2019-03-02T18:37:56+03:00
Спорт

Самедов в дебютном матче за "Крылья Советов" помог самарцам отобрать очки у "Локомотива"

Пока самый результативный и зрелищный матч 18-го тура РПЛ закончился со счетом 2:2
Михаил ГОРЮНОВ
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Александр Самедов отличился красивой голевой передачей в первом матче за "Крылья"Александр Самедов отличился красивой голевой передачей в первом матче за "Крылья"Фото: с сайта ФК "Крылья Советов" (Самара).
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Матч 18-го тура Российской Премьер-лиги "Локомотив" - "Крылья Советов" стал, пожалуй, самым ярким среди тех, что уже прошли в этот уикенд. Команды показали боевой футбол - никто не хотел уступать.

У "Локомотив" бросилось в глаза отсутствие в стартовом составе Федора Смолова, его заменил португалец Эдер, который лучше проявил себя на сборах. За "Крылья" с первых минут вышли сразу три новичка – Роман Шишкин, Джано и Александр Самедов. Принадлежащий "Локо" Виталий Денисов пропускал матч из-за травмы, а Сергей Корниленко пропускал матч по причине дисквалификации, поэтому капитаном самарцев был сегодня Тарас Бурлак.

Именно Джано Ананидзе и Самедов соорудили первый гол. Александр на 19 минуте обыграл сразу несколько игроков соперника на своем правом фланге, покатил мяч под удар грузину и тот изящно отправил мяч в угол ворот Гильерме. Бразилец с русским паспортом оказался бессилен.

Красно-зеленые отыгрались быстро. Уже на 23 минуте навес Игнатьева красивым ударом в падении замкнул Антон Миранчук. По ходу тайма соперники остро атаковали, но первые 45 минут так и закончились вничью.

Вторая половина прошла под диктовку железнодорожников. Не удивительно - с 53 по 55 минуту защитник гостей Агустин Рохель получил две желтые карточки и был удален с поля. Почти сразу мог отличиться Фарфан, но Рыжиков справился с его ударом головой.

Но на 65 минуте "Локо" все-таки вышел вперед. С изящного навеса того же Фарфана дубль оформил Миранчук, пробивший головой. Здесь голкипер "КС" уже не смог выручить.

Хозяева давили, били по воротам, но на 69-й минуте вышедший на замену Зотов успешно вынес мяч прямо на ход Рамилю Шейдаеву, тот убежал с центра поля и забил свой первый мяч за "Крылья" - 2:2!

На 72-й минуте составы сравнялись. После фола на Антоне и долгих споров арбитр показал вторую желтую капитану чемпионов России - Игорю Денисову. После этого "Крылья" стали играть со своим оппонентом на равных.

Оба клуба имели шансы выйти вперед. Отлично себя проявлял Александр Самедов, однако в конце матча у него стало сводить ноги, и его заменили. Матч так и завершился миром. Коллективы, каждому из которых была необходима победа, получили по одному очку. "Локо" продолжает бороться за медали, а "Крылья" - за выживание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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