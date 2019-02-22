Сами медленно копали? Стали известны подробности истории с гробом и покойником у здания правительства

Откуда взялся гроб?

Стали известны подробности истории с гробом с покойником, который женщина привезла к зданию правительства в Самаре. Ситуацию КП-Самара прокомментировали сам индивидуальный предприниматель Алексей Воробьев, который взялся помогать Анне Плотниковой упокоить бывшего мужа за небольшие деньги, и руководитель департамента потребрынка Александр Андриянов. У каждой стороны – своя точка зрения.

Покойник на главной площади Самары появился 21 февраля, около 9 вечера. До этого – по словам вдовы покойного Валерия Малеева – его пытались захоронить на кладбище «Центральное» поселка Рубежный. Предысторию рассказали на брифинге в департаменте потребырнка:

- 20 февраля в МКУ "Ритуал" обратился частный предприниматель Алексей Воробьев, который около 10 лет занимается похоронным бизнесом. С ним пришел Азат Туймасов, депутат, который тоже хорошо знаком с этой сферой, - отметил руководитель департамента потребительского рынка товаров и услуг Александр Андриянов. - Они хотели решить вопрос по поводу захоронения гражданина Малеева, умершего 6 февраля. Свидетельство от смерти ему выдали 14 числа. Обращение в МКУ было 20 февраля.

Как выяснилось, женщина, которая привезла гроб на площадь, - Анна Плотникова, бывшая гражданская жена Валерия. У них есть восьмилетняя дочь, но пара давно не жила вместе. О смерти экс-супруга женщина узнала не сразу. Тело долго лежало в морге, Анна решила забрать его и упокоить по правилам, чтобы не краснеть потом перед дочкой. Но у нее запросили около 50 тыс. рублей за похороны. Помочь матери-одиночке решил Алексей Воробьев, владелец ИП. Он запросил гораздо меньше – около 8 тыс. рублей.

Плохо копали или кто-то мешал?

О проблемах, которые сопровождали процесс получения разрешения на захоронение и обустройства могилы, рассказывал в твиттере депутат Азат Туймасов, который взял на себя информационное сопровождение этой ритуальной войны. Он публиковал видео, где сотрудники МПУ ссылались на отсутствие разрешения руководства выдать какие-то бумаги. Затем – видео, где землекопов не пускали на кладбище. По словам Алексея Воробьева, кто-то пытался помешать провести похороны за меньшие деньги.

- Нас не пропускали на кладбище, через какое-то время пустили приехали ребята спортивного телосложения, пытались вывести на эмоции, землекопов не пускали, было обращение через твиттер к губернатору, только тогда пропустили, обратился к сотрудникам полиции. Эти ребята встали на могилку, начали кидать замерзшими комками снега, потом стали подставлять ноги под лопаты, провоцировать на какие-то действия, - поведал Алексей радио КП-Самара.

У департамента потребрынка – другая информация.

- Обращение сотрудники "Ритуала" рассмотрели за 50 минут, возникли небольшие трудности с доверенностью от Анны, где не было указано имя Валерия Малеева. Сама она в МКУ не приезжала. 20 февраля в твиттере появилась информация, что представители МКУ "Ритуал" оказывали Воробьеву и Туймасову сопротивление, - говорит Александр Андриянов. - Но у нас есть видеозапись с организации, она вопреки слухам - не уничтожена. Там ничего такого нет. Камеры в учреждение помещены специально - в целях противодействия коррупции. В дальнейшем в твиттере публиковались и другие претензии.

Со слов чиновника, 21 февраля Азат и Воробьев приехали на "Центральное" выбрать место. Мужчину пропустили, сотрудник службы безопасности МКУ "Ритуал", обративший внимание на то, что приехало большое количество непонятных людей, вызвал наряд полиции.

Накануне в Рубежном было многолюдно, поступило 25 направлений на выдачу земли, сотрудников МКУ, которые их оформляют - всего двое. Именно поэтому Азату пришлось подождать. В течение 2 часов - именно столько времени на решение вопроса дается по существующему регламенту - ритуальщики уложились.

- Сотрудники выдали документ свидетельства на захоронение, но Воробьев его подписывать категорически отказался, - говорит Александр Андриянов.

Примерно в 2 часа дня рабочие, нанятые Воробьевым, приступили к раскопке могилы.

- Там дежурил наряд полиции. Если бы были какие-то проблемы, к ним могли бы обратиться. Никаких обращений не поступало. Зимой кладбище работает до 17-00, после закрывается, гражданин Воробьев это прекрасно знает, - комментирует ситуацию Александр Андриянов. - В пять часов могила не была выкопана, имитировавшие копку рабочие покинули кладбище. На наш взгляд очевидно, что попыток уложиться во время - а у них было 3 часа - не было.

В то же время Алексей Воробьев аппелирует к мнению полицейского, который также присутствовал на кладбище. И, якобы, отметил, что ничего не может поделать с мешающими копать могилу ребятками. На видео видно, что рядом с местом захоронения действительно столпились люди. Они объясняют, что приехали кого-то помянуть. В администрации не знают, кем являются эти люди в медицинских масках.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="320" height="568" src="https://www.samara.kp.ru/video/embed/693505" frameborder="0"></iframe> Гроб с покойником у Белого дома: на кладбище не дали выкопать могилу.

Охранник действовал по инструкции?

Еще одно видео в твиттере: у ворот кладбища, охранник не пускает машины внутрь. По данным Александра Андриянова это происходило уже после шести часов.

- ЧОПовец подстраховался и даже снял все на телефон - машины, с заляпанными снегом номерами, и непонятными людьми, как говорит охранник - в масках. Только на площади мы впервые увидели Плотникову, и то - на видео в твиттере, - говорит Александр Андриянов. - Не очень понимаем ее позицию. Если тяжело с финансовой точки зрения, то и Анна, и Воробьев могли бы обратиться в спецкомбинат ритуальных услуг, там для нуждающихся похороны могут провести бесплатно. Также они могли бы докопать могилу на "Центральном" в пятницу. Почему не сделали это? Непонятно.

- Часто городское кладбище вызывало споры, но все конфликты слились. На Рубежном и других кладбищах конфликтов не было. Считаю, что цинично это все было.

Чиновник обратил внимание, что смерть близкого - это всегда шок, и частные ритуальные структуры этим зачастую пользуются. Люди подписывают договора, не успевая изучить цены, которые контролировать практически нереально - это свободный рынок. От бизнесменов много инсинуаций на тему того, что за землю нужно платить, но, как заверил Андриянов, она на самом деле предоставляется бесплатно.

Истину ищут полиция и прокуратура

Руководитель МКУ "Ритуал" Дмитрий Карпов в свою очередь объяснил, что его учреждение выполняет услуги по выделению участка. Свою работу они выполнили. Кто воспрепятствовал нормальным похоронам - непонятно.

Провокация или крик души? Гроб с покойником принесли к зданию правительства Самарской области 00:00 00:00

- Наши сотрудники предоставили участок, показали где копать и составили документы

Что происходило? Мне сложно комментировать, - делится Карпов. - Я знаю, что в производстве Куйбышевского отдела полиции находится дело о 58 незаконных захоронениях, как агент в 70 % из них выступал Воробьев. Наверное, это его характеризует.

Валерия Малеев, который, по некоторым данным, умер от туберкулеза, похоронили сегодня утром - на кладбище в Мирном, Красноярский район региона. Ночь он, по имеющейся в администрации информации, провел в морге на Лунной. Утром его кто-то забрал и увез. Кто в итоге занялся похоронами - чиновники не знают.

Сейчас разбирательства по ситуации находятся в активной стадии. Проверку проводят в ГУ МВД Самарской области и в региональной прокуратуре. Александр Андриятнов отмечает, что с их стороны предстоит выяснить, почему охранник кладбища вовремя не довел сведения о конфликте до МКУ.

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