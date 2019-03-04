«Докажите, где мы обманули?» Экс-майор ФСБ пытался заполучить оросительный канал и попал под суд в Самаре

Обещал помочь с законом

«Я вам помогу решить проблемы с законом — вы мне отдадите оросительный канал». Именно такой необычный обмен лег в основу уголовного дела теперь уже бывшего майора ФСБ Сергея Абрамова из Тольятти. Мужчину обвиняют в покушении на мошенничество в особо крупном размере и сейчас обстоятельства вменяемого ему преступления рассматривают в Самарском гарнизонном военном суде.

По версии следствия, в апреле 2016 года Абрамов, будучи старшим оперуполномоченным 3-го направления группы УФСБ, узнал, что экс-руководитель Ставропольского филиала «Самарамелиоводохоза» Олег Зюрин испытывает проблемы с законом и может попасть под уголовное преследование. Сергей решил воспользоваться своим служебным положением и сообщил коллегам Зюрина, что может тому помочь. Только не просто так — в качестве ответной услуги ему должны предоставить право собственности на напорный канал Р-3, который стоит где-то около 30 миллионов рублей и числился за ОАО «Подстепкинское».

Оперативник контактировал с бизнесменом Сергеем Лудковым. Последний с 2017 года уже действовал в рамках оперативного эксперимента, записывая разговоры со стражем порядка. Тот в свою очередь просил перевести оросительный канал на аффилированную ему организацию — ОАО «Гидросистемы», руководитель которого не был осведомлен о замысле Абрамова. Также ФСБшник заявил «партнерам» по бизнесу, что для чистоты сделки ему необходимо перечислить 1,6 миллионов рублей, часть которых впоследствии будет перечислена на «Подстепкинское» — по всей видимости, в счет канала.

Задержали на рабочем месте

Довести свой план до конца силовику не удалось. В февраля 2018 года его на рабочем месте задержали сотрудники службы собственной безопасности УФСБ. Случилось это после того, как деньги и документы на канал были переданы его знакомому.

Сергей Абрамов не признает свою вину

Абрамов, которого вскоре после случившегося уволили из силовых структур, свою вину не признает. Инкриминировали ему покушение на мошенничество, а не взятку, так как следователи посчитали, что он не имел намерения и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства.

— По нашему мнению, представитель потерпевшего Пугаев не основной акционер ОАО «Подстепкинское», прошедшее процедуру банкротства. У него всего 19,2 % акций, — объясняет адвокат обвиняемого Владимир Гапонов. — Каким образом мой подзащитный мог похищать оросительный канал, обманывая Пугаева, который не имел прав на распоряжение им? Следствие сослалось на то, что Пугаев действовал по доверенности, но способом действия при мошенничестве является обман или злоупотребление доверием. Единственным владельцем имущества в этой ситуации является генеральный директор ОАО «Подстепкинское», но он не был осведомлен о намерениях Абрамова, ему никто не говорил, когда, где и почему подписали договор. Он никаких показаний по этому поводу не давал.

Юрист отметил, что водонапорный канал переоформили на новую организацию, где собственником был не только Абрамов, но и еще два человека, включая Лудкова, к которому претензий у стражей порядка нет. В том числе и поэтому экс-майор ФСБ не считает свои действия преступными.

Гапонов добавил — в записанных разговорах Абрамова нет ни одного требования передать ему канал. Также он не вводил Лудкова в заблуждение относительно помощи Зюрину. Он действительно пытался повлиять на решение вопроса, но если что-то не получалось — сразу сообщал.

Смерть адвоката и перенос дела

— Докажите, где мы обманули? Где требования и где вина? Тогда он все признает. Но этого нет, — заявил Владимир Гапонов.

Алексей Пугаев, выступая в качестве потерпевшего, служителям Фемиды рассказал, что лично Сергея Абрамова не знает, но про него слышал — от Сергея Лудкова. Дело как раз касалось ситуации с Зюриным. Последнего, к слову, все-таки осудили — в мае 2018 директору филиала «Самарамелиоводхоза» дали год в колонии общего режима, за то что он обманом получил почти 2 миллиона рублей за подачу поливочной воды в дачный массив.

Заседанию не суждено было продолжиться из-за трагедии. Во время выступления Пугаева плохо стало адвокату Абрамова. Коллега со стороны потерпевшего и другие участники пытались помочь Владимиру Гапонову своими силами, но не смогли — он скончался в зале суда. Медики скорой, прибывшие примерно через 15 минут после вызова, констатировали смерть.

Рассмотрение уголовного дела будет продолжено, Правда, пока неизвестно когда — в связи со случившемся процесс отложили на неопределенный срок. Сергей Абрамов продолжает находиться под подпиской о невыезде.

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