«Думал, сердце разорвется»: самарский бизнесмен рассказал, как фитнес-тренеры и их друзья вымогали у него миллион долларов

— Было очень страшно за себя и свою семью, — учредитель занимающейся поставкой топлива компании «Октанол» Олег Бузин до сих пор с ужасом вспоминает, как два года назад отравляли его жизнь. 20 февраля в Советском районном суде бизнесмен рассказал, как в 2017 году стал жертвой вымогателей, требовавших 1 миллион долларов.

Возвращение старого партнера

Среди обидчиков Бузина значатся четверо: известный фитнес-тренер Игорь Буйлин, его коллега и, как считают следователи, инициатор преступления Александр Красков, их знакомый Евгений Люлев и таксист Александр Агиткин.

По словам Бузина, все началось еще в 2016 году. Осенью и зимой ему стали поступать предложения от незнакомых людей о поставке дизеля без документов. Он отказывал, а уже в марте 2017-го к предпринимателю пришли оперативники, утверждающие, что граждане жалуются на качество продукции «Октанола». Пошли проверки, но на удивление владельца организации, интересовало силовиков не горючее, а финансовые дела. А вскоре и вовсе выяснилось, что документы у силовиков ненастоящие.

Игорь Буйлин - самый известный человек среди подсудимых, совсем недавно он был успешным тренеромФото: соцсети

— Я предположил, что теперь кто-то придет и предложит решить вопрос, — говорит потерпевший. — И ко мне обратился Александр Красков. Мы знакомы с 1998 года, он тогда был учредителем другой фирмы. В 2009 наши организации прекратили сотрудничество и мы не общались.

Красков сообщил старому знакомому, что знает о его проблемах с МВД и за деньги готов помочь, Бузин отказался, и летом стали происходить страшные вещи.

Убежден, меня хотели похитить!

Утром 14 августа 2017 года он — благодаря обстоятельства на «Тойоте» жены — выехал из дома в поселке Управленческом по делам. В пути водителю попался молодой человек в новой форме дорожного рабочего, в наушниках и черных перчатках, он что-то делал на трассе. Показался странным. Только потом Олег, внимательно тогда разглядевший незнакомца, узнает, что это Агиткин.

14-го обошлось, а рано утром 15 августа Олег — теперь на своей иномарке — снова встретился с тем подозрительным типом — на том же самом безлюдном месте. В этот раз Александр ему проехать не дал, а размахнулся и стукнул лопатой по машине:

Евгений Люлев напомнил потерпевшему "саму смерть"Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Я вышел и спросил: «Ты что, сумасшедший?». Тот попятился назад, отбросил лопату и дал мне кулаком в челюсть. Я услышал топот шагов и парень с бейсболкой задом наперед — потом я узнаю, что это Буйлин — нанес мне удар электрошокером.

Следом нефтяник услышал слово: «Бей!» Повернулся и увидел, как еще один неизвестный в вязаной шапке — это окажется Люлев — целится в него из газового пистолета:

— Я понял, что это не ДТП, а засада с покушением. Рыжая струя из пистолета попала в глаза, я побежал в сторону дома, они набросились на меня, Люлев заливал мне в глаза и рот газ из баллончика. Остальные хватали и били — руками, ногами, шокером — хотели повалить на землю. Я был в растерянности, стало плохо с сердцем — того гляди разорвется и выпадет.

Бузин кричал и звал на помощь, на его благо откликнулись строители, работавшие в доме соседа. Они спугнули налетчиков, а объект атаки в полубессознательном состоянии услышал, как кто-то из трио сказал про «уважаемых людей и деньги для них». После этого Олег дополз до дома, где с ним впервые в жизни случился приступ удушья.

— Убежден, меня хотели похитить и потом потребовать выкуп у моих родных! — уверен бизнесмен сегодня. — Они очень хорошо изучили местность. На видео с камер наблюдения скрывают лица. На запись с видеорегистратора моей машины, наоборот, попасться не боялись, планировали скрыться на моем автомобиле. А зачем им спецсредства? Почему выбрали безлюдное место? Буйлин был с сумкой на плече, но ведь так неудобно просто бить, думаю, в ней были наручники и кляп.

А ты дома одна?

Произошедшее не обошлось для нефтяника бесследно. Он сжег голосовые связки, повредил глаза. Но на этом ничего не закончилось. 24 августа Олег отвез супругу в клинику на Димитрова. Вернулась из больницы женщина крайне напуганная, заикающаяся и с мокрым лицом и волосами. Объяснение нашлось сразу — подбежал какой-то худощавый парнишка, плеснул жидкость в лицо и скрылся.

Игорь Буйлин уверяет, что не поджигал заправкиФото: соцсети

Напуганная мать забрала младшую дочь Бузиных и уехала, а старшая вскоре после этого связалась с отцом и пожаловалась ему, что кто-то звонит на домашний телефон, которым в семье почти никогда не пользовались, и спрашивает: «А ты дома одна?» Звонки повторялись несколько раз, пока папа не приехал домой и не обратился в полицию.

27 августа преступники устроили пожар на АЗС «Олви» на улице Физкультурной, принадлежащей потерпевшему. На записи с камер наблюдения Олег опознал Буйлина, поливавшего здание операторской горючей смесью, и Люлева, который добавил в нее огня и сам едва успел от него убежать. В ночь на 22 сентября 2017-го, на заправке снова было возгорание. Правда, этот эпизод в деле не фигурирует из-за отсутствия улик.

— Сразу как полиция уехала с места происшествия, с моста напротив в сторону АЗС бросили файер, что говорит о дерзости и безбашенности преступников, — объясняет Олег Бузин.

Толстенький и низенький поджигатель на свободе

С 1 по 29 сентября директору «Октанола» поступали на мобильный с неизвестных номеров:

Обвиняемые согласны не со всеми доводами Олега БузинаФото: Светлана МАКОВЕЕВА

— Олег, мы за тобой давно следим. Ты 20 лет работаешь и 20 лет уважаемым людям не платишь. Нам нужен 1 миллион долларов или евро, в чем ты там хранишь? Потом придут уважаемые люди, скажут, как ты будешь жить, — первое послание анонимов было примерно таким, они еще добавили, что «сжечь можно все, супругу можно облить не водой, а кислотой. В полицию лучше не обращаться — она не поможет».

6 октября поджог устроили в офисе Олега Бузина — пленка на окнах и негорючие утеплители в доме помогли избежать серьезных последствий.

— Если бы был пенопласт, я не знаю сколько было бы жертв, там же люди живут. На видео с места я опознал Буйлина, Люлева и был еще третий — толстенький и низкий, — продолжает Бузин.

Пожарные еще несколько раз выезжали на АЗС Бузина, а сам нефтяник к тому моменту уже находился под государственной охранной — ездил в бронированном авто, с вооруженными людьми. Детей и жену охранял СОБР.

Встречи без одежды

Но Олег и понятия не имел, что происходящее как-то связано с Красковым. Он попросил оберегать себя и родных, думая, что на него покушаются представители тольяттинской фирмы, которая получила топливо «Октанола», но не заплатила:

— Тогда это была единственная конфликтная ситуация в моей жизни. Мы начали активные действия по возврату их долга, там даже возбудили мошенничество. Я думал, что они мстили за это, криминальный Тольятти, кто знает, что у них на уме.

В ходе оперативных мероприятий эта версия не нашла подтверждения. В октябре-ноябре 2017-го Бузин вспомнил про Александра Краскова и его желание «помочь с МВД»:

— Я обратил внимание, что Красков осенью 2017 года, предлагал мне пообщаться. Только он настаивал, чтобы мы виделись голыми — в бане, или в бассейне . Встречи заканчивались ни чем и после каждой происходил поджог.

Именно так выглядит смерть

Сыщики смогли разобраться и выйти на след подозреваемых. Первым попался Буйлин, потом Агиткин и Лулев. Пострадавших их узнал практически сразу:

— Во время первого нападения я каждого мысленно сфотографировал, запомнил их лица. Агиткина видел еще 14 августа, Буйлин здоровый, с прихрамывающей походкой, Люлев худой — с больным видом и желтоватым оттенком лица. Тогда еще промелькнула мысль: «Вот именно так выглядит смерть». Говорил правоохранителям: ищите среди алкашей или наркоманов.

У обвиняемых показания Бузина вызвали возмущение. Олег заявил, что изучал оригинальные записи с камер наблюдения АЗС, куда попали лица поджигателей, но сейчас остались только восстановленные видео не лучшего качества, но и на них он узнает обидчиков. В то же время и Буйлин, и Лулев уверяют: нас там не было! Да и существовали ли какие-то еще видео кроме тех, что остались в материалах дела? На нынешних видны только силуэты, как вы можете судить по ним?

Игорь Буйлин в добавок ко всему не понимает, как его так уверенно опознали:

— 17 ноября меня задержал спецназ. Я чуть живой, в комнате с людьми маргинального вида находился. Как вы могли меня узнать?!

— За те полторы секунды на дороге, я запомнил вас на всю жизнь. Я вас узнаю из тысячи! — отрезал предприниматель.

Спортсмен, некогда показывавший горожанам, как сделать себе красивые ягодицы, сомневается и в искренности описания событий от 15 августа 2017 года. Он не отрицает, что присутствовал при избиении, но не считает его слишком жестоким:

— Вы говорите, я ударил вас 9 раз. Бил в грудь. Я мастер спорта по восточным единоборствам и поверьте, что если бы ударил столько, то сердце бы перестало биться.

Александр Агиткин в свою очередь намекнул, что утром 15 августа не он первым ударил по лицу Бузина, а совсем наоборот. Олег утверждает обратное.

А как считали ущерб?

Дело рассматривают в Советском районном судеФото: Светлана МАКОВЕЕВА

Адвокаты подсудимых поинтересовались у выступающего, почему он не решился отдать миллион, хотя бы в качестве оперативного эксперимента? Ведь так преступников можно было бы найти быстрее и взять что называет «на живца».

— А у кого есть такие деньги? Да и на встречи с «уважаемыми людьми» госохрана мне ходить не советовала. Мы тогда считали, что это связано с тольяттинским делом, и боялись, что то на пути в офис могли дежурить какие-нибудь снайперы, — разводит руками Бузин.

Не совсем согласна сторона защиты и с гражданским иском нефтяника. Ущерб от пожаров на заправках и в офисе он оценил в более чем в 2 миллиона 368 тысяч рублей. Заступники сомневаются, есть ли доказательства того, что именно огонь повредил имущество на такую сумму. Может, Бузин просто нашел удачный предлог для обновления оборудования? Сам Олег настаивает — все зафиксировано официально. Тем не менее, по этому поводу еще предстоит высказаться бухгалтеру «Октанола».

Судебное следствие берет небольшую паузу и продолжится в марте. На слушаниях предстоит изучить видео записи и другие материалы дела, а также дать слово свидетелям и фигурантам. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Обливали жену и жгли заправки: в Самаре известный фитнес-тренер и его друзья вымогали миллион долларов у нефтяника

Владельца сети АЗС Олега Бузина неизвестные травили почти год, сейчас дело дошло до суда, трое обвиняемых уверяют, что их ввели в заблуждение (подробности)

В Самаре по подозрению в вымогательстве задержан фитнес тренер

По месту жительства мужчины проведен обыск (подробности)

В Самаре фитнес-тренера и троих его подельников будут судить за вымогательство у бизнесмена 1 миллиона долларов и угрозы его жене

Кроме того, эти же люди обвиняются в поджогах нескольких автозаправок и офиса (подробности)