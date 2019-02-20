"Нас разорить хотят!" В Самарской области квитанции за вывоз мусора выписали на маленьких детей, включив в них покойников и "мертвые души"

Мусорят и покойники, и пропавшие без вести

"Мусорная реформа", которая стартовала в Самарской области с 1 января 2019 года, все еще вызывает у горожан много вопросов. Уже заканчивается февраль, а многие жители региона так и не получили квитанцию на оплату услуг регоператора. В Самаре заветную строчку в счете увидели только те горожане, у которых она осталась в общей квитанции. Жители райцентров и муниципальных районов Самарской области напротив - квиточки на оплату получили. Но обозначенные там цифры их не порадовали.

Кому-то прописали 14 неизвестных человек

- В Борском районе пришло очень много квитанций с "мертвыми душами". У меня прописано 4 человека - а нам пишут 14 в квитанции. Я даже не представляю, с какого потолка такие цифры взять можно. Пугают, что если мы не заплатим, то вычтут деньги с зарплатных и пенсионных счетов, - сообщает читательница КП - Самара. При этом в селах района не установили контейнерные площадки, а вывозят мусор "поведерно", хотя в договорах, которые заключает оператор сейчас, такая опция не оговорена.

- Приезжает машина днем, когда все на работе. Чуть ли не раз в неделю. Хорошо устроились. За такую услугу еще и денег брать хотят столько же, сколько с тех, у кого контейнерные площадки стоят, - возмущаются местные жители

У кого-то квитанция пришла на двухлетнего ребенка

Повеселил жителей и еще один момент: почему-то многие квитанции пришли на имя самых младших членов семьи.

- Пришла квитанция на имя моего ребенка, ему два года! И как будто с ним еще три человека прописаны. В администрации говорят: да, есть такая ошибка. Мол, теперь хозяин дома должен брать справку о составе семьи и ехать в офис регоператора, доказывать, что там не правы, - рассказывает Юлия Бабицкая

- А моей маме в Богдановку квитанция пришла на отца, который уже 15 лет числится без вести пропавшим, - говорит Наталья Капитонова.

Жители недовольны тем, что их заставляют идти и самостоятельно собирать справки

Мы ошиблись - вы исправляйте

Единый регоператор своей вины не отрицает: мол, взяли данные из открытых источников, которые нам предоставил Росреестр, управляющие компании. Ошиблись, с кем не бывает. Но есть шанс все исправить.

- Если в квитанции, которую получил житель, некорректны данные по общей площади или количеству проживающих, мы сделаем перерасчет в соответствии с предоставленными документами. Для этого необходимо обратиться к оператору по телефону горячей линии 8-846-303-06-48, по электронной почте или в любой из центров приема населения, - приводит пресс-служба слова председателя правления "Экостройресурса" Михаила Захарова.

Сделать это вроде и не сложно, но лишь на первый взгляд. От жителей региона требуют прислать на почту mail@ecostr.ru все подтверждающие документы: справка из органов ФМС, паспортного стола, МФЦ, ЕГРН, справка о составе семьи, выписка из Росреестра, свидетельство о праве собственности.

Вот только жители указывают: с них уже пытаются взять за эти справки деньги. Почему же население должно платить за ошибки регоператора, пока не ясно. К тому же, пенсионеры, например, проживающие в глухих селах, не все имеют компьютеры. Значит, им придется прибегать к посторонней помощи. Тоже за деньги?

Тем временем президент России Владимир Путин мусорной проблеме посвятил несколько минут в своем послании Федеральному собранию. И попросил не превращать все в профанацию: мол, если только повысится плата за вывоз мусора, а изменений не будет, это не правильно. Остается только ждать, что и в Самарской области от требований жителей не отмахнутся и с квитанциями разберутся централизованно, а не заставляя всех бегать по очередям за справками. Иначе сейчас действительно непонятно: а за что платить-то?

ЧТО ПОЧЕМ?

Сейчас жители 10 городов: Самара, Отрадный, Похвистнево, Новокуйбышевск, Чапаевск, Сызрань, Октябрьск, Тольятти, Безенчук, Жигулевск платят по 4,54 рубля с кв.м.

Жители сельских районов и города Нефтегорск платят по 97,20 рублей с человека.

КУДА СООБЩИТЬ ОБ ОШИБКЕ?

Почта: mail@ecostr.ru

Viber, WhatsApp 89276533309

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Виктор ЧАСОВСКИХ, руководитель центра ЖКХ-КОНТРОЛЬ

- К сожалению, сейчас действительно произошла неразбериха с данными, из-за этого люди получили неправильные квитанции. Такая же проблема была недавно с газом, и это, конечно, вызывает недовольство. Я хочу сказать, что все квитанции за январь и февраль будут разосланы до 1 марта. Если в них есть ошибки, можно заплатить по факту, то есть вписав в квитанцию реальное число прописанных и написав нужную сумму. При этом, конечно, придется регоператору предоставить данные о реальном количестве прописанных, метраже своей квартиры, но это только в ваших интересах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Перевозчики уже определены: что нужно знать о «мусорной реформе» в Самаре

Представители регоператора объяснили, что было сделано к середине декабря, кто займется вывозом мусора и в чьей зоне ответственности находятся контейнерные площадки (подробности)

Самара в мусоре: как проходит реформа, кто недоволен, за что мы платим и что делать жителям?

Разбираемся, случился ли в Самаре мусорный коллапс, как работает региональный оператор и за что мы платим (подробности)