Ауди» уехал в район села Узюково. Из его показаний следует, что он смутно помнит, что происходило, куда делись украденные гаджеты Юлии и Дианы...

Именно в этой иномарке ночевал после убийства Шурыгин Фото: соцсети

Именно в этой иномарке ночевал после убийства ШурыгинФото: соцсети

— Шурыгин пил спиртное, ночевал в машине и даже пытался покончить с собой, правда, у него не получилось, — объясняют «Комсомолке» правоохранители. — Он заезжал к своей матери, сначала ничего ей не сказал, а когда приехал в другой день — признался, что в его квартире трупы сожительницы и ее дочери. И, видимо, он их и убил. Муж сестры Алексей тоже узнал об этом и посоветовал ему идти в полицию.

Подозреваемый заявился в МВД примерно в то же самое время, когда и обнаружили несчастных. В полицейских коридорах он даже пересекся с матерью Юлии, но общаться с ней не стал.

«Отец Дианы бил ее, а теперь просит 700 тысяч!»

Алексея Шурыгина арестовали. Расследование длилось почти год, несмотря на заявления фигуранта, что он не помнит, что происходило в квартире в тот роковой день, эксперты признали его вменяемым.

Мужчине грозит серьезный срок Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Мужчине грозит серьезный срокФото: Альберт ДЗЕНЬ

28 и 29 января 2019 года состоялись два заседания по этому преступлению под председательством Михаила Кондакова. Накануне выступал один из двух потерпевших — биологический отец Дианы. Он в частности предъявил Шурыгину иск о компенсации морального вреда на 700 тысяч рублей. Это возмутило бабушку убитой, которая, в свою очередь попросила 500 тысяч и согласилась с тем, что похищенные телефоны оценили в 6 тысяч 700 рублей.

— Зарипов и Юля сошлись в 2000 году, наверное, в 2001 родилась Диана. Он вообще не занимался ее воспитанием, никак не помогал! Почти полжизни провел в тюрьме. Вспомнил о них, только после их смерти, — возмущается Наталья. — В 2005 году Юля позвонила мне и сказала, что Зарипов избил Диану. После этого мы поехали за ними в Кировскую область и перевезли их в Тольятти.

В Автограде Юлия вышла замуж, в браке пробыла почти 10 лет, отчим относился к Диане хорошо, в том числе и после развода. Сейчас он поддерживает маму экс-супруги в суде.

Несмотря на многочисленные доказательства в беседах близких Юлии и Дианы проскальзывают сомнения — может быть в квартире в тот день был кто-то еще? Не все отпечатки пальцев, снятые с вещдоков в комнате, удалось идентифицировать. Да и расплывчатые показания Шурыгина уверенности не придают.

Дело сейчас рассматривают в Самарском областном суде Фото: Альберт ДЗЕНЬ

Дело сейчас рассматривают в Самарском областном судеФото: Альберт ДЗЕНЬ

Процесс будет продолжен в ближайшие дни. Завтра планируется опросить свидетелей — коллег Юлии и тех, кому Шурыгин сдавал мобильную технику. Также будут исследованы доказательства и допрошен сам подсудимый. Наказания слесарю грозит серьезное — по такой статье он может отправиться за решетку на 20 лет и больше.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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