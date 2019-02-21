«Связали, чтобы никого не убил»: по делу о гибели сына самарского бизнесмена объявили в розыск его сожительницу и юриста

Два трупа за 3 часа

Правоохранители объявили в розыск 33-летнего экс-координатора движения «Ночной Патруль» Павла Густарева и 36-летнюю Викторию Шуваеву, которая работала преподавателем в медицинском вузе «Реавиз». Они оказались замешаны в странной истории, с которой следователи сейчас разбираются в рамках статьи 127-й УК РФ — «Незаконное лишение свободы». Информация о том, что пару ищут, доступна на официальном сайте МВД России. В деле также фигурирует 32-летний охранник ЧОО Александр Бирюков. Он пока единственный, кто задержан и находится в СИЗО.

Потерпевший — 32-летний Георгий Куницын — мертв. Он лишился жизни именно в результате преступления — непонятным образом выпал из окна на многоэтажки № 4а в новом жилом комплексе на проспекте Карла Маркса. 16 мая 2018 года, тогда указанный дом по-настоящему можно было назвать проклятым, ведь всего спустя 3 часа после гибели Георгия там же разбился 16-летний Данил А.

В тот день на проспекте Карла Маркса из дома № 4а выпали сразу два человекаФото: соцсети

Подросток, пытался перелезть из комнаты на балкон и сорвался вниз с 11 этажа. Куницын летел с 9-го. Два происшествия никак не связаны между собой. С Данилом все сразу расценили, как несчастный случай, а вот смерть мужчины вызывала вопросы — его руки и ноги были связаны ремнем. Сначала силовики решили, что несчастный сиганул сам и расследование начали по факту «доведения до самоубийства». Ближе к осени 2018-го ситуация изменилась, именно тогда Бирюкова, Густарева и Шуваеву вызывали на допросы, а вскоре после этого они исчезли.

Часто были скандалы на повышенных тонах

Но что же сделала эта троица? Точного ответа нет до сих пор. Георгий Куницын — сын заместителя директора газовой компании — не у всех вызывает хорошие воспоминания. По словам знакомых, он любил «погулять», порой вел себя чересчур вызывающие и вполне мог нажить себе врагов. На Карла Маркса он стал жить незадолго до трагедии. Оставил супругу и ребенка и сошелся с Викторией Шуваевой, у которой две дочки.

— Месяца за два до случившегося она добавила в чат группы дома, он активно общался по коммунальным проблемам, — рассказывает «КП-Самара» жительница дома № 4а Тамара (имя изменено). — Потом я их видела с ее младшей дочерью у подъезда, снег еще был. Соседи говорили, что этот человек связан с нечестным бизнесом, но я не вникала.

Говорят, что перед смертью Куницын вел себя неадекватноФото: соцсети

По словам нашей собеседницы, Шуваева заехала в их дом одинокой, в 2017 вела речь о том, что пора бы себе мужа найти. И тут к ней заехал Куницын.

— Он как-то быстро появился. Но не все гладко складывалось, соседка через стенку говорила, что часто были скандалы на повышенных тонах. Списывалось все на грузинский темперамент, — продолжает Тамара. — А в мае он выпал связанный. Я труп видела еще висящим на перилах, когда с работы шла домой. Это шок, никто не знает, что произошло.

Шуваеву, равно как и ее детей, женщина давно не видела, на домовые собрания она долгое время не приходит. Где находится Виктория — Тамара понятия не имеет.

Изгнание из «Ночного патруля» и сломанная нога

Еще один неоднозначный участник тех событий — юрист Павел Густарев, работавший исполнительным директором компании «Нижний Пирс Самара». Когда генерал Сергей Солодовников возглавил областное ГУ МВД и объявил, в регионе появляется «Ночной патруль», нацеленный на разоблачение пьяных автолюбителей, именно Павел считался одним из самых ярых активистов движения. Правда, в 2015 году он его покинул.

— В ходе первого же полугодия деятельности движения стало ясно, что мотивы Павла не соответствуют целям и задачам «Ночного патруля», а, главное, выяснилось, что его репутация в Самаре мягко говоря «подмоченная». Во время работы у нас, он многое делал в своих личных интересах. В 2015 году Павел был исключен из движения, он никогда не был лидером «Патруля», не входил в органы его управления. Больше трех лет мы не знаем ни о деятельности Павла, ни о его местонахождении, — объяснил нынешний президент самарского отделения организации Виталий Смардаков.

Силовики не знают, где сейчас находится Виктория ШуваеваФото: соцсети

В социальных сетях можно найти много гневных высказываний в адрес Павла, пользователи до сих жалуются на результаты его адвокатской деятельность и чуть ли не обвиняют в обманах и мошенничестве. В 2015-м самарцу угрожали пистолетом, осенью того же года в день празднования своего 30-летия в ресторане «Жили Были», ему после словесного конфликта сломал ногу знакомый — Николай Павлов, которого в итоге осудили.

Еще летом прошлого года Павел, со страницы «Павел Максимов» отвечая на комментарии подписчиков под очередным постом про себя, написал:

— Чел, упавший с 9 этажа со связанными руками! С Карла Маркса 4А! Это я его связывал! Честное слово!

Как может связанный выпасть из окна?

Но зачем и почему? Журналисту «Комсомолки» удалось связаться с Павлом Густаревым и он озвучил свою версию случившегося.

— В ночь на с 15 на 16 мая мы со знакомой — Екатерина — сидели в ресторане. Приехали Вика и Жора, он был в невменяемом состоянии, психовал, — вспоминает Павел. — Зная, что Куницын и раньше бил детей, таксиста избивал, Вика его уже выгоняла, нам стало страшно за нее и мы не решились отпускать ее одну. Поехали с ними, боялись, что Георгий дел натворит.

Дебошира хотели отправить восвояси, сложили его вещи, но он отказывался уезжать, полез в драку и Павел обороняясь даже ударил кулаком в стену, сломав кость на правой руке.

— Нам кое-как хватило сил его схватить с Катей. Связали ему руки ласточкой — когда кисти в разные стороны. И ноги выше колен, — продолжает собеседник. — Он потом просил не вызывать полицию и не развязывать его, чтобы ничего плохого не смог сделать. Мы легли спать, утром Шуваева ушла на работу. Я предложил Куницыну — давай развяжу тебя и ты уйдешь, он отказался. Мне надо было по делам и мы уехали с Екатериной.

Перед отъездом Павел позвонил своему знакомому — Александру Бирюкову. Дома с непредсказуемым Куницыным оставалась 17-летняя дочь Шуваевой и поэтому ей нужен был защитник:

— Девочка одна остается, а этот что угодно может сделать. Он ведь ночью говорил, что и спрыгнет, квартиру подожжет, электричество замкнет, бесился, что выгоняют. Саша приехал, я ему показал на Жору и объяснил, что хочу его развязать, а он не хочет. Собирается здесь сидеть, но тут ребенок. Твоя задача: охранять девочку, выставить его из квартиры, запереть и все. Бирюков сказал: «Останусь, только купите мне пиво». Он тоже знал Куницына, несколько раз общались.

Спустя несколько часов на телефон Павла поступил входящий вызов от Бирюкова: «Жора со связанными руками и ногами выбросился с окна. Он не уходил, я отвернулся и он прыгнул».

— Но как, объясните, может связанный человек открыть окно и выпасть из окна? — не понимает Густарев. — Где логика следствия? Его или выкинули, или они перепили, начали бороться и Куницын случайно выпал из окна. Но тогда почему оно было закрыто при осмотре?

Ни в каком розыске я не нахожусь! Просто боюсь!

Ориентировки на разыскиваемых доступны на сайте МВД РоссииФото: соцсети

Павел сразу прибыл на место, пообщался с работавшим там начальником самарского УМВД Дмитрием Блохиным и сотрудниками уголовного розыска. Сказал им, что связывал погибшего и объяснил, что делал это в целях его же безопасности. Тем не менее, в определенный момент вопросы у следствия возникли:

— Дело молчало полгода, а потом меня вызвал следователь, сказал, что «я тебя посажу, будешь у меня сидеть, вы там не выживите. С какой целью вы удерживали Куницына?» Ответил, что никто его не удерживал, связывать и удерживать — разные вещи. А уехал, потому что болела рука. Оставался там только Бирюков. Меня просили подписать признание, что я намеренно удерживал Куницына, но ведь это неправда!

Наши слова о федеральном розыске Густарева очень удивили.

— Ни в каком розыске я не нахожусь, с госуслуг у меня есть документ от 23 января, подтверждающий это! Я не скрываюсь, на связи 24 часа в сутки, 7 дней неделю. Повесток никаких мне не приходило. Никто не звонит, хотя телефон все в принципе знают, — утверждает мужчина.

Тем не менее назвать свое местонахождение Павел отказался. Причина — боязнь за свою жизнь.

— Меня угрожают убить. Люди с охраны Куницына поймали меня на улице после допроса у следователя. Подъехали на «Рено Дастере». Потом мне поступали угрозы на телефон. Спустя несколько дней я был вынужден поменять место жительство. Я хочу жить! Меня два раза пытались убить! И, кстати, когда мне делали операцию на ногу, в «Ночном патруле» выбрали слабый момент и выкинули меня, — уверяет Павел. — Но если у меня будет подтверждение, что меня действительно хотят увидеть и гарантируют безопасность, то я готов общаться. Я боюсь и не могу сказать, где нахожусь.

Павел Густарев уверяет, что он ни в каком розыске не находится и открыт для общения с правоохранителямиФото: соцсети

Густарев не знает, где находится Виктория Шуваева. Последнее, что он слышал о женщине, то что она очень хвалилась своей новой работой в Москве.

Как сообщили «Комсомольской правде» в СУ СК Самарской области, преступлением занимаются в центральном аппарате СК РФ в Нижнем Новгороде. Отрабатываются различные версии: месть — люди, которым Куницын перешел дорогу, решили с ним рассчитаться, бытовой конфликт, желание заработать за счет пострадавшего и другие. Расследование продолжается.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Два трупа за 3 часа: в Самаре из дома на Карла Маркса выпали и погибли двое мужчин

Как стало известно "КП-Самара", силовики между собой два происшествия не связывают (подробности)

"Он не был пьян"! Родные выясняют, как погиб юноша, чье падение с 11 этажа засняли друзья на видео

Парень должен был в трагически вечер пойти на футбол на третий тестовый матч на Самара Арене, но ему не досталось билетов. А посиделки с друзьями закончились трагедией (видео) (подробности)