«Самара Арена» вошла в тройку лучших стадионов мира 2018 года

Портал Stadium database назвал три лучших стадиона мира 2018 года. Увы, после головокружительных результатов зрительского голосования (весь подиум заняли арены из России) в тройке оказался только один стадион из нашей страны. «Самара Арена» заняла третьей место.

В этом году за звание лучшего стадиона мира боролись арены из Венгрии, США, Австралии, Турции, Китая, Италии, Ирака, Ирана, Австрии и Белоруссии. В список попали только те объекты, которые построили или реконструировали в 2018 году. Конкурс состоял из двух этапов: первый – народное голосование, второй - голосование жюри.

«Самара Арена» приняла 6 матчей ЧМ-2018, в том числе 1/8 и 1/4 финала.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Из 27 стадионов, которые принимали участие в конкурсе, в финал пробились 10. Из них четыре из России: «Самара Арена», «Ростов Арена», «Мордовия Арена» и «Волгоград Арена». Это рекорд конкурса. Экспертное жюри, в которое вошли известные архитекторы, должно было оставить из 10 арен три лучших.

В этом году эксперты оценивали стадионы строже, чем раньше. Это признали сами организаторы.

- В этом году голосование жюри было самым жестким, а также одним из самых сбалансированных в 9-летней истории конкурса. Какие доказательства? Все три стадиона на подиуме оказались на расстоянии 2% друг от друга! «Самара Арена» заработала чуть меньше 90% возможных очков – это один из самых высоких результатов в истории. И все же, только третье место, - рассказали в Stadium database.

100% самарский стадион получил в графе «инновации» - жюри впечатлил 12 000-тонный и 340-метровый стальной купол. Отметили эксперты и функциональность арены.

«Самара Арена». Фото: Stadium database

- Впечатляющие оформление, масштаб и форма, - коротко и эмоционально описал «Самара Арену» архитектор и член жюри Роберт Кеннеди.

При этом эксперты отметили, что чего-то в архитектуре стадиона все-таки не хватает. По словам специалистов, они знают, на что приходилось идти при строительстве арены и как меняли один материал на другой, а также видели, как стадион эволюционировал «от пропеллера к космическом кораблю».

- Тем не менее, даже третье место «Самара Арены» - это предмет гордости для всех, кто внес свой вклад в проект, - подытожили в Stadium database.

Suzhou Olympic Sports Centre Stadium. Фото: Фото: Stadium database

Самарский стадион уступил действительно серьезным соперникам. Второе место досталось 41-тысячному Suzhou Olympic Sports Centre Stadium из Китая. Этот монстр из Поднебесной разлегся на 60 гектарах – это сам стадион, торговый центр, тренировочная инфраструктура, офисное здание с гостиницей и зеленые зоны с каналами.

DVTK Stadion. Фото: Stadium database

Ну а лучшей ареной мира 2018 – к огромному удивлению многих – стал венгерский DVTK Stadion. Жюри подкупили элегантность и лаконичность этого 15-тысячного малыша – у стадиона нет ни одного лишнего элемента, а масштаб и стоимость арены соответствуют спросам публики.

Напомним, Stadium database уже признавал лучшим стадионом мира арену из России. В 2017 году победили «Лужники», которые обогнали французскую U Arena и американского великана Mercedes-Benz Stadium.

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