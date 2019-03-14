Глава управляющей компании в Самаре извинился перед ветераном войны за протекающую крышу

Жители поселка Мехзавод написали открытое письмо, рассказав о протекающей крыше в доме 93-летней пожилой женщины, ветерана войны Елизаветы Терешиной. Оказалось, что в квартире женщины, которая находится в доме №17 в десятом квартале протекает крыша. Из-за этого находиться в помещении практически невозможно, в квартире царит антисанитария, на стенах - плесень и грибок.

- . Требуем принести извинения ветерану за созданные условия лично директора управляющей компании, по вине которой уже несколько лет подряд в доме ветеран Великой Отечественной войны, инвалид 2-й группы Елизаветы Терёшиной протекает крыша, - потребовали соседи женщины.

Удивительно, но это помогло. К решению проблемы подключились представители администрации города и района. Домой к Елизавете Александровне пришел директор УК "Универсалбыт" и извинился перед ней. Более того, здесь уже начали восстанавливать крышу. В районной администрации объяснили, что ситуация не критичная, все под контролем. 12 марта первый заместитель Главы Самара Владимир Василенко лично дал поручение МП "Универсалбыт" провести обследование кровли и доложить о том, что сделано.

В доме у Елизаветы Александровны живет плесень и грибок

В управляющей компании корреспондентам "КП-Самара" сообщили, что про проблемный дом они знают уже давно и все сложности решат в ближайшее время.

- Жители этого дома давно бьются за капитальный ремонт кровли. Крыша там течет уже много лет, началось это когда дом обслуживала другая УК. Страдает далеко не одна квартира. В 2017 и 2018 года мы делали только текущий ремонт в местах протечка. В 2018 году в этом доме должны были сделать капитальный ремонт инженерных коммуникаций, но жители решили от него отказаться и направить деньги на обновление кровли. В этом году капитальный ремонт будет выполнен, – заявила главный инженер,первый заместитель директора МП "Универсалбыт" Ольга Бадехо. - С пенсионеркой наши сотрудники уже встречались и вчера, и сегодня. Сроки ремонта обговорили. Сейчас постараемся избавиться от протечек.

В мэрии Самары объяснили, что на крыше проблемного дома будет уложен специальный слой над перекрытиями, чтобы дальше течи не было.

Как нам сообщили в фонде капитального ремонта, подрядчик приступит к ремонтным работам уже в апреле, конечно, если позволит погода.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Почему о них вспоминают только 9 мая: самарцы создали петицию и требуют директора УК извиниться перед ветераном Великой Отечественной войны

В квартире 93-летней пенсионерки уже несколько лет течет крыша(подробности)

ВАМ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО