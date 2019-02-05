«Отпустил на ночь, а потом убил»: тольяттинца, задушившего сожительницу и ее дочь, хотят отправить за решетку на 19 лет

В Самарском областном суде близится к финалу рассмотрение дела Алексея Шурыгина. Слесарю из Тольятти вменяют убийство своей сожительницы Юлии Бутусовой и ее 16-летней дочери Дианы Зариповой. С 3 января прошлого года она не выходили на связь с близкими, а 10 числа их тела нашли в квартире Алексея на Коммунистической. Как считают эксперты, несчастных задушили. В тот же день Шурыгин пришел в полицию и признался в содеянном.

Звонки в гостинице

Как выяснили в ходе расследования правоохранители, подсудимый и Юлия знакомы с 2005 года, они встречались несколько месяцев, а потом разошлись. В 2017 чувства снова вспыхнули. Бутусова с Дианой переехали к Алексею, жили в согласии, хотя, конечно, не без конфликтов.

Юлия собиралась вместе с дочерью уйти от Шурыгина, но не успелаФото: соцсети

Накануне трагедии, 2 января 2018-го, к паре приехала подруга Юлии и ее дочь. Они отдыхали, общались, а потом Бутусова, когда гости засобирались домой, поехала с ними — Шурыгин был не против. В 12 ночи женщина вернулась, слегка подвыпившая. Гражданский муж стал спрашивать, где она была и на почве этого разыгралась ссора.

— Юлия сказала, что не будет ночевать дома и уехала на такси в гостиницу. Возвращалась — забрать паспорт. Все это происходило среди ночи, — указано в материалах дела. — Шурыгин за ней не поехал, остался с Дианой в квартире. Лег спать.

Алексей отправился искать возлюбленную на следующий день — 3 января. Увидев, что она онлайн в «Одноклассниках», написал «Доброе утро!», а потом в Viber вычислил ее местоположение и приехал в отель. Шурыгин стал показывать администратору фотографию Юлии, просил, чтобы та сказала, в каком номере она поселилась. Услышав отказ в ответ, взбудораженный посетитель пробежал в коридор и стал звонить спутнице по мобильному — надеялся, что услышит сигнал ее телефона за дверью какого-нибудь номера. Все это оказалось тщетным.

Шурыгин приехал домой, а вскоре подоспела и Юлия.

— Он помог ей снять шубу. А женщина заявила, что больше не будет с ним жить. Попросила дочь собирать вещи, — говорят правоохранители.

Дочь не поверила, что маму убили

А дальше случилось непредвиденное. Из показаний самого обвиняемого на следствии, он, не находя этому никакого объяснения, стал душить свою гражданскую супругу. Когда та скончалась, из другой комнаты в кухню вышла Диана, которой Шурыгин сообщил об убийстве матери. Девочка не поверила, а когда увидела труп, злоумышленник набросил на нее какую-то петлю — не исключено, что провод от зарядки — и задушил.

Следствие не исключает, что Диану задушили зарядным проводом от телефонаФото: соцсети

После происшествия мужчина оставил на теле Бутусовой записку: «Я видел эти фото!» — смысл ее он объяснить сейчас не может — открыл в комнате окно и балконную дверь и подался в бега. Как он уверяет в суде — пришел в себя только за рулем своей «Ауди», когда стоял у кафе возле села Узюково.

Подозреваемый скитался несколько дней, жил в автомобиле, выпивал. Как стало известно от свидетелей, вскоре после случившегося он даже звонил бывшей и признался ей, что убил людей, хотел встретиться и поговорить об этом. Та подумала, что Шурыгин пьян, и проигнорировала его просьбы.

Параллельно родные и знакомые тщетно пытались связаться с Юлией и Дианой, 7 числа приходили к дому на Коммунистической, но дверь никто не открыл. Не отвечали и телефоны, который не найдены до сих пор.

Так продолжалось до 10 января. Шурыгин по совету мужа сестры решил написать явку с повинной, а оперативники собрались вскрывать дверь в квартиру, где последний раз видели пропавших девушек.

Приговор в День влюбленных

5 февраля по преступлению уже состоялись прения. Стороны озвучили свое мнение по поводу наказания фигуранта этой жуткой истории.

Проблемы с законом у мужчины впервыеФото: соцсети

— Считаю, что вина подсудимого установлена и доказана. Прошу назначить ему наказание в виде 19 лет лишения свободы за убийство и кражу с отбыванием срока в исправительной колонии строгого режима. В этот срок учесть время, которое обвиняемый уже провел под стражей. Материальные иски потерпевших — 500 тысяч от матери Бутусовой и 700 тысяч от отца Зариповой — удовлетворить, — ходатайствовал старший прокурор отдела государственных обвинителей Александр Петухов.

Адвокат Алексея Шурыгина в свою очередь обратил внимание на то, что его подзащитный не судим, характеризуется положительно и полностью раскаялся. Он попросил назначить задержанному 8 лет «строгача», а обвинения в краже мобильных и вовсе снять — они, по мнению юриста, не нашли подтверждения. По поводу исков защитник посчитал, что отцу погибшей Дианы достаточно будет выплатить 750 рублей, так как он в ее воспитании давно не участвовал.

Председательствующий по делу судья Михаил Кондаков взял паузу для принятия итогового решения. Последнее слово Алексея Шурыгина и оглашение приговора по этой трагичной истории намечены на 14 февраля. «КП-Самара» будет следить за развитием событий.

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