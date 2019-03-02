Погода в Самаре на март 2019: весна быстрой не будет

Прогноз погоды на март 2019 в Самаре и Самарской области на март 2019 не радует тех, кто ждал мгновенной весны с 1 марта. Первая весенняя неделя в Самарской области будет достаточно снежной. В воскресенье 3 марат будет идти слабый снег при северо-западном ветре. Температура днем не опустится ниже 9 градусов. В понедельник потеплеет до -2 -7, но снег продолжит идти.

- В Гидрометцентре России прогнозируют среднюю температуру в марте около -3,9 - 5,2 градусов. Это ниже многолетних значений. Осадки предполагаются в размерах около нормы, - поделились информацией в Приволжском УГМС.

Также синоптики говорят о резких колебаниях температуры. Снег будет сопровождаться ветром, во многих районах возможны метели. Также по прогнозам средняя температура в первой декаде марта будет на 6 градусов выше, чем обычно в это время.

Теплое начало марта может привести к резкому таянию всего накопившегося снега - осадки этой зимой превысили норму в несколько раз. Сейчас коммунальщики будут усиленно вывозить снег из города, чтобы не допустить излишне обильного таяния и огромных луж на улицах и во дворах.

На 8 марта синоптики пока обещают минус три градуса и небольшой, умеренный снег. Что же, мимозы и тюльпаны точно создадут весеннее настроение, даже если за окном еще сугробы.