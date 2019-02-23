2019-02-23T20:42:08+03:00
Происшествия

"У меня под окнами дежурят братки": владелец ритуальной конторы, клиентка которого привезла гроб к зданию правительства в Самаре, рассказал о поджоге своего автомобиля

Машину Алексея Воробьева подожгли еще в ноябре, виновных так и не нашли
Ольга АФАНАСЬЕВА
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Алексей Воробьев поделился своими опасениямиАлексей Воробьев поделился своими опасениями
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Владелец самарского ритуального агентства Алексей Воробьев, который оказался замешан в историю с гробом у здания правительства Самарской области, рассказал журналисту "КП-Самара", что ранее уже получал угрозы, связанные с его бизнесом. А в ноябре 2018 года у Алексея сгорел автомобиль - он уверен, что это был поджог.

- 16 ноября я приехал на кладбище Рубежное. Мне обещали выделить участок, но сотрудница МПУ не смогла оформить бумаги, потом ее увез кто-то на машине. Мне было сказано неофициально, что участок выделять запрещено. В 12.05 в этот же день мне подожгли машину. Она сгорела полностью. Виновных не нашли. Сейчас я веду переговоры со стоянкой, чтобы мне возместили деньги по страховке или пойду в суд, - рассказал сайту kp.ru Алексей Воробьев.

Также он отметил, что после брифинга в администрации города Самары к нему претензий не предъявляли. Тем не менее, по его словам, рядом с домом постоянно дежурят какие-то люди.

- В машинах спортивного вида люди, часто одни и те же, раньше никогда не видел их в наших краях. Ко мне приезжали недавно журналисты с ТВ, брали интервью. В это время ко мне приехали в офис сотрудники ДПС, они стали спрашивать данные водителя у офис-менеджера, который на катафалке работает. Я не знаю зачем это, мне не ответили, я думаю, что ищут информацию о свидетеле, который видел что было на кладбище, чтобы, может быть, давить на него, - поведал Алексей Воробьев.

Он рассказывает, что в ближайшие дни будет проводить похороны на кладбище Южное и узнает, будет ли ему кто-то мешать.

Напомним, что скандал на ритуальном рынке в Самаре разгорелся в четверг. Поздним вечером 21 февраля женщина привезла гроб к зданию правительства Самарской области на площади Славы. По ее словам, покойник - ее бывший муж, она решила упокоить его за свой счет, но ритуальщики потребовали слишком много денег. Помочь за приемлемую цену согласился Алексей Воробьев, но ритуальщикам якобы стали мешать какие-то люди.

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Вот здесь похоронили Валерия Малеева в итоге

Сам Алексей и его информационный партнер, депутат Азат Туймасов поделились видео, где им мешают копать могилу. Администрация города поделилась своей версией развития событий. Тем временем Валерия Малеева, из-за тела которого разгорелся скандал, похоронили на кладбище в Мирном. Но бизнесмен, который решил вскрыть всю изнанку ритуального рынка, не собирается сдаваться, но опасается за свою жизнь и имущество.

В администрации отметили, что Алексей Воробьев был замешан в случаях с незаконными захоронениями - речь идет о примерно 60 делах. Сам предприниматель рассказал, что по его данным все случаи были впоследствии узаконены.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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